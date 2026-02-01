Nur notwendige Cookies
Kreditkarte mit Auslandskrankenversicherung
Kreditkarte mit Auslandskrankenversicherung
Die besten Kreditkarten im Vergleich

Das Wichtigste zur Kreditkarte mit Krankenversicherung fürs Ausland

  • Kreditkarten mit inkludierter Krankenversicherung für Auslandsreisen bieten Ihnen einen komfortablen Schutz ohne zusätzliche Kosten oder zeitlichen Aufwand. Machen Sie sich vor Abreise mit den individuellen Bedingungen vertraut. Ein Krankenschutz ist zum Beispiel oft an die Zahlung mit der Kreditkarte gebunden.
  • Neben der praktischen Versicherungsleistung sollten Sie andere Funktionen und mögliche Kosten bei der Wahl der passenden Kreditkarte beachten.
  • Die Auslandskrankenversicherung ist oft mit einem umfangreichen Versicherungspaket verbunden, das Ihnen weitere Abschlüsse erspart. Diese Pakete können Versicherungsschutz beinhalten, der Ihre Reise noch angenehmer macht, oder Sie beim Shopping im Alltag unterstützt.

Die besten Kreditkarten mit Auslandskrankenversicherung im Vergleich

Weitere Versicherungspakete, keine oder niedrige Jahresgebühren, für Unternehmer geeignet – im CHECK24 Kreditkartenvergleich finden Sie die Karte, die zu Ihren Bedürfnissen passt.

Die Kartenbewertung gibt Ihnen auf den ersten Blick eine Einschätzung über Preis-Leistung sowie Erfahrungen, die andere Kunden bereits gemacht haben. 

Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. Gebührenfrei Mastercard GOLD
8,1
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
2. TF Mastercard Gold
8,1
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
3. easybank Kreditkarte Platinum
8,2
8,25 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
4. Hanseatic Bank GoldCard
7,5
4,90 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
5. Hilton Honors Credit Card
5,8
6 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos

So testen unsere Experten

Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben unsere Experten eine Kartennote entwickelt, die Preise, Leistungen und Kundenbewertungen einbezieht. Die Note wird regelmäßig anhand aktueller Daten auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst.

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 aus 11.675 Bewertungen
„Die Abwicklung ging zügig und unkompliziert‟ 02/2026
Author image

Persönliche Abschlusschance prüfen

Bei der Beantragung einer Kreditkarte mit Kreditrahmen prüfen Banken Ihren Schufa Score. Es entsteht ein Eintrag in Ihrer Schufa-Akte – egal, ob Ihr Antrag bewilligt oder abgelehnt wird.

Mit dem CHECK24 Kreditkarten-Match können Sie vorab herausfinden, wo Sie die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit haben – ohne Auswirkungen auf Ihren Schufa-Score. Nach einer Bonitätsprüfung durch unseren Partner infoscore sehen Sie sofort, welche Angebote für Sie in Frage kommen. 

Ihre Bonität wird mit den unterschiedlichen Anforderungen der Banken abgeglichen. So minimieren Sie das Risiko einer Ablehnung.

jetzt prüfen

Was sollte man bei einer Auslandskrankenversicherung über die Kreditkarte beachten?

Bevor Sie Ihre Reise mit der Kreditkarte antreten, sollten Sie sich die Bedingungen anschauen. Je nach Versicherung können weitere Personen geschützt, die Leistungen an bestimmte Bedingungen geknüpft sein oder Sie müssen den Urlaub mit der Karte bezahlt haben.

Versicherer ist nicht die Bank selbst, sondern immer ein Kooperationspartner.

Wer ist abgesichert?

Bei einer Kreditkarte mit inkludierter Versicherung ist zunächst immer der Karteninhaber abgesichert. In einigen Fällen greift der Schutz auch für weitere Personen, teilweise sogar, ohne dass der Inhaber selbst mitreisen muss.

Je nach Vertrag müssen die Personen mit dem Inhaber verwandt sein oder dieselbe Wohnanschrift haben oder sie sind unabhängig eines Verwandtschaftsverhältnisses mitversichert.

Zum Beispiel sind bei der TF Mastercard Gold bis zu vier, bei der Gebührenfrei Mastercard Gold bis zu drei Mitreisende mitversichert.

Bei der easybank Kreditkarte Platinum (ehemals Barclays Platinum Double) sind es maximal sechs weitere Personen. Für diese gilt der Versicherungsschutz sogar, wenn der Karteninhaber selbst nicht mitreist, aber die Reise mit der Karte bezahlt hat.

