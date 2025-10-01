Santander Kreditkarte im Test:

So bewerten unsere Expertinnen die BestCard Basic

Bei der Santander BestCard Basic erhalten Sie einen flexiblen Kreditrahmen und können die Rückzahlung in Raten aufteilen. Die Mindestrückzahlung beträgt fünf Prozent des offenen Betrags und wird automatisch per Lastschrift abgebucht. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, kann der Rechnungsausgleich auf 100 Prozent eingestellt werden. Diese Option lässt sich entweder telefonisch oder per E-Mail bei der Bank einrichten. Bereits kurz nach der Beantragung ist die Karte über Apple Pay oder Google Pay mobil einsetzbar, während die physische Kreditkarte wenige Tage später per Post zugestellt wird.

Auf Reisen bietet die Santander BestCard Basic mehrere Vorteile: Inhaber können weltweit bis zu viermal pro Monat kostenlos Bargeld an Geldautomaten abheben. Durch den vorhandenen Kreditrahmen eignet sich die BestCard Basic außerdem zur Hinterlegung einer Kaution bei Mietwagen- oder Hotelbuchungen. Sollte der Kreditrahmen nicht ausreichen, kann er kurzfristig durch eine Überweisung auf das Kartenkonto erhöht werden.

Für Zahlungen gilt: Transaktionen in Euro sind gebührenfrei. Bei Umsätzen in Fremdwährungen fällt allerdings ein Entgelt von 1,85 Prozent an. Damit ist die Karte vor allem innerhalb der Eurozone attraktiv, für Vielreisende außerhalb Europas jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden.