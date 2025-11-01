Die PAYBACK Visa Kreditkarte ist der ideale Begleiter auf Reisen, da Bezahlungen weltweit kostenlos sind. Mit jedem Einkauf sammeln Kunden wertvolle PAYBACK Punkte, die sich im Anschluss in Prämien umtauschen lassen oder bei PAYBACK Partner eingelöst werden können. So lassen sich auch bei nicht PAYBACK Partnern und Einkäufen im Ausland PAYBACK Punkte sammeln. Zudem ist das Abheben von Bargeld außerhalb Deutschlands kostenfrei möglich.
Kunden sollten sich jedoch bewusst sein, dass für die Kreditkarte eine monatliche Gebühr fällig wird, die mit 2,42 Euro (Stand August 2025) jedoch eher gering ausfällt. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich.
Bei jeder Bezahlung sammeln Sie automatisch PAYBACK Punkte: Pro 5 Euro Umsatz erhalten Sie einen PAYBACK Punkt – bei PAYBACK Partnern zusätzlich zu den regulären Punkten.
Die Ausgaben werden bis zur Höhe des Kreditlimits gesammelt und am 8. eines Monats in Rechnung gestellt, nach 10 weiteren Tagen erfolgt die Abbuchung.
Mit der PAYBACK Visa Kreditkarte bezahlen Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb der Euro-Zone kostenlos. Es werden keine Fremdwährungsgebühren erhoben.
Die PAYBACK Visa Kreditkarte können Sie problemlos zum mobilen Bezahlen mit Google Pay oder Apple Pay einsetzen.
Dank des Kreditrahmens eignet sie sich zur Hinterlegung von Kautionen bei Buchungen von Mietwagen und Hotels.
Ihre Punkte sind geschützt: Solange Sie die PAYBACK Visa Kreditkarte nutzen, verfallen Ihre gesammelten PAYBACK Punkte nicht.
Ganz gleich, ob Sie bereits PAYBACK Kunde sind oder sich im Zuge der Kreditkartenbeantragung neu registrieren. Sie können den Barcode auf der Kreditkarte, den digitalen Code in der App oder den Barcode Ihrer Sammelkarte nutzen.
Am bequemsten: Hinterlegen Sie Ihre Kreditkarte bei PAYBACK PAY. So zahlen und punkten Sie in einem Schritt – mit regulären PAYBACK Punkten und zusätzlichen Punkten durch den Kreditkartenumsatz.
Für die Nutzung der PAYBACK Visa Kreditkarte wird eine Gebühr von 2,42 Euro im Monat erhoben. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich.
Kosten für die Teilnahme am PAYBACK Programm kommen nicht auf Sie zu.
Gesammelte Punkte können Sie ab einem Guthaben von 200 Punkten kostenfrei gegen Prämien im PAYBACK Prämien Shop eintauschen oder bei PAYBACK Partnern einlösen.
Bezahlen und Bargeld abheben mit der PAYBACK Visa Kreditkarte sind weltweit kostenlos mit Ausnahme von Bargeldabhebungen in Deutschland. Hier wird eine umsatzabhängige Gebühr fällig, mindestens aber fünf Euro.
Beachten Sie auch, dass Sie mit Bargeldabhebungen oder PayPal-Zahlungen an Freunde und Familie keine PAYBACK Punkte sammeln.
Sie müssen sich nicht selbst um den Ausgleich der Rechnung kümmern, sollten aber darauf achten, dass Ihr Konto ausreichend gedeckt ist oder ein genügend hoher Dispokredit zur Verfügung steht.
Die Punkte, die Sie sammeln sind umsatzabhängig. Für fünf ausgegebene Euro erhalten Sie einen PAYBACK Punkt.Die Punkte werden einmal pro Monat nach dem monatlichen Rechnungsausgleich auf Ihrem PAYBACK Konto gutgeschrieben.
Den Punktestand können Sie in Ihrer PAYBACK App einsehen.
Beachten Sie auch, dass Sie auf Paypal Überweisungen an Freunde und Familie, das Aufladen von Zahlkarten oder Direktzahlungen über andere Peer-to-Peer Zahlungsanbieter, sowie Bargeld-Abhebungen an Geldautomaten keine PAYBACK Punkte sammeln
Klicken Sie im CHECK24 Kreditkartenvergleich auf „zur Bank“. Legen Sie ein PAYBACK Konto an oder loggen Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto ein.
Geben Sie Ihre persönlichen Daten im Antragsprozess an.
Das Limit der PAYBACK Visa Karte orientiert sich an der Bonität des Antragsstellers. Kunden mit einer besonders guten Bonität erhalten einen höheren Kreditrahmen als andere. Meist beginnt der Kreditrahmen bei Kreditkarten mit einer Höhe von 500 Euro.
Eine Änderung des Kreditkartenlimits können Sie über den PAYBACK Visa Kartenservice beantragen.
Beide Kreditkarten bieten unterschiedliche Vorteile. Mit der PAYBACK American Express Kreditkarte erhalten Sie zum Beispiel bereits für drei Euro Umsatz einen PAYBACK Punkt, dafür ist das Abheben von Bargeld weltweit kostenpflichtig. Es kommt entsprechend vorrangig darauf an, wie Sie vorhaben, diese zu nutzen. Die persönlichen Ansprüche sollten bei der Wahl einer Kreditkarte immer im Vordergrund stehen.
Die PAYBACK Visa Karte ist keine Prepaidkarte. Sie gehört zum Typ Charge Card. Das bedeutet, dass Sie einen Kreditrahmen erhalten, den Sie bis zur Rechnungsstellung zinsfrei nutzen können. Die gesammelten Ausgaben werden monatlich in einer Summe fällig.
Für den Abschluss der PAYBACK Visa Kreditkarte ist eine Schufa-Prüfung nötig, was bei Prepaid-Kreditkarten oft nicht der Fall ist.