Die meisten Versicherungsbedingungen schließen Personen ab einem bestimmten Alter aus oder setzen die Versicherungsdauer herunter. 

Gibt es Versicherungsbedingungen?

Für Auslandskrankenversicherungen bei Kreditkarten gelten unterschiedliche Bedingungen, die Sie im Vorfeld kennen sollten, damit Sie wissen, wann und in welchem Umfang der Schutz greift.

Folgendes gehört bei den meisten Kreditkarten zu den Grundbedingungen:

  • zumindest ein Teil der Reisekosten muss mit der Karte gezahlt worden sein
  • die geplante Reise liegt nicht mehr als 12 Monate in der Zukunft
  • es handelt sich um eine private beziehungsweise Freizeitreise und nicht um berufliche Reisegründe (Ausnahme Business Kreditkarte)
  • die Reisedauer darf eine bestimmte Anzahl an zusammenhängenden Tagen nicht überschreiten oder es endet der Versicherungsschutz nach einer bestimmten Anzahl an Tagen
Greift die Versicherung nur, wenn mit Kreditkarte bezahlt wird?

Das kommt auf die Kreditkarte und ihre jeweiligen Versicherungsbedingungen an. Viele setzen voraus, dass mindestens 50 Prozent der Reise mit der Kreditkarte bezahlt wurden, damit der Schutz auf Reisen greift. Dazu gehören Flug-, Hotel- und Mietwagenkosten.

Es gibt jedoch auch Modelle, deren Leistungen gelten, selbst wenn die Kosten anderweitig beglichen wurden.

Welche Leistungen deckt eine Kreditkarte für eine Krankenversicherung im Ausland ab?

Der Versicherungsschutz unterscheidet sich je nach Anbieter. Zum gängigen Leistungsumfang für Versicherte gehört jedoch: 

  • Kosten für medizinische Behandlungen
  • notwendige Medikamente
  • Rücktransport nach Deutschland
  • Anreise und Aufenthalt eines nahen Angehörigen bei Krankenhausaufenthalt 
  • verlängerter Aufenthalt aufgrund eines medizinischen Notfalls
  • Bestattungskosten oder Überführung sterblicher Überreste.

CHECK24 Hinweis

Kostenübernahme gedeckelt

Die Versicherung übernimmt die Kosten immer nur bis zu einem Höchstbetrag, der Leistungsgrenze. Diese wird für jede Leistung individuell festgelegt.

Zudem kann pro Person und Versicherungsfall ein Selbstbehalt fällig werden, entweder in einer festen Höhe oder prozentual anteilig an den Leistungskosten berechnet.

Viele Versicherungen beteiligen sich nur an dem Teil der Kosten, den die Krankenkasse nicht übernimmt.

Verschiedene Arten von Kreditkarten mit Auslandskrankenversicherung:

Kostenlose Kreditkarten

Nicht für alle Kreditkarten mit Auslandsreisekrankenversicherung müssen Sie eine Jahresgebühr bezahlen.

Achten Sie auf kostenlose Modelle, aber auch auf weitere Funktionen, die Ihnen wichtig sind, und deren mögliche Kosten. 

Premium Kreditkarten

Premium Kreditkarten bieten meistens umfassende Leistungen an, die neben Versicherungen auch Lounge-Zugänge oder Shopping-Rabatte beinhalten.

Dafür sind sie meistens mit Jahresgebühren verbunden.

Business Kreditkarten

Auch einige Business Kreditkarten bieten Versicherungspakete an. Berufliche Reisen sind dabei oft mitversichert.

Zudem bieten sie praktische Funktionen für den Geschäftsalltag und sorgen für finanzielle Übersicht.

Gibt es weitere Aspekte außer der Auslandskrankenversicherung, die bei einer Kreditkarte zu beachten sind?

Nicht nur die Versicherungsleistung sollte ein ausschlaggebender Punkt bei der Wahl der richtigen Karte sein.

Beachten Sie auch, welche weiteren Leistungen überhaupt angeboten werden, kostenlos nutzbar sind oder Gebühren verursachen.

Author image

Gebühren

Ein wichtiger Punkt bei der Wahl einer Kreditkarte mit Auslandskrankenversicherung sind mögliche Gebühren. Diese können in Form einer Jahresgebühr fällig werden, aber auch für den Karteneinsatz.

So erheben einige Anbieter eine Gebühr für Zahlungen in Fremdwährung. 

Author image

Bargeld abheben

Je nach Reiseziel kann es sinnvoll sein, Bargeld mit sich zu führen oder vor Ort abheben zu können. Achten Sie deshalb darauf, ob und in welcher Höhe Kosten für Bargeldabhebungen am Geldautomaten entstehen.

Bei einigen Karten ist die Anzahl der kostenlosen Abhebungen gedeckelt.

Author image

Weitere Reisevorteile

Eine Kreditkarte mit Auslandskrankenversicherung bietet oft weitere Vorteile für Reisende.

Bei Karten, wie beispielsweise der American Express Gold Card oder der American Express Platinum Card, sammeln Sie mit jedem Einsatz Punkte, die Sie gegen Shopping-Gutscheine, Hotelaufenthalte oder Flug-Meilen einlösen können.

Mit Miles and More Kreditkarten erhalten Sie mit jedem Umsatz Meilen für das entsprechende Partnerprogramm oder Sie profitieren bei einer Karte von Cashback oder Rabatt bei bestimmten Reiseportalen.

Author image

Abrechnung

Beim Abheben oder Bezahlen im Ausland spielt auch die Abrechnung eine Rolle. Mit klassischen Kreditkarten haben Sie einen Kreditrahmen, den Sie für einen bestimmten Zeitraum zinsfrei nutzen können. Erst dann erhalten Sie eine Rechnung über getätigte Umsätze.

Beachten Sie, dass Sie diese gegebenenfalls auch aus dem Ausland überweisen müssen, wenn Sie kein Lastschriftverfahren nutzen.

Mit einer Debitkarte werden Umsätze direkt vom Girokonto abgebucht. Dieses muss während Ihrer Reise über ausreichend Guthaben verfügen.

Vor- und Nachteile einer Kreditkarte mit einer Krankenversicherung fürs Ausland

Eine Kreditkarte mit Krankenversicherung auf Reisen ist darauf ausgelegt, Notfälle wie medizinische Behandlungen im Ausland schnell und ohne Sorge über hohe Kosten durchführen lassen zu können.

Sie ist aber in bestimmten Situationen mit Nachteilen verbunden, die Sie sich vor Reiseantritt bewusst machen sollten. Dann steht einer sinnvollen Nutzung der Karte nichts im Weg.

Vorteile

Nachteile

Zeitersparnis: es muss keine zusätzliche Versicherung gefunden und abgeschlossen werden

Ausschluss bestimmter Personen: möglicherweise sind nicht alle Mitreisenden abgesichert

Kostenersparnis: es entstehen keine Zusatzkosten für die Reisekrankenversicherung

zeitlich begrenzt: die Reise darf eine bestimmte Dauer nicht überschreiten, damit der Schutz im Ausland greift

Zahlungsmittel: die Karte ermöglicht den Einsatz für Ausgaben im Alltag und unterwegs

Selbstbehalt: es können im Krankheitsfall anteilig Kosten entstehen

Zusatzleistungen: weitere Versicherungsarten und Teilnahme an Cashback- oder Bonusprogrammen sind meist inkludiert

Voraussetzungen: Leistungen und Kosten sind meistens an bestimmte Bedingungen geknüpft

Welche weiteren Versicherungen oder Zusatzleistungen können neben der Auslandskrankenversicherung abgedeckt werden?

Neben der Auslandskrankenversicherung bieten Kreditkarten weitere Versicherungen. Dazu gehören Leistungen aus dem Bereich Reise, Einkauf und Haftpflicht.

Folgende Beispiele gehören zu den häufigsten Zusatzversicherungen:

  • Reiserücktritt: diese greift, bevor Sie die Reise ins Ausland antreten
  • Reiseabbruch: übernimmt Kosten, die aufgrund einer vorzeitigen Beendigung des Urlaubs entstehen
  • Reisegepäck: erstattet verlorenes oder verspätetes Gepäck
  • Mietwagen: springt zum Beispiel bei einem Unfall im Urlaub ein
  • Waren- oder Lieferschutz: deckt Kosten für Reparatur, Instandsetzung oder Ersatz einer Ware ab
  • Garantieverlängerung: sorgt für einen längeren Garantiezeitraum

Welche Kreditkarte welche Leistung bietet, entnehmen Sie jeweils den Kartendetails. Die einzelnen Konditionen und Bedingungen sind abhängig vom Anbieter.

Häufige Fragen

Für wen lohnt sich eine Kreditkarten-Auslandskrankenversicherung?

