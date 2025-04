Kreditkarten-Rückbuchung: Geld per Chargeback zurückholen

Fazit

Sie können Kreditkartenzahlungen, die aus Ihrer Sicht unrechtmäßig erfolgt sind, per Chargeback zurückbuchen lassen. Dazu wenden Sie sich an den Kreditkartenherausgeber. Wenn es sich nicht um einen Betrugsfall handelt, sollten Sie sich im Vorfeld an die Person oder das Unternehmen wenden, an die die Zahlung gegangen ist, um das Anliegen direkt zu klären. Das Chargeback-Verfahren greift, wenn Sie hier keine Einigung erzielen können. Ihr Kreditkartenanbieter entscheidet, ob eine Rückzahlung möglich ist und einigt sich mit der Bank, bei der der Betrag eingezahlt wurde.