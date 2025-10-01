Bei der Santander BestCard Basic erhalten Sie einen flexiblen Kreditrahmen und können die Rückzahlung in Raten aufteilen. Die Mindestrückzahlung beträgt fünf Prozent des offenen Betrags und wird automatisch per Lastschrift abgebucht. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, kann der Rechnungsausgleich auf 100 Prozent eingestellt werden. Diese Option lässt sich entweder telefonisch oder per E-Mail bei der Bank einrichten. Bereits kurz nach der Beantragung ist die Karte über Apple Pay oder Google Pay mobil einsetzbar, während die physische Kreditkarte wenige Tage später per Post zugestellt wird.
Auf Reisen bietet die Santander BestCard Basic mehrere Vorteile: Inhaber können weltweit bis zu viermal pro Monat kostenlos Bargeld an Geldautomaten abheben. Durch den vorhandenen Kreditrahmen eignet sich die BestCard Basic außerdem zur Hinterlegung einer Kaution bei Mietwagen- oder Hotelbuchungen. Sollte der Kreditrahmen nicht ausreichen, kann er kurzfristig durch eine Überweisung auf das Kartenkonto erhöht werden.
Für Zahlungen gilt: Transaktionen in Euro sind gebührenfrei. Bei Umsätzen in Fremdwährungen fällt allerdings ein Entgelt von 1,85 Prozent an. Damit ist die Karte vor allem innerhalb der Eurozone attraktiv, für Vielreisende außerhalb Europas jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden.
Die Santander Kreditkarte ist dauerhaft ohne Jahresgebühr erhältlich. Für die Nutzung fällt also keine Grundgebühr an.
Mit der Karte können Karteninhaber bis zu viermal im Monat weltweit kostenlos Bargeld am Automaten abheben.
Die Rückzahlung der BestCard Basic lässt sich auf bis zu 100 Prozent per Lastschrift einstellen, direkt nach Erhalt der Karte.
Auf Wunsch erhalten Sie zur BestCard Basic eine kostenlose Partnerkarte, die denselben Leistungsumfang hat.
Die Santander Kreditkarte kann unabhängig von einem Girokonto bei der Bank beantragt werden.
Für Umsätze an Tankstellen erhalten Sie beim Tanken oder Laden weltweit einen Rabatt von einem Prozent – bis zu einem monatlichen Umsatz von 200 Euro.
Bei Zahlungen in Fremdwährungen fällt ein Entgelt von 1,85 Prozent auf den Kartenumsatz an. Dieses gilt für alle Transaktionen, die nicht in Euro abgerechnet werden.
Ein Versicherungspaket für Reisen ist bei der Santander Kreditkarte nicht enthalten.
Wird die monatliche Kreditkartenrechnung nicht vollständig beglichen, entstehen Sollzinsen.
Das Limit der Santander Kreditkarte ist abhängig von der individuellen Bonität. Der erste Verfügungsrahmen kann bis zu 2.000 Euro betragen.
Eine Erhöhung des Kreditkartenlimits ist frühestens sechs Monate nach Ausstellung möglich. Voraussetzung ist, dass in diesem Zeitraum keine Rücklastschrift vorlag und weder eine Limitänderung noch eine Kontosperrung erfolgt ist.
Der Antrag kann einfach online über das Santander Kontaktformular gestellt werden. Für eine schnellere Bearbeitung empfiehlt es sich, aktuelle Einkommensnachweise sowie den Personalausweis als Anhang mitzusenden.
Mit der Santander Kreditkarte erhalten Sie fünf Prozent Cashback bei Reisebuchungen über den Kooperationspartner Urlaubsplus GmbH. Die Rückvergütung wird automatisch nach Ihrer Reise durch den Partner der Bank ausgezahlt.
Die Beantragung der Santander Kreditkarte erfolgt bequem online. Im Antragsformular geben Sie Ihre persönlichen Daten an.
Ihre Daten werden an die Bank übermittelt, welche über die Ablehnung oder Annahme Ihres Antrags entscheidet.
Ihre Identität weisen Sie per VideoIdent oder PostIdent nach. Dazu benötigen Sie entweder Ihren Personalausweis oder Ihren Reisepass mit Meldebescheinigung.
Nach erfolgreicher Identifizierung unterschreiben Sie den Vertrag digital durch Eingabe einer TAN.
Nach der Genehmigung erhalten Sie innerhalb von rund einer Woche einen Link zur Registrierung in der Santander App und können Ihre Kreditkarte bereits digital einsetzen.
Die physische Karte trifft in der Regel innerhalb von zwei Wochen per Post ein.
