Extra Allgemein:

Die easybank Kreditkarte Platinum erhalten Sie als Kartendoppel: Sie erhalten also eine Visa und eine MasterCard. Für getätigte Transaktionen können bis zu zwei Monate keine Zinsen anfallen. Ebenfalls ist die Rückzahlung in Teilbeträgen zum genannten eff. Jahreszins möglich. Zusätzlich bietet die Karte eine flexible Finanzierungs- und Rückzahlungsoption in Form des easybank Ratenkaufes. Bei Umsätzen ab 95 € möglich: monatliche Rückzahlungsoption „Ratenkauf“ für Käufe, Rechnungen und Überweisungen, derzeit mit eff. 12,67 %. Effektiver Jahreszins für sonstige Rückzahlungen in Teilbeträgen ohne Zahlplan 20,91 %. Bei 3 Monaten Laufzeit und Ausgaben unter 500 € sogar zu 0 % Zinsen. Die Einrichtung dieser Rückzahlungsoption setzt eine ordnungsgemäße Führung des Kontos voraus. Die Bank behält sich vor, die Konditionen zu ändern. Registrierung Online-Banking und Online-Kontoauszüge: Für die Führung des Kontos wird die Nutzung des Online-Bankings vereinbart. Alle benötigten Informationen zur Registrierung erhalten Sie nach Kontoeröffnung. Ihre monatlichen Kontoauszüge werden im Online-Banking kostenfrei bereitgestellt. Sofern Sie Ihre Registrierung für das Online-Banking nicht abschließen, erhalten Sie Ihre Kontoauszüge per Post gegen eine Versandpauschale gemäß Preisverzeichnis. Wunsch-PIN: Sie können die PIN für Ihre Karte frei wählen.