Die DKB Debitkarte ist ideal für den Alltag: Sie funktioniert weltweit überall dort, wo Visa akzeptiert wird – ob beim Einkaufen, Online-Shopping oder in der Gastronomie. Bargeld-Abhebungen sind an Automaten mit Visa-Zeichen möglich, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Seit Juni 2025 betreibt die DKB keine eigenen Geldautomaten mehr. Mittlerweile kann jedoch bis zu 200 Euro Bargeld in vielen Supermärkten und in der Drogerie beim Bezahlen abgehoben werden.
Zahlungen und Bargeldabhebungen mit der Visa Debitkarte sind im Euroraum kostenlos. Außerhalb des Euroraums oder bei Zahlungen in Fremdwährung fällt ein Währungsumrechnungsentgelt von 2,20 % an – es sei denn, Sie haben den Aktivstatus (mindesten 700 Euro Geldeingang pro Monat), dann übernimmt die DKB diese Kosten.
Das Limit der Visa Debitkarte entspricht dem Guthaben auf deinem Girokonto plus Dispokredit. Es gibt kein separates Kartenlimit.
Keine Jahresgebühr und keine Grundgebühr.
Umsätze werden direkt vom Girokonto abgebucht.
Zahlungen mit Visa Secure geschützt.
Bequem mit Apple Pay, Google Pay oder NFC.
Bargeldabhebung an vielen Automaten weltweit.
Bezahlen und Geld abheben an Visa-Akzeptanzstellen weltweit.
Keine monatliche Sammelabrechnung, kein Kreditrahmen.
2,20% Gebühr bei Transaktionen außerhalb des Euroraums.
Nur in Verbindung mit einem DKB-Girokonto.
Keine Zusatzleistungen wie Versicherungen.
Bargeld kann kostenpflichtig bei der Reisebank eingezahlt werden.
Händler wie Autovermietungen akzeptieren oft nur "echte" Kreditkarten.
Achten Sie auf das Visa-Zeichen an der Kasse oder am Automaten. Wird nur das „girocard“-Logo angezeigt, ist eine Zahlung mit der Visa Debitkarte nicht möglich. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie vor dem Bezahlen nach, ob Visa akzeptiert wird.
Die Karte ist meist automatisch im Ausland einsetzbar. In Ausnahmefällen oder bei Problemen lässt sich der Einsatz im Online-Banking oder in der DKB App unter Card Control aktivieren. Dort können Sie auch festlegen, in welchen Ländern und Regionen Ihre Karte genutzt werden darf.
Die DKB empfiehlt vor einer Reise die gewünschten Länder unter Card Control freizuschalten oder zu deaktivieren.
In allen Ländern, in denen Visa akzeptiert wird.
An Sparkassen-Automaten mit Visa-Logo ist eine Abhebung möglich, allerdings können Fremdgebühren anfallen. Diese Gebühren werden Ihnen aber vor der Auszahlung am Automaten angezeigt. Wenn Sie die Auszahlung bestätigen, wird das Entgelt zusätzlich zum Abhebungsbetrag belastet. Die DKB erstattet diese Gebühren nicht.
Auch an vielen Volksbank-Automaten ist mit Visa-Auszeichnung eine Abhebung möglich, gegebenenfalls gegen Gebühr.
Sicherheitsfeatures wie Visa Secure, 24h-Notfall-Sperrservice und Echtzeit-Benachrichtigungen sorgen für hohe Sicherheit.
Per VideoIdent oder PostIdent die Identität nachweisen.
Sie müssen die Karte vor der ersten Nutzung aktivieren. Das geht online im DKB-Onlinebanking oder in der DKB-App, indem Sie Ihre Wunsch-PIN vergeben. Danach können Sie die Karte sofort einsetzen.
CHECK24 hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Beratung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Datensicherheit erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.
Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige unserer beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.
In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr