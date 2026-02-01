Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben unsere Experten eine Kartennote entwickelt, die Preise, Leistungen und Kundenbewertungen einbezieht. Die Note wird regelmäßig anhand aktueller Daten auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst.
Bei einigen kostenlosen Karten sind Abhebungen am Geldautomaten auch in Fremdwährung gebührenfrei. Premium-Kreditkarten bieten diesen Vorteil nicht immer.
Überlegen Sie, ob kostenlos Bargeld abheben für Sie wichtig ist.
Alle Kreditkarten sind weltweit einsetzbar. In der Anzahl der Akzeptanzstellen unterscheiden sich kostenlose und kostenpflichtige Modelle nicht.
Achten Sie aber darauf, ob für den Karteneinsatz im außereuropäischen Ausland Fremdwährungsgebühren anfallen.
Einige Nutzer ziehen es vor, wenn ein getätigter Umsatz direkt vom Girokonto abgebucht wird. Andere bevorzugen die Möglichkeit, die gesammelte Rechnung in Teilzahlungen zu begleichen.
Je nachdem kommt eine Debitkarte, eine Charge Card oder Revolving Card infrage.
Es gibt kostenlose Kreditkarten mit inkludierten Versicherungen.
Leistungen darüber hinaus, wie Lounge-Zugänge, Shopping-Gutscheine oder Hotel-Upgrades, bieten meist nur die Premiummodelle.
Dies kann sich für Vielreisende lohnen, die ansonsten für den Komfort bezahlen müssten.
Goldene Kreditkarten sind Premiummodelle, die oft mit einer jährlichen Grundgebühr oder einem Mindestumsatz verbunden sind. Auch das Abheben von Bargeld oder Zahlungen im außereuropäischen Ausland können Kosten verursachen. Dafür bieten sie umfassende Leistungen wie Versicherungen, Cashback und Boni.
Platin Kreditkarten beinhalten meistens mehr oder erweiterte Leistungen als die goldenen Modelle, sie sind aber für gewöhnlich auch teurer. Je nach Anbieter erhalten sie nur Bestandskunden, die sich bereits mit besonders hohen und regelmäßigen Ausgaben und einer zuverlässigen Begleichung der Kreditkartenrechnung bewiesen haben.
Echte schwarze Kreditkarten gelten als besonders exklusiv und sind mit vielen Leistungen aber auch hohen Kosten verbunden. Einige davon lassen sich nicht einfach beantragen, sondern können nur auf Einladung durch den Anbieter abgeschlossen werden. Einige Modelle verfügen lediglich über ein schwarzes Design ohne entsprechende Leistungen.
Visa, Mastercard und American Express bieten jeweils ein Karten-Modell an, das als besonders hochwertig gilt. Damit verbunden sind exklusive Leistungen.
Sie sind aber nur auf Einladung oder mit vorherigem persönlichen Gespräch erhältlich.
Die Visa Infinite ist die exklusivste Visa Card, die der Kartenherausgeber im Portfolio hat. Sie ist ausschließlich auf Einladung erhältlich. Kunden erhalten Versicherungspakete, einen rund um die Uhr Concierge-Service, Einladungen zu exklusiven Events und weitere Vorzüge.
Die Mastercard World Elite ist über ausgewählte Bankpartner erhältlich und lässt sich ohne Einladung abschließen. Der Entscheidung über eine Bewilligung geht ein persönliches Gespräch voraus. Zu den Leistungen gehören Versicherungen und weltweites Datenroaming.
Das Unternehmen selbst bezeichnet sie als die wertvollste und außergewöhlichste American Express Kreditkarte der Welt, hält sich aber bezüglich Kosten und Leistungen bedeckt. Sie steht nur einem kleinen Kundenkreis zur Verfügung und ist ausschießlich auf Einladung erhältlich.
Nein, viele Premiumkarten können Sie unabhängig von der Bank abschließen, bei der Sie Ihr Girokonto haben.
Die Karten, die Sie direkt über Ihre Bank erhalten, sind möglicherweise teurer oder haben nicht den Leistungsumfang, der Ihren Ansprüchen gerecht wird. Deshalb lohnt es sich, bankenunabhängige Kreditkarten zu vergleichen.
Mittlerweile lassen alle Kreditkarten neben dem kontaktlosen auch den bargeldlosen Karteneinsatz mit mobilen Bezahlsystemen zu, darunter auch Apple Pay und Google Pay.
Das kommt auf die Art der Nutzung an.
Alle Kreditkarten sind gegen Betrug mit modernsten Techniken abgesichert, unabhängig von einem Premiumstatus.
Sowohl Mastercard Identity Check, American Express Safe Key als auch Visa Secure sind spezielle Verfahren, die zum Beispiel die Sicherheit bei Einkäufen im Internet erhöhen.
Stellen Kunden oder der Kartenanbieter selbst unautorisierte oder verdächtige Buchungen fest, kann jede Karte sofort, oft direkt im Online-Banking beziehungsweise in der Karten-App, gesperrt werden. Bereits abgebuchte Beträge können mithilfe des Chargeback-Verfahrens zurückgeholt werden.
Auch, wenn hier zunächst bei allen Karten dieselben Sicherheitsmechanismen greifen, ist es aber möglich, dass Premiumkarten weitere Versicherungen beinhalten, die den Inhaber auch bei Diebstahl von mit der Karte bezahlten Waren absichern.
Die Versicherungsbedingungen bei Kreditkarten sind von Bank zu Bank unterschiedlich. Bei einigen enthaltenen Versicherungen sind auch Familienmitglieder oder im selben Haushalt lebende Personen geschützt. Dann meistens in selber Höhe wie der Karteninhaber selbst.
Die genauen Voraussetzungen und Konditionen finden Sie in den Produktdetails des jeweiligen Anbieters.
