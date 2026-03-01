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Extra Karte Mastercard:
Alle Vor- & Nachteile der Kreditkarte

  • Bei der Extra Karte von Mastercard handelt es sich um eine echte Kreditkarte mit Kreditrahmen. Ein Limit ist bis maximal 4.000 Euro möglich. Das bedeutet, dass Sie für einen bestimmten Zeitraum bis zur entsprechenden Höhe ohne Zahlung von Zinsen einkaufen können.
  • Diese Mastercard Kreditkarte ist eine dauerhaft kostenlose Kreditkarte, die Ihnen den weltweiten Einsatz ermöglicht. Es können jedoch Kosten für einzelne Leistungen entstehen, zum Beispiel bei der Rückzahlung in Teilbeträgen
  • Nur bei Beantragung der Extrakarte über CHECK24 erhalten Sie eine Sonderkondition: Bargeldabhebungen sind weltweit kostenlos möglich.

Extra Kreditkarte im Test:
Fazit der CHECK24 Kreditkarten-Experten

Unsere Experten haben Vorteile, Nachteile und Erfahrungen zusammengefasst und kommen zu dem Schluss, dass bei der Karte die positiven Aspekte überwiegen. Bei der Extra Karte handelt es sich um eine echte Kreditkarte ohne Jahresgebühr.

Das Limit beim Extrakarte Kreditrahmen kann zwischen 500 und 4.000 Euro liegen – abhängig von Ihrer Bonität. Die Rückzahlung der Rechnung ist flexibel in einer Summe oder in Teilbeträgen möglich.

Auch auf Reisen lohnt sich die Kreditkarte, da sie den weltweit kostenlosen Einsatz zulässt und für Kautionen hinterlegt werden kann. Die Extrakarte App bietet eine gute Übersicht über den Saldo und jede getätigte Zahlung.

Ein Wermutstropfen ist, dass sich für den vollständigen Rechnungsausgleich nicht die Option Lastschrift einstellen lässt. Die Zahlung der Gesamtrechnung kann nur per Überweisung erfolgen. Wer die Teilzahlungsfunktion nutzt, muss für den offenen Betrag einen effektiven Jahreszins von 24,60 Prozent einberechnen.

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So testen unsere Experten

Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben unsere Experten eine Kartennote entwickelt, die Preise, Leistungen und Kundenbewertungen einbezieht. Die Note wird regelmäßig anhand aktueller Daten auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst.

Vorteile der Extra Karte

Die Erfahrungen mit der Extra Karte und die genaue Betrachtung der Leistungen führen zu einer sehr guten Note in der Gesamtwertung. Folgende Vorteile bietet die Kreditkarte:

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Keine Jahresgebühr

Für die Extra Karte Kreditkarte fallen keine monatlichen und jährlichen Grundgebühren an.

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Verfügungsrahmen

Sie können den Kreditrahmen Ihrer Extrakarte nutzen, um bis zu 56 Tage zinsfrei einzukaufen.

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Sonderkondition über CHECK24: Gebührenfrei Bargeld abheben 

Nur bei Beantragung über CHECK24 zahlen Sie für Bargeldabhebungen keine Gebühren.

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Weltweit kostenlos bezahlen

Für die Bezahlung in Fremdwährung erhebt die Bank kein Umrechnungs-Entgelt. (Gebühren seitens des Geldautomatenbetreibers sind möglich und nicht erstattbar.)

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Virtuelle Kreditkarte sofort einsetzbar

Nach Abschluss erhalten Sie die Extrakarte Mastercard zunächst virtuell in Ihrem Karten-Konto und können sie sofort für den Einkauf im Internet einsetzen.

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Geeignet für Mietwagen- und Hotelbuchung

Da es sich um eine Kreditkarte mit monatlichem Verfügungsrahmen handelt, können Sie sie für Reservierungen oder zum Hinterlegen einer Kaution nutzen.

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"Die Extrakarte ist ideal für den Alltag und ein perfekter Begleiter auf Reisen, da der Einsatz weltweit kostenfrei ist. Natürlich lässt sie sich auch für die Zahlung mit Google Pay oder Apple Pay einrichten. Ich empfehle Ihnen den vollständigen Rechnungsausgleich per Überweisung, um Zinsen auf offene Beträge zu vermeiden."

Florian Reichert
Geschäftsführer Kreditkarte bei CHECK24

Nachteile der Extra Karte Mastercard 

Die kostenlose Mastercard Extrakarte schneidet bei der Bewertung durch die CHECK24-Experten sehr gut ab. Trotzdem sollten Kunden einige wenige Nachteile der Kreditkarte kennen.

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Hoher Jahreszins

Wird die Rechnung über die Umsätze nicht in einer Summe ausgeglichen, fällt ein Zins von derzeit 24,60 Prozent eff. auf den noch offenen Betrag an. 

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Nicht für Novum Bank Kunden

Für Personen, die bereits Kunde bei der Novum Bank sind oder dort den Minikredit Cashper beantragt haben, ist eine Beantragung der Extra Karte nicht möglich.

