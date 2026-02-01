Wer ist abgesichert?



Bei einer Kreditkarte mit inkludierter Versicherung ist zunächst immer der Karteninhaber abgesichert. In einigen Fällen greift der Schutz auch für weitere Personen, teilweise sogar, ohne dass der Inhaber selbst mitreisen muss.



Je nach Vertrag müssen die Personen mit dem Inhaber verwandt sein oder dieselbe Wohnanschrift haben oder sie sind unabhängig eines Verwandtschaftsverhältnisses mitversichert.

Zum Beispiel sind bei der TF Mastercard Gold bis zu vier, bei der Gebührenfrei Mastercard Gold bis zu drei Mitreisende mitversichert.



Bei der easybank Kreditkarte Platinum (ehemals Barclays Platinum Double) sind es maximal sechs weitere Personen. Für diese gilt der Versicherungsschutz sogar, wenn der Karteninhaber selbst nicht mitreist, aber die Reise mit der Karte bezahlt hat.

Die meisten Versicherungsbedingungen schließen Personen ab einem bestimmten Alter aus oder setzen die Versicherungsdauer herunter.