Santander BestCard Basic
8,6
0 €
Kostenlos Eurozone
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
Santander Kreditkarte
Wie gut ist die kostenlose Kreditkarte der Santander?

Lohnt sich die Santander Kreditkarte?

  • Die Santander BestCard Basic ist eine dauerhaft kostenlose Kreditkarte mit individuellem Kreditrahmen. Vier Bargeldabhebungen sind weltweit kostenlos. Ein besonderes Extra ist der Tankrabatt.
  • Ob sich die Santander Karte für Sie lohnt, hängt stark von Ihren Bedürfnissen ab. Über CHECK24 vergleichen Sie verschiedene Kreditkarten und erhalten schnell ein umfassendes Bild über die Vor- und Nachteile der Santander Kreditkarte. Mit dem kostenlosen Kreditkarten-Match können Sie außerdem Ihre persönliche Abschlusschance prüfen.
  • Die Beantragung der Santander Visa Card funktioniert komplett digital und ist in wenigen Minuten abgeschlossen. 

Santander Kreditkarte im Test:
So bewerten unsere Expertinnen die BestCard Basic

Bei der Santander BestCard Basic erhalten Sie einen flexiblen Kreditrahmen und können die Rückzahlung in Raten aufteilen. Die Mindestrückzahlung beträgt fünf Prozent des offenen Betrags und wird automatisch per Lastschrift abgebucht. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, kann der Rechnungsausgleich auf 100 Prozent eingestellt werden. Diese Option lässt sich entweder telefonisch oder per E-Mail bei der Bank einrichten. Bereits kurz nach der Beantragung ist die Karte über Apple Pay oder Google Pay mobil einsetzbar, während die physische Kreditkarte wenige Tage später per Post zugestellt wird.

Auf Reisen bietet die Santander BestCard Basic mehrere Vorteile: Inhaber können weltweit bis zu viermal pro Monat kostenlos Bargeld an Geldautomaten abheben. Durch den vorhandenen Kreditrahmen eignet sich die BestCard Basic außerdem zur Hinterlegung einer Kaution bei Mietwagen- oder Hotelbuchungen. Sollte der Kreditrahmen nicht ausreichen, kann er kurzfristig durch eine Überweisung auf das Kartenkonto erhöht werden.

Für Zahlungen gilt: Transaktionen in Euro sind gebührenfrei. Bei Umsätzen in Fremdwährungen fällt allerdings ein Entgelt von 1,85 Prozent an. Damit ist die Karte vor allem innerhalb der Eurozone attraktiv, für Vielreisende außerhalb Europas jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Persönliche Abschlusschance prüfen

Bei der Beantragung der Santander BestCard Basic erfolgt eine Schufa-Prüfung. So stellt die Bank sicher, dass die Kreditkarte nur an Kunden mit ausreichender Bonität vergeben wird.

Wer unsicher ist, ob der Antrag erfolgreich sein könnte, kann dies vorab kostenlos prüfen: Mit dem CHECK24 Kreditkarten-Match erfahren Sie in wenigen Sekunden, wie hoch Ihre persönliche Abschlusschance für die Santander Kreditkarte ist – ganz unverbindlich und ohne Auswirkungen auf die Schufa.

Was sind die Vorteile der Santander BestCard Basic?

Keine Jahresgebühr

Die Santander Kreditkarte ist dauerhaft ohne Jahresgebühr erhältlich. Für die Nutzung fällt also keine Grundgebühr an.

Vier kostenlose Bargeldabhebungen

Mit der Karte können Karteninhaber bis zu viermal im Monat weltweit kostenlos Bargeld am Automaten abheben. 

Automatischer Rechnungsausgleich

Die Rückzahlung der BestCard Basic lässt sich auf bis zu 100 Prozent per Lastschrift einstellen, direkt nach Erhalt der Karte.

Kostenlose Partnerkarte

Auf Wunsch erhalten Sie zur BestCard Basic eine kostenlose Partnerkarte, die denselben Leistungsumfang hat.

Ohne Girokonto

Die Santander Kreditkarte kann unabhängig von einem Girokonto bei der Bank beantragt werden.

Tankrabatt

Für Umsätze an Tankstellen erhalten Sie beim Tanken oder Laden weltweit einen Rabatt von einem  Prozent – bis zu einem monatlichen Umsatz von 200 Euro

Worauf sollten Sie bei der kostenlosen Santander Kreditkarte achten?

Fremdwährungsgebühren beim Bezahlen

Bei Zahlungen in Fremdwährungen fällt ein Entgelt von 1,85 Prozent auf den Kartenumsatz an. Dieses gilt für alle Transaktionen, die nicht in Euro abgerechnet werden.

Ohne Reiseversicherungen

Ein Versicherungspaket für Reisen ist bei der Santander Kreditkarte nicht enthalten.

Zinsen bei Teilzahlung

Wird die monatliche Kreditkartenrechnung nicht vollständig beglichen, entstehen Sollzinsen.

Häufige Fragen zur kostenlosen Kreditkarte der Santander Bank

Wie hoch ist das Limit für die Santander Kreditkarte?

Das Limit der Santander Kreditkarte ist abhängig von der individuellen Bonität. Der erste Verfügungsrahmen kann bis zu 2.000 Euro betragen.

Kann ich den Kreditrahmen meiner Santander-Kreditkarte erhöhen?

Eine Erhöhung des Kreditkartenlimits ist frühestens sechs Monate nach Ausstellung möglich. Voraussetzung ist, dass in diesem Zeitraum keine Rücklastschrift vorlag und weder eine Limitänderung noch eine Kontosperrung erfolgt ist.

Der Antrag kann einfach online über das Santander Kontaktformular gestellt werden. Für eine schnellere Bearbeitung empfiehlt es sich, aktuelle Einkommensnachweise sowie den Personalausweis als Anhang mitzusenden.

Wie erhalte ich Cashback bei der Santander-Kreditkarte?

Mit der Santander Kreditkarte erhalten Sie fünf Prozent Cashback bei Reisebuchungen über den Kooperationspartner Urlaubsplus GmbH. Die Rückvergütung wird automatisch nach Ihrer Reise durch den Partner der Bank ausgezahlt.

 So funktioniert’s:

Online-Antrag ausfüllen

Die Beantragung der Santander Kreditkarte erfolgt bequem online. Im Antragsformular geben Sie Ihre persönlichen Daten an.

Ihre Daten werden an die Bank übermittelt, welche über die Ablehnung oder Annahme Ihres Antrags entscheidet.

Identifikationsprüfung

Ihre Identität weisen Sie per VideoIdent oder PostIdent nach. Dazu benötigen Sie entweder Ihren Personalausweis oder Ihren Reisepass mit Meldebescheinigung.

Nach erfolgreicher Identifizierung unterschreiben Sie den Vertrag digital durch Eingabe einer TAN.

Karte erhalten

Nach der Genehmigung erhalten Sie innerhalb von rund einer Woche einen Link zur Registrierung in der Santander App und können Ihre Kreditkarte bereits digital einsetzen.

Die physische Karte trifft in der Regel innerhalb von zwei Wochen per Post ein.

Alternativen

Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige unserer beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.

Gebührenfrei Mastercard GOLD

Gebührenfrei Mastercard GOLD

Barclays VISA Kreditkarte

Barclays VISA Kreditkarte

TF Bank Mastercard Gold

TF Bank Mastercard Gold

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

C24
Mastercard

Lisa Wolf
Lisa Wolf ()