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Keine 100 % Lastschrift möglich

Per Lastschrift können Sie lediglich den Mindestbetrag einziehen lassen. Wenn Sie die Kreditkarten-Rechnung in einer Summe begleichen möchten, müssen Sie dies per Überweisung tätigen.

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Gebühr für Bargeld-ähnliche Nutzung

Für sogenannte Quasi-Bargeldtransaktionen, die in Bargeld umgewandelt werden könnten, wie zum Beispiel die Zahlung per Paypal, wird eine Gebühr von 5,95 Prozent des Betrags, mindestens aber 5,95 Euro, fällig.

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Keine Versicherungen

Die Extra-Karte Kreditkarte hat im Gegensatz zu einigen anderen Kreditkarten keine Versicherungen inklusive. Diese müssen bei Bedarf zusätzlich abgeschlossen werden. 

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Kein Cashback oder Bonusprogramme

Bei Einsatz der Kreditkarte nimmt der Inhaber nicht automatisch an einem Cashback-, Rabatt-, Bonus- oder Punktesystem teil. Sie kann aber möglicherweise als Zahlungsmittel in Verbindung mit anderen Punktsystemen genutzt werden.

Extra Kreditkarte beantragen – So funktioniert`s

1. Antrag ausfüllen

Geben Sie Ihre persönlichen Daten im CHECK24 Antrag ein. Im Anschluss werden Sie auf die Seite der Novum Bank weitergleitet.

2. Identität nachweisen

Nutzen Sie eines der angebotenen Online-Identifikationsverfahren (Video-Live-Chat oder Video-Selfie via IDnow).

3. Antrag unterschreiben

Nach Bewilligung durch die Bank ist die virtuelle Karte sofort einsetzbar.

Die physische Karte erhalten Sie kurze Zeit später per Post.

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Mit dem CHECK24 Kreditkarten-Match die passende Kreditkarte finden

Bei jeder Kreditkartenanfrage entsteht ein Eintrag in Ihrer Schufa – unabhängig davon, ob der Antrag bewilligt oder abgelehnt wird. Mehrere Anfragen innerhalb eines Jahres können sich dabei negativ auf Ihren Schufa-Score auswirken.

Damit Sie unnötige Ablehnungen vermeiden, analysiert das Kreditkarten-Match von CHECK24 auf Wunsch im Vorfeld Ihre Angaben gemeinsam mit unserem Partner infoscore und zeigt Ihnen, wie hoch Ihre Abschlusschancen sind – ohne Einfluss auf Ihren Schufa-Score. So sehen Sie sofort, welche Karten wirklich zu Ihnen passen.


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Alternativen

Für die Extra Karte wird dauerhaft keine Jahresgebühr fällig. Im CHECK24 Kreditkartenvergleich finden Sie weitere Modelle ohne Jahresgebühr.

Hanseatic Bank GenialCard

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

DKB
Debitkarte

TF Bank Mastercard Gold

TF Bank Mastercard Gold

easybank Kreditkarte

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 aus 11.771 Bewertungen
„Alles top‟ 03/2026

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich den Extrakarte Kundenservice kontaktieren?

Der Kundenservice ist

  • montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 18:30 Uhr
  • und samstags von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

telefonisch unter der 069 66102714 erreichbar.

Alternativ können Sie Fragen zur Karte per E-Mail an support@extrakarte.com und solche zur Rechnung an rechnung@extrakarte.com richten.

Sollten Sie die Karte sperren wollen, können Sie dazu die entsprechende Funktion in Ihrem Kreditkartenkonto nutzen.

Wie hoch ist der Verfügungsrahmen für Bargeldabhebungen mit der Extrakarte?

Das Tageslimit für Bargeldabhebungen liegt bei der Extrakarte bei 250 Euro.

Maximal können im Monat kostenlose Abhebungen bis zur Gesamthöhe des Verfügungsrahmens getätigt werden. 

Welche Bank steckt hinter der Extrakarte?

Die Karte wird von der Novum Bank Limited herausgegeben. Die Bank hat ihren Sitz in Malta und unterliegt der maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde. Das Hauptgeschäft des Kreditinstituts ist die Bereitstellung von Verbraucherkrediten. 

Wie kann man eine Extra-Kreditkarte kündigen?

Sie können die Extra-Kreditkarte jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Dazu schreiben Sie eine E-Mail mit Ihrem Kündigungswunsch an support@extrakarte.de.

Damit Sie keine wichtigen Angaben vergessen, laden Sie sich unsere kostenlose Kündigungsvorlage herunter. 

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Anna N. Baumgart ()
Online Redakteurin Finanzen
Anna ist Journalistin für Hörfunk und seit vielen Jahren den interessantesten Inhalten und deren hörer- und leserfreundlichen Umsetzung auf der Spur. Seit 2023 schreibt sie bei CHECK24 verbrauchernah über die wichtigsten Produkte und Neuigkeiten aus der Finanzwelt.

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