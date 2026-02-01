Nur notwendige Cookies
Premium Kreditkarte: 
Die besten Premium-Kreditkarten im Vergleich

Was bedeutet "Premium" bei der Kreditkarte?

  • Die Bezeichnung "Premium" bei einer Kreditkarte steht für Vorteile, die über den regulären Karteneinsatz hinausgehen. Dazu gehören Versicherungen, aber auch die Teilnahme an bestimmten Punkteprogrammen und weitere Exklusivleistungen.
  • Ob sich eine solche Karte für Sie lohnt, ist abhängig von der Art der Nutzung. Meistens sind Premiummodelle mit Gebühren verbunden. Entsprechend sollten Sie im Vorfeld darüber nachdenken, welche Funktionen Ihnen in welchem Umfang wichtig sind. 
  • Unter den Premiumkarten gibt es unterschiedliche Kategorien, die sich im Umfang der angebotenen Leistungen, aber auch in ihren grundsätzlichen Konditionen unterscheiden. 

Kreditkarten im Vergleich: 
Welche Premium-Kreditkarte ist die beste?

Premiummodelle sind immer mit Zusatzleistungen und deshalb oft auch mit einer Jahresgebühr verbunden.

Um herauszufinden, welche Karte für Sie die beste ist, sollten Sie deshalb neben den Gebühren auch weitere Konditionen beachten. Möglicherweise bietet ein kostenloses Angebot alles, was Sie benötigen oder es lohnt sich, Jahresgebühren in Kauf zu nehmen.

Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. Gebührenfrei Mastercard GOLD
8,1
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
2. TF Mastercard Gold
8,1
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
3. easybank Kreditkarte Platinum
8,2
8,25 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
4. Hanseatic Bank GoldCard
7,5
4,90 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
5. Hilton Honors Credit Card
5,8
6 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos

So testen unsere Experten

Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben unsere Experten eine Kartennote entwickelt, die Preise, Leistungen und Kundenbewertungen einbezieht. Die Note wird regelmäßig anhand aktueller Daten auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst.

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

Persönliche Abschlusschance prüfen

Premiumkarten haben oft exklusive Vorteile wie zum Beispiel einen hohen Kreditrahmen. Deshalb fällt die Prüfung Ihrer Bonität durch die Bank möglicherweise strenger aus als bei anderen Kreditkarten.

Um eine Ablehnung, die sich negativ auf Ihre Schufa auswirken würde, zu vermeiden, können Sie mit unserem kostenlosen Kreditkarten-Match im Vorfeld Ihre Abschlusschance herausfinden. 

jetzt Abschlusschance prüfen

Bonusprogramme, Versicherung & Co.: 
Was sind die Vorteile einer Premium-Kreditkarte?

Während Sie bei herkömmlichen Kreditkarten mit den Grundfunktionen wie bezahlen und Geld abheben rechnen können, bieten Premium-Kreditkarten weitere Vorteile, wie Versicherungen oder mehr Komfort beim Reisen.

Author image

Versicherungsleistungen

Meistens haben entsprechende Karten ein umfassendes Versicherungspaket, das verschiedene Reiseversicherungen wie Reiserücktritt und Auslandsreise-Krankenversicherung umfasst.

Darüber hinaus erhalten Sie oft verlängerte Garantien beim Online-Shopping oder speziellen Warenschutz wie zum Beispiel bei der easybank Kreditkarte Platinum (ehemals Barclays Platinum Double).

Wann der Versicherungsschutz greift und in welchem Umfang, entnehmen Sie den jeweiligen Kreditkartendetails.

Author image

bequemes Reisen

Vor allem Vielreisende schätzen die Vorteile rund um den Reise-Komfort. Dazu gehört je nach Karte ein Priority Pass für den Lounge-Zugang am Flughafen oder ein spezieller Concierge-Service.

Auch Vorzüge bei der Buchung von Mietwagen sind möglich. Derzeit bietet die American Express Platinum zum Beispiel durch eine Kooperation mit den Autovermietungen Avis, Hertz und Sixt Upgrades und Ermäßigungen an.

Mit der entsprechenden Kreditkarte von Eurowings ist eine kostenlose Sitzplatzreservierung inklusive.

Author image

Bonusprogramme

Viele Kreditkarten bieten Rabatte bei bestimmten Partnern, Cashback und Bonusprogramme.

Sie sammeln dann mit jedem Kartenumsatz Punkte oder Meilen (Bsp. Miles & More), die Sie je nach Kartenanbieter gegen Flug-Upgrades, Sachwerte, Bargeld oder Hotel-Vorteile eintauschen können. 

Author image

Verfügungsrahmen

Anders als bei einer Debitkarte erhalten Sie mit einer klassischen Kreditkarte einen Kreditrahmen. Zahlungen werden über einen bestimmten Zeitraum gesammelt und dann gebündelt in Rechnung gestellt.

Der Kreditrahmen ist bonitätsabhängig, kann bei Premiummodellen aber höher ausfallen.

Kostenlose Kreditkarte oder Premiummodell: 
Was lohnt sich für wen?

Welche Karte sich für wen lohnt, hängt davon ab, wofür sie hauptsächlich genutzt wird. Viele kostenlose Kreditkarten bieten die wichtigsten Funktionen und können für den alltäglichen Gebrauch ausreichend sein.

Wer darüber hinaus Wert auf bestimmte Funktionen legt, für den kann sich eine Gebühr für die Kreditkarte trotzdem auszahlen.

Folgende Funktionen sollten Sie bei der Wahl berücksichtigen:

Bargeldabhebungen

Bei einigen kostenlosen Karten sind Abhebungen am Geldautomaten auch in Fremdwährung gebührenfrei. Premium-Kreditkarten bieten diesen Vorteil nicht immer.

Überlegen Sie, ob kostenlos Bargeld abheben für Sie wichtig ist.

Zahlungsmittel

Alle Kreditkarten sind weltweit einsetzbar. In der Anzahl der Akzeptanzstellen unterscheiden sich kostenlose und kostenpflichtige Modelle nicht.

Achten Sie aber darauf, ob für den Karteneinsatz im außereuropäischen Ausland Fremdwährungsgebühren anfallen.

Rückzahlungsoptionen

Einige Nutzer ziehen es vor, wenn ein getätigter Umsatz direkt vom Girokonto abgebucht wird. Andere bevorzugen die Möglichkeit, die gesammelte Rechnung in Teilzahlungen zu begleichen.

Je nachdem kommt eine Debitkarte, eine Charge Card oder Revolving Card infrage.

Zusatzleistungen

Es gibt kostenlose Kreditkarten mit inkludierten Versicherungen.

Leistungen darüber hinaus, wie Lounge-Zugänge, Shopping-Gutscheine oder Hotel-Upgrades, bieten meist nur die Premiummodelle.

Dies kann sich für Vielreisende lohnen, die ansonsten für den Komfort bezahlen müssten.

Welche Arten von Premium-Kreditkarten existieren?

Auch wenn die Leistungen unabhängig vom Aussehen der Karte bestehen können, hat sich ein bestimmter Zusammenhang zwischen Optik und Leistungsumfang durchgesetzt.

Premiumkarten werden deshalb in goldene, platinum und schwarze Kreditkarten unterschieden.

Gold Card

Goldene Kreditkarten sind Premiummodelle, die oft mit einer jährlichen Grundgebühr oder einem Mindestumsatz verbunden sind. Auch das Abheben von Bargeld oder Zahlungen im außereuropäischen Ausland können Kosten verursachen. Dafür bieten sie umfassende Leistungen wie Versicherungen, Cashback und Boni. 

Platinum Card

Platin Kreditkarten beinhalten meistens mehr oder erweiterte Leistungen als die goldenen Modelle, sie sind aber für gewöhnlich auch teurer. Je nach Anbieter erhalten sie nur Bestandskunden, die sich bereits mit besonders hohen und regelmäßigen Ausgaben und einer zuverlässigen Begleichung der Kreditkartenrechnung bewiesen haben.

Schwarze Kreditkarte

Echte schwarze Kreditkarten gelten als besonders exklusiv und sind mit vielen Leistungen aber auch hohen Kosten verbunden. Einige davon lassen sich nicht einfach beantragen, sondern können nur auf Einladung durch den Anbieter abgeschlossen werden. Einige Modelle verfügen lediglich über ein schwarzes Design ohne entsprechende Leistungen.

Welche ist die hochwertigste Premium-Kreditkarte?

Visa, Mastercard und American Express bieten jeweils ein Karten-Modell an, das als besonders hochwertig gilt. Damit verbunden sind exklusive Leistungen.

Sie sind aber nur auf Einladung oder mit vorherigem persönlichen Gespräch erhältlich.

Visa Infinite

Die Visa Infinite ist die exklusivste Visa Card, die der Kartenherausgeber im Portfolio hat. Sie ist ausschließlich auf Einladung erhältlich. Kunden erhalten Versicherungspakete, einen rund um die Uhr Concierge-Service, Einladungen zu exklusiven Events und weitere Vorzüge.

Mastercard World Elite

Die Mastercard World Elite ist über ausgewählte Bankpartner erhältlich und lässt sich ohne Einladung abschließen. Der Entscheidung über eine Bewilligung geht ein persönliches Gespräch voraus. Zu den Leistungen gehören Versicherungen und weltweites Datenroaming.

Centurion Card von American Express 

Das Unternehmen selbst bezeichnet sie als die wertvollste und außergewöhlichste American Express Kreditkarte der Welt, hält sich aber bezüglich Kosten und Leistungen bedeckt. Sie steht nur einem kleinen Kundenkreis zur Verfügung und ist ausschießlich auf Einladung erhältlich.

Häufig gestellte Fragen

Ist ein Girokonto bei der gleichen Bank zwingend erforderlich für den Erhalt einer Premium Kreditkarte?

Nein, viele Premiumkarten können Sie unabhängig von der Bank abschließen, bei der Sie Ihr Girokonto haben.

Die Karten, die Sie direkt über Ihre Bank erhalten, sind möglicherweise teurer oder haben nicht den Leistungsumfang, der Ihren Ansprüchen gerecht wird. Deshalb lohnt es sich, bankenunabhängige Kreditkarten zu vergleichen.

Kann ich Apple Pay oder Google Pay mit einer Premium Kreditkarte nutzen?

Mittlerweile lassen alle Kreditkarten neben dem kontaktlosen auch den bargeldlosen Karteneinsatz mit mobilen Bezahlsystemen zu, darunter auch Apple Pay und Google Pay

Welche Versicherungen sind bei einer Premium Kreditkarte wirklich sinnvoll?

Das kommt auf die Art der Nutzung an.

  • Bewegen Sie sich überwiegend im Inland, kaufen aber häufig in Online-Shops ein, kann eine Lieferschutzversicherung für Sie interessanter sein als eine Reiseversicherung.
  • Möchten Sie die Karte im In- und Ausland auf Reisen einsetzen, kann neben Reiseschutz auch eine Einkaufsversicherung, die Sie zum Beispiel bei Taschendiebstahl absichert, nützlich sein.

Bietet eine Premiumkreditkarte besseren Schutz bei Kartenbetrug?

Alle Kreditkarten sind gegen Betrug mit modernsten Techniken abgesichert, unabhängig von einem Premiumstatus.

Sowohl Mastercard Identity Check, American Express Safe Key als auch Visa Secure sind spezielle Verfahren, die zum Beispiel die Sicherheit bei Einkäufen im Internet erhöhen.

Stellen Kunden oder der Kartenanbieter selbst unautorisierte oder verdächtige Buchungen fest, kann jede Karte sofort, oft direkt im Online-Banking beziehungsweise in der Karten-App, gesperrt werden. Bereits abgebuchte Beträge können mithilfe des Chargeback-Verfahrens zurückgeholt werden.

Auch, wenn hier zunächst bei allen Karten dieselben Sicherheitsmechanismen greifen, ist es aber möglich, dass Premiumkarten weitere Versicherungen beinhalten, die den Inhaber auch bei Diebstahl von mit der Karte bezahlten Waren absichern. 

Wie sind Familienmitglieder über meine Premiumkreditkarte mitversichert?

Die Versicherungsbedingungen bei Kreditkarten sind von Bank zu Bank unterschiedlich. Bei einigen enthaltenen Versicherungen sind auch Familienmitglieder oder im selben Haushalt lebende Personen geschützt. Dann meistens in selber Höhe wie der Karteninhaber selbst.

Die genauen Voraussetzungen und Konditionen finden Sie in den Produktdetails des jeweiligen Anbieters. 

Author image
Anna N. Baumgart ()
Online Redakteurin Finanzen
Anna ist Journalistin für Hörfunk und seit vielen Jahren den interessantesten Inhalten und deren hörer- und leserfreundlichen Umsetzung auf der Spur. Seit 2023 schreibt sie bei CHECK24 verbrauchernah über die wichtigsten Produkte und Neuigkeiten aus der Finanzwelt.

weiterführende Links

