DKB Debitkarte
DKB Visa Debitkarte beantragen
Welweit kostenlos abheben
Weltweit kostenlos bezahlen
Direkter Rechnungsausgleich
Kreditkarte beantragen
Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. DKB Visa Debitkarte
7,6
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
Bereits CHECK24 Kunde? Sparen Sie Zeit und übernehmen Sie Daten aus Ihrem Kundenkonto.
anmelden

Vor- & Nachteile der DKB Debitkarte 
Die beste Karte um im Ausland zu bezahlen?

Das Wichtigste zur DKB Visa Debitkarte

  • Die DKB Debitkarte ist kostenlos und wird automatisch zum DKB Girokonto ausgestellt. Sie ist keine klassische Kreditkarte.
  • Mit der Visa Debitkarte kann weltweit bezahlt und an vielen Automaten Bargeld abgehoben werden. Zahlungen in Euro sind kostenfrei. Im Ausland fallen für Kartenzahlungen in Fremdwährung Gebühren an.
  • Die Karte unterstützt kontaktloses Bezahlen, Apple Pay und Google Pay.

So bewerten unsere Expertinnen die DKB Debitkarte

Die DKB Debitkarte ist ideal für den Alltag: Sie funktioniert weltweit überall dort, wo Visa akzeptiert wird – ob beim Einkaufen, Online-Shopping oder in der Gastronomie. Bargeld-Abhebungen sind an Automaten mit Visa-Zeichen möglich, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Seit Juni 2025 betreibt die DKB keine eigenen Geldautomaten mehr. Mittlerweile kann jedoch bis zu 200 Euro Bargeld in vielen Supermärkten und in der Drogerie beim Bezahlen abgehoben werden.

Zahlungen und Bargeldabhebungen mit der Visa Debitkarte sind im Euroraum kostenlos. Außerhalb des Euroraums oder bei Zahlungen in Fremdwährung fällt ein Währungsumrechnungsentgelt von 2,20 % an – es sei denn, Sie haben den Aktivstatus (mindesten 700 Euro Geldeingang pro Monat), dann übernimmt die DKB diese Kosten.

Das Limit der Visa Debitkarte entspricht dem Guthaben auf deinem Girokonto plus Dispokredit. Es gibt kein separates Kartenlimit.

Author image

Persönliche Abschlusschance prüfen

Die DKB prüft im Rahmen der Kontoeröffnung Ihre Bonität über die Schufa. Nur wer ausreichend kreditwürdig ist, erhält ein Konto und somit auch die DKB Debitkarte.

Mit unserem kostenlosen Kreditkarten-Match können Sie Ihre Abschlusschancen prüfen, bevor Sie einen Kreditkartenantrag stellen. Diese Bonitätseinschätzung hat keinerlei Einfluss auf Ihren Schufa Score und unterstützt Sie bei der gezielten Beantragung der für Sie passenden Kreditkarte.

jetzt prüfen

Vorteile der DKB Debitkarte im Überblick

Kostenlose Karte

Keine Jahresgebühr und keine Grundgebühr.

Direkte Kontrolle über Ausgaben

Umsätze werden direkt vom Girokonto abgebucht.

Sicheres Online-Shopping

Zahlungen mit Visa Secure geschützt.

Kontaktlos & mobil bezahlen

Bequem mit Apple Pay, Google Pay oder NFC.

Bargeld im Ausland

Bargeldabhebung an vielen Automaten weltweit.

Weltweit einsatzfähig

Bezahlen und Geld abheben an Visa-Akzeptanzstellen weltweit.

jetzt beantragen

Kosten und weitere Nachteile der DKB Debitkarte

Kein echter Kreditkarteneffekt

Keine monatliche Sammelabrechnung, kein Kreditrahmen.

Auslandseinsatzgebühren

2,20% Gebühr bei Transaktionen außerhalb des Euroraums.

Nur mit DKB Girokonto nutzbar

Nur in Verbindung mit einem DKB-Girokonto.

Kein Reiseversicherungspaket

Keine Zusatzleistungen wie Versicherungen.

Geld einzahlen eingeschränkt

Bargeld kann kostenpflichtig bei der Reisebank eingezahlt werden. 

Akzeptanz teils geringer als Kreditkarte

Händler wie Autovermietungen akzeptieren oft nur "echte" Kreditkarten.

Häufige Fragen zur DKB Debitkarte

Wo wird die DKB Debitkarte nicht akzeptiert?

  • Händler, die ausschließlich Girokarten akzeptieren.
  • Akzeptanzstellen für Kautionen oder spezielle Buchungen: Obwohl die Visa Debitkarte technisch für Kautionen bei zum Beispiel Hotels oder Mietwagenanbietern genutzt werden kann, kann sie dort aufgrund des fehlenden Kreditrahmens abgelehnt werden.
  • Spezielle Automaten oder Terminals: Laut DKB kann vorkommen, dass bestimmte Automaten, wie Parkautomaten oder Fahrkartenautomaten nur Girokarten oder andere Kartentypen akzeptieren.

Woran erkennen Sie die Akzeptanz der Debitkarte?

Achten Sie auf das Visa-Zeichen an der Kasse oder am Automaten. Wird nur das „girocard“-Logo angezeigt, ist eine Zahlung mit der Visa Debitkarte nicht möglich. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie vor dem Bezahlen nach, ob Visa akzeptiert wird.

Wie kann ich meine DKB Debitkarte im Ausland freischalten?

Die Karte ist meist automatisch im Ausland einsetzbar. In Ausnahmefällen oder bei Problemen lässt sich der Einsatz im Online-Banking oder in der DKB App unter Card Control aktivieren. Dort können Sie auch festlegen, in welchen Ländern und Regionen Ihre Karte genutzt werden darf.

Die DKB empfiehlt vor einer Reise die gewünschten Länder unter Card Control freizuschalten oder zu deaktivieren. 

In welchen Ländern lässt sich mit der DKB Debitkarte bezahlen?

In allen Ländern, in denen Visa akzeptiert wird.

Kann man mit der DKB Debitkarte an Sparkassen-Geldautomaten Geld abheben?

An Sparkassen-Automaten mit Visa-Logo ist eine Abhebung möglich, allerdings können Fremdgebühren anfallen. Diese Gebühren werden Ihnen aber vor der Auszahlung am Automaten angezeigt. Wenn Sie die Auszahlung bestätigen, wird das Entgelt zusätzlich zum Abhebungsbetrag belastet. Die DKB erstattet diese Gebühren nicht.

Kann ich mit der DKB Debitkarte an Volksbank-Geldautomaten Geld abheben?

Auch an vielen Volksbank-Automaten ist mit Visa-Auszeichnung eine Abhebung möglich, gegebenenfalls gegen Gebühr.

Wie sicher ist die DKB Debitkarte?

Sicherheitsfeatures wie Visa Secure, 24h-Notfall-Sperrservice und Echtzeit-Benachrichtigungen sorgen für hohe Sicherheit.

DKB Debitkarte beantragen:
So funktioniert’s

Icon Kreditkarten vergleichen
Icon Kreditkarte erhalten
Icon Ausweiß

Online-Kontoeröffnung

Girokonto über den CHECK24 Kreditkartenvergleich abschließen.

Daten eingeben

Per VideoIdent oder PostIdent die Identität nachweisen.

Karte erhalten und aktivieren

Sie müssen die Karte vor der ersten Nutzung aktivieren. Das geht online im DKB-Onlinebanking oder in der DKB-App, indem Sie Ihre Wunsch-PIN vergeben. Danach können Sie die Karte sofort einsetzen. 

jetzt beantragen

Vielfach ausgezeichneter Vergleich

CHECK24 hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Beratung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Datensicherheit erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

Alternativen:
Erfahrungsberichte zu beliebten kostenlosen Kreditkarten im Vergleich

Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige unserer beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.

Author image

Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kreditkarte beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 – 24 24 11 16 
Montag – Freitag von 8 – 20 Uhr

✉️  kreditkarte@check24.de

Unsere Kreditkartenexperten sind in mehreren Sprachen für Sie da:
🇩🇪 Deutsch, 🇺🇸 Englisch, 🇹🇷 Türkisch, 🇬🇷 Griechisch, 🇮🇹 Italienisch, 🇷🇸 Serbisch & 🇦🇱 Albanisch

Author image
Anna N. Baumgart ()
Online Redakteurin Finanzen
Anna ist Journalistin für Hörfunk und seit vielen Jahren den interessantesten Inhalten und deren hörer- und leserfreundlichen Umsetzung auf der Spur. Seit 2023 schreibt sie bei CHECK24 verbrauchernah über die wichtigsten Produkte und Neuigkeiten aus der Finanzwelt.

