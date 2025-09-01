So bewerten unsere Expertinnen die DKB Debitkarte

Die DKB Debitkarte ist ideal für den Alltag: Sie funktioniert weltweit überall dort, wo Visa akzeptiert wird – ob beim Einkaufen, Online-Shopping oder in der Gastronomie. Bargeld-Abhebungen sind an Automaten mit Visa-Zeichen möglich, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Seit Juni 2025 betreibt die DKB keine eigenen Geldautomaten mehr. Mittlerweile kann jedoch bis zu 200 Euro Bargeld in vielen Supermärkten und in der Drogerie beim Bezahlen abgehoben werden.

Zahlungen und Bargeldabhebungen mit der Visa Debitkarte sind im Euroraum kostenlos. Außerhalb des Euroraums oder bei Zahlungen in Fremdwährung fällt ein Währungsumrechnungsentgelt von 2,20 % an – es sei denn, Sie haben den Aktivstatus (mindesten 700 Euro Geldeingang pro Monat), dann übernimmt die DKB diese Kosten.

Das Limit der Visa Debitkarte entspricht dem Guthaben auf deinem Girokonto plus Dispokredit. Es gibt kein separates Kartenlimit.