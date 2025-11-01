So bewerten CHECK24 Kreditkarten-Experten die PAYBACK Visa Kreditkarte

Die PAYBACK Visa Kreditkarte ist der ideale Begleiter auf Reisen, da Bezahlungen weltweit kostenlos sind. Mit jedem Einkauf sammeln Kunden wertvolle PAYBACK Punkte, die sich im Anschluss in Prämien umtauschen lassen oder bei PAYBACK Partner eingelöst werden können. So lassen sich auch bei nicht PAYBACK Partnern und Einkäufen im Ausland PAYBACK Punkte sammeln. Zudem ist das Abheben von Bargeld außerhalb Deutschlands kostenfrei möglich.

Kunden sollten sich jedoch bewusst sein, dass für die Kreditkarte eine monatliche Gebühr fällig wird, die mit 2,42 Euro (Stand August 2025) jedoch eher gering ausfällt. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich.