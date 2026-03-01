Unsere Experten haben Vorteile, Nachteile und Erfahrungen zusammengefasst und kommen zu dem Schluss, dass bei der Karte die positiven Aspekte überwiegen. Bei der Extra Karte handelt es sich um eine echte Kreditkarte ohne Jahresgebühr.
Das Limit beim Extrakarte Kreditrahmen kann zwischen 500 und 4.000 Euro liegen – abhängig von Ihrer Bonität. Die Rückzahlung der Rechnung ist flexibel in einer Summe oder in Teilbeträgen möglich.
Auch auf Reisen lohnt sich die Kreditkarte, da sie den weltweit kostenlosen Einsatz zulässt und für Kautionen hinterlegt werden kann. Die Extrakarte App bietet eine gute Übersicht über den Saldo und jede getätigte Zahlung.
Ein Wermutstropfen ist, dass sich für den vollständigen Rechnungsausgleich nicht die Option Lastschrift einstellen lässt. Die Zahlung der Gesamtrechnung kann nur per Überweisung erfolgen. Wer die Teilzahlungsfunktion nutzt, muss für den offenen Betrag einen effektiven Jahreszins von 24,60 Prozent einberechnen.
Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben unsere Experten eine Kartennote entwickelt, die Preise, Leistungen und Kundenbewertungen einbezieht. Die Note wird regelmäßig anhand aktueller Daten auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst.
Die Erfahrungen mit der Extra Karte und die genaue Betrachtung der Leistungen führen zu einer sehr guten Note in der Gesamtwertung. Folgende Vorteile bietet die Kreditkarte:
Die kostenlose Mastercard Extrakarte schneidet bei der Bewertung durch die CHECK24-Experten sehr gut ab. Trotzdem sollten Kunden einige wenige Nachteile der Kreditkarte kennen.
Geben Sie Ihre persönlichen Daten im CHECK24 Antrag ein. Im Anschluss werden Sie auf die Seite der Novum Bank weitergleitet.
Nutzen Sie eines der angebotenen Online-Identifikationsverfahren (Video-Live-Chat oder Video-Selfie via IDnow).
Nach Bewilligung durch die Bank ist die virtuelle Karte sofort einsetzbar.
Die physische Karte erhalten Sie kurze Zeit später per Post.
Für die Extra Karte wird dauerhaft keine Jahresgebühr fällig. Im CHECK24 Kreditkartenvergleich finden Sie weitere Modelle ohne Jahresgebühr.
CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.
So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.
Der Kundenservice ist
telefonisch unter der 069 66102714 erreichbar.
Alternativ können Sie Fragen zur Karte per E-Mail an support@extrakarte.com und solche zur Rechnung an rechnung@extrakarte.com richten.
Sollten Sie die Karte sperren wollen, können Sie dazu die entsprechende Funktion in Ihrem Kreditkartenkonto nutzen.
Das Tageslimit für Bargeldabhebungen liegt bei der Extrakarte bei 250 Euro.
Maximal können im Monat kostenlose Abhebungen bis zur Gesamthöhe des Verfügungsrahmens getätigt werden.
Die Karte wird von der Novum Bank Limited herausgegeben. Die Bank hat ihren Sitz in Malta und unterliegt der maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde. Das Hauptgeschäft des Kreditinstituts ist die Bereitstellung von Verbraucherkrediten.
Sie können die Extra-Kreditkarte jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Dazu schreiben Sie eine E-Mail mit Ihrem Kündigungswunsch an support@extrakarte.de.
Damit Sie keine wichtigen Angaben vergessen, laden Sie sich unsere kostenlose Kündigungsvorlage herunter.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr