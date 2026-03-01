Extra Kreditkarte im Test:

Fazit der CHECK24 Kreditkarten-Experten

Unsere Experten haben Vorteile, Nachteile und Erfahrungen zusammengefasst und kommen zu dem Schluss, dass bei der Karte die positiven Aspekte überwiegen. Bei der Extra Karte handelt es sich um eine echte Kreditkarte ohne Jahresgebühr.



Das Limit beim Extrakarte Kreditrahmen kann zwischen 500 und 4.000 Euro liegen – abhängig von Ihrer Bonität. Die Rückzahlung der Rechnung ist flexibel in einer Summe oder in Teilbeträgen möglich.



Auch auf Reisen lohnt sich die Kreditkarte, da sie den weltweit kostenlosen Einsatz zulässt und für Kautionen hinterlegt werden kann. Die Extrakarte App bietet eine gute Übersicht über den Saldo und jede getätigte Zahlung.

Ein Wermutstropfen ist, dass sich für den vollständigen Rechnungsausgleich nicht die Option Lastschrift einstellen lässt. Die Zahlung der Gesamtrechnung kann nur per Überweisung erfolgen. Wer die Teilzahlungsfunktion nutzt, muss für den offenen Betrag einen effektiven Jahreszins von 24,60 Prozent einberechnen.