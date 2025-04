Zinsen und Kartentypen

Es gibt drei Hauptarten von Kreditkarten: Prepaid-, Charge- und Kreditkarten. Mit Prepaidkarten müssen Sie das Guthaben vorher aufladen, das dann zum Beispiel beim Bezahlen verwendet wird. Das ist praktisch, weil dadurch keine Zinsenkosten anfallen können.



Bei Chargekarten wird der offene Betrag gesammelt und am Monatsende per Lastschrift vom Girokonto abgebucht. In der Regel ist dieser Zeitraum zinsfrei, aber wenn die Rechnung nicht rechtzeitig beglichen wird, kann es zu Zinsen für die Bereitstellung des Kreditkartenkredits kommen.

Mit einer Revolvingkarte, auch bekannt als eine Kreditkarte, können Sie den Betrag in Raten zurückzahlen. Dabei zahlen Sie jeden Monat nur einen Teilbetrag, auf die Restsumme fallen teils sehr hohe Zinsen an. Sie müssen sich in der Regel selbst um die Rückzahlung kümmern, zum Beispiel per Überweisung oder durch die aktive Auswahl einer Lastschrift.