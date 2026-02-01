Weitere Versicherungspakete, keine oder niedrige Jahresgebühren, für Unternehmer geeignet – im CHECK24 Kreditkartenvergleich finden Sie die Karte, die zu Ihren Bedürfnissen passt.
Die Kartenbewertung gibt Ihnen auf den ersten Blick eine Einschätzung über Preis-Leistung sowie Erfahrungen, die andere Kunden bereits gemacht haben.
Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben unsere Experten eine Kartennote entwickelt, die Preise, Leistungen und Kundenbewertungen einbezieht. Die Note wird regelmäßig anhand aktueller Daten auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst.
CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.
So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.
Bevor Sie Ihre Reise mit der Kreditkarte antreten, sollten Sie sich die Bedingungen anschauen. Je nach Versicherung können weitere Personen geschützt, die Leistungen an bestimmte Bedingungen geknüpft sein oder Sie müssen den Urlaub mit der Karte bezahlt haben.
Versicherer ist nicht die Bank selbst, sondern immer ein Kooperationspartner.
Bei einer Kreditkarte mit inkludierter Versicherung ist zunächst immer der Karteninhaber abgesichert. In einigen Fällen greift der Schutz auch für weitere Personen, teilweise sogar, ohne dass der Inhaber selbst mitreisen muss.
Je nach Vertrag müssen die Personen mit dem Inhaber verwandt sein oder dieselbe Wohnanschrift haben oder sie sind unabhängig eines Verwandtschaftsverhältnisses mitversichert.
Zum Beispiel sind bei der TF Mastercard Gold bis zu vier, bei der Gebührenfrei Mastercard Gold bis zu drei Mitreisende mitversichert.
Bei der easybank Kreditkarte Platinum (ehemals Barclays Platinum Double) sind es maximal sechs weitere Personen. Für diese gilt der Versicherungsschutz sogar, wenn der Karteninhaber selbst nicht mitreist, aber die Reise mit der Karte bezahlt hat.
Die meisten Versicherungsbedingungen schließen Personen ab einem bestimmten Alter aus oder setzen die Versicherungsdauer herunter.
Für Auslandskrankenversicherungen bei Kreditkarten gelten unterschiedliche Bedingungen, die Sie im Vorfeld kennen sollten, damit Sie wissen, wann und in welchem Umfang der Schutz greift.
Folgendes gehört bei den meisten Kreditkarten zu den Grundbedingungen:
Das kommt auf die Kreditkarte und ihre jeweiligen Versicherungsbedingungen an. Viele setzen voraus, dass mindestens 50 Prozent der Reise mit der Kreditkarte bezahlt wurden, damit der Schutz auf Reisen greift. Dazu gehören Flug-, Hotel- und Mietwagenkosten.
Es gibt jedoch auch Modelle, deren Leistungen gelten, selbst wenn die Kosten anderweitig beglichen wurden.
Der Versicherungsschutz unterscheidet sich je nach Anbieter. Zum gängigen Leistungsumfang für Versicherte gehört jedoch:
Die Versicherung übernimmt die Kosten immer nur bis zu einem Höchstbetrag, der Leistungsgrenze. Diese wird für jede Leistung individuell festgelegt.
Zudem kann pro Person und Versicherungsfall ein Selbstbehalt fällig werden, entweder in einer festen Höhe oder prozentual anteilig an den Leistungskosten berechnet.
Viele Versicherungen beteiligen sich nur an dem Teil der Kosten, den die Krankenkasse nicht übernimmt.
Nicht nur die Versicherungsleistung sollte ein ausschlaggebender Punkt bei der Wahl der richtigen Karte sein.
Beachten Sie auch, welche weiteren Leistungen überhaupt angeboten werden, kostenlos nutzbar sind oder Gebühren verursachen.
Eine Kreditkarte mit Krankenversicherung auf Reisen ist darauf ausgelegt, Notfälle wie medizinische Behandlungen im Ausland schnell und ohne Sorge über hohe Kosten durchführen lassen zu können.