Eine Kreditkarte mit Auslandskrankenversicherung lohnt sich, wenn Sie zu privaten Zwecken ins Ausland reisen und dabei eine bestimmte Dauer nicht überschreiten. Dann sparen Sie sich Zusatzkosten für weitere Versicherungen.

Gesetzlich Versicherte sind zwar auch im Ausland bei dringenden Behandlungen geschützt, Kosten für zum Beispiel einen Rücktransport müssen jedoch selbst getragen werden.

Eine Kreditkarte lohnt sich aber grundsätzlich immer auf Reisen, da sie finanzielle Freiheit und Sicherheit bietet. 

Gibt es Reiseziele mit besonderen Regeln bei einer Auslandskrankenversicherung?

Viele Länder, darunter alle Staaten der EU und einige darüber hinaus, unterliegen dem sogenannten Sozialversicherungsabkommen. Dieses regelt, dass eine soziale Leistung wie eine gesetzliche Krankenversicherung, die bereits in einem Land bezahlt wird, nicht in einem anderen zusätzlich bezahlt werden muss. Dazu gehört auch, dass einmal in einem Land erworbene Leistungen nicht verfallen.

Dieses Abkommen bezieht sich vorrangig auf berufliche Entsendungen oder Rentenansprüche, deckt aber auch medizinisch notwendige Behandlungen für Privatreisende ab. Für Länder, die dem Abkommen nicht vollumfänglich unterliegen, wie zum Beispiel Australien oder viele Länder in Südamerika, ist deshalb eine private Absicherung immer zu empfehlen.

Kann man eine Kreditkarte mit Auslandskrankenversicherung noch nach Reisebeginn abschließen?

Sie können eine Reisekreditkarte zwar nach Reisebeginn abschließen, der Schutz greift dann aber nicht für diese Reise. Der Versicherungsvertrag beginnt erst mit erfolgreichem Abschluss der Kreditkarte.

Dieser muss für gewöhnlich schon bei Reisebeginn, meist sogar bei Reisebuchung bestehen.

Gilt die Krankenversicherung fürs Ausland über die Kreditkarte auch für längere Aufenthalte?

Die Auslandskrankenversicherung schützt in Verbindung mit einer Kreditkarte immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Oft handelt es sich dabei um Reisezeiten von bis zu 90 Tagen, was häufig der Gültigkeit eines Visums entspricht.

Bei einigen Anbietern ist es weniger. Bei der Hanseatic Bank Goldcard sind beispielsweise nur bis zu 62 Tage versichert, bei der easybank Kreditkarte Gold (ehemals Barclays Gold Visa Card) sind es 42 Tage.

Hat jede Kreditkarte eine Auslandskrankenversicherung?

Nein, nicht jede Kreditkarte verfügt über diesen Vorteil. Oft finden Sie diese Zusatzfunktion nur bei sogenannten Goldenen oder Premium Kreditkarten. Einige Modelle bieten gar keine oder andere Versicherungen an.

Reicht der Versicherungsschutz der Auslandskrankenversicherung aus?

Ob der Schutz für Ihr Vorhaben ausreichend ist, müssen Sie abhängig vom Reiseland und dem Tarif der Versicherung abwägen. Sind medizinische Maßnahmen in einem Land eher günstig, kann auch eine niedrige Leistungsgrenze ausreichend sein.

Reisen Sie weiter weg und müssten bei einem Notfall zum Beispiel mit sehr hohen Rücktransportkosten oder teuren Behandlungen wie bei einer USA-Reise rechnen, die die Leistungsgrenze weit überschreiten würden, kann eine zusätzliche Absicherung sinnvoll sein.

Auslandskrankenversicherung vs. Auslandsreisekrankenversicherung – was ist der Unterschied?

Auch, wenn umgangssprachlich beide Begriffe oft synonym verwendet werden, gibt es einen Unterschied: Die Auslandsreisekrankenversicherung ist speziell für Kurzreisen gedacht, die eine bestimmte Reisedauer nicht überschreiten.

Die Auslandskrankenversicherung sichert Personen ab, die sich Monate oder Jahre im Ausland aufhalten, und ist nicht in Kreditkartenverträgen inkludiert. 

Author image
Anna N. Baumgart ()
Online Redakteurin Finanzen
Anna ist Journalistin für Hörfunk und seit vielen Jahren den interessantesten Inhalten und deren hörer- und leserfreundlichen Umsetzung auf der Spur. Seit 2023 schreibt sie bei CHECK24 verbrauchernah über die wichtigsten Produkte und Neuigkeiten aus der Finanzwelt.