Sie ist aber in bestimmten Situationen mit Nachteilen verbunden, die Sie sich vor Reiseantritt bewusst machen sollten. Dann steht einer sinnvollen Nutzung der Karte nichts im Weg.
|
Vorteile
|
Nachteile
|
Zeitersparnis: es muss keine zusätzliche Versicherung gefunden und abgeschlossen werden
|
Ausschluss bestimmter Personen: möglicherweise sind nicht alle Mitreisenden abgesichert
|
Kostenersparnis: es entstehen keine Zusatzkosten für die Reisekrankenversicherung
|
zeitlich begrenzt: die Reise darf eine bestimmte Dauer nicht überschreiten, damit der Schutz im Ausland greift
|
Zahlungsmittel: die Karte ermöglicht den Einsatz für Ausgaben im Alltag und unterwegs
|
Selbstbehalt: es können im Krankheitsfall anteilig Kosten entstehen
|
Zusatzleistungen: weitere Versicherungsarten und Teilnahme an Cashback- oder Bonusprogrammen sind meist inkludiert
|
Voraussetzungen: Leistungen und Kosten sind meistens an bestimmte Bedingungen geknüpft
Neben der Auslandskrankenversicherung bieten Kreditkarten weitere Versicherungen. Dazu gehören Leistungen aus dem Bereich Reise, Einkauf und Haftpflicht.
Folgende Beispiele gehören zu den häufigsten Zusatzversicherungen:
Welche Kreditkarte welche Leistung bietet, entnehmen Sie jeweils den Kartendetails. Die einzelnen Konditionen und Bedingungen sind abhängig vom Anbieter.
Eine Kreditkarte mit Auslandskrankenversicherung lohnt sich, wenn Sie zu privaten Zwecken ins Ausland reisen und dabei eine bestimmte Dauer nicht überschreiten. Dann sparen Sie sich Zusatzkosten für weitere Versicherungen.
Gesetzlich Versicherte sind zwar auch im Ausland bei dringenden Behandlungen geschützt, Kosten für zum Beispiel einen Rücktransport müssen jedoch selbst getragen werden.
Eine Kreditkarte lohnt sich aber grundsätzlich immer auf Reisen, da sie finanzielle Freiheit und Sicherheit bietet.
Viele Länder, darunter alle Staaten der EU und einige darüber hinaus, unterliegen dem sogenannten Sozialversicherungsabkommen. Dieses regelt, dass eine soziale Leistung wie eine gesetzliche Krankenversicherung, die bereits in einem Land bezahlt wird, nicht in einem anderen zusätzlich bezahlt werden muss. Dazu gehört auch, dass einmal in einem Land erworbene Leistungen nicht verfallen.
Dieses Abkommen bezieht sich vorrangig auf berufliche Entsendungen oder Rentenansprüche, deckt aber auch medizinisch notwendige Behandlungen für Privatreisende ab. Für Länder, die dem Abkommen nicht vollumfänglich unterliegen, wie zum Beispiel Australien oder viele Länder in Südamerika, ist deshalb eine private Absicherung immer zu empfehlen.
Sie können eine Reisekreditkarte zwar nach Reisebeginn abschließen, der Schutz greift dann aber nicht für diese Reise. Der Versicherungsvertrag beginnt erst mit erfolgreichem Abschluss der Kreditkarte.
Dieser muss für gewöhnlich schon bei Reisebeginn, meist sogar bei Reisebuchung bestehen.
Die Auslandskrankenversicherung schützt in Verbindung mit einer Kreditkarte immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Oft handelt es sich dabei um Reisezeiten von bis zu 90 Tagen, was häufig der Gültigkeit eines Visums entspricht.
Bei einigen Anbietern ist es weniger. Bei der Hanseatic Bank Goldcard sind beispielsweise nur bis zu 62 Tage versichert, bei der easybank Kreditkarte Gold (ehemals Barclays Gold Visa Card) sind es 42 Tage.
Nein, nicht jede Kreditkarte verfügt über diesen Vorteil. Oft finden Sie diese Zusatzfunktion nur bei sogenannten Goldenen oder Premium Kreditkarten. Einige Modelle bieten gar keine oder andere Versicherungen an.
Ob der Schutz für Ihr Vorhaben ausreichend ist, müssen Sie abhängig vom Reiseland und dem Tarif der Versicherung abwägen. Sind medizinische Maßnahmen in einem Land eher günstig, kann auch eine niedrige Leistungsgrenze ausreichend sein.
Reisen Sie weiter weg und müssten bei einem Notfall zum Beispiel mit sehr hohen Rücktransportkosten oder teuren Behandlungen wie bei einer USA-Reise rechnen, die die Leistungsgrenze weit überschreiten würden, kann eine zusätzliche Absicherung sinnvoll sein.
Auch, wenn umgangssprachlich beide Begriffe oft synonym verwendet werden, gibt es einen Unterschied: Die Auslandsreisekrankenversicherung ist speziell für Kurzreisen gedacht, die eine bestimmte Reisedauer nicht überschreiten.
Die Auslandskrankenversicherung sichert Personen ab, die sich Monate oder Jahre im Ausland aufhalten, und ist nicht in Kreditkartenverträgen inkludiert.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr