PAYBACK Visa:
Wie gut ist die Karte?

Das Wichtigste

  • Die PAYBACK Visa Kreditkarte wird von der Baden-Württembergischen Bank (BW-Bank) in Kooperation mit PAYBACK herausgegeben.
  • Es handelt sich um den Kreditkartentyp Charge Card. Ihnen wird ein zinsfreier Kreditrahmen eingeräumt. Die gesammelten Ausgaben werden in einer Summe ausgeglichen. 
  • Bezahlen ohne Fremdwährungsgebühr und kostenlose Bargeldverfügung außerhalb Deutschlands machen die Karte für Reisende attraktiv. 

So bewerten CHECK24 Kreditkarten-Experten die PAYBACK Visa Kreditkarte

Die PAYBACK Visa Kreditkarte ist der ideale Begleiter auf Reisen, da Bezahlungen weltweit kostenlos sind. Mit jedem Einkauf sammeln Kunden wertvolle PAYBACK Punkte, die sich im Anschluss in Prämien umtauschen lassen oder bei PAYBACK Partner eingelöst werden können. So lassen sich auch bei nicht PAYBACK Partnern und Einkäufen im Ausland PAYBACK Punkte sammeln. Zudem ist das Abheben von Bargeld außerhalb Deutschlands kostenfrei möglich.

Kunden sollten sich jedoch bewusst sein, dass für die Kreditkarte eine monatliche Gebühr fällig wird, die mit 2,42 Euro (Stand August 2025) jedoch eher gering ausfällt. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich.

Vorteile der Karte

PAYBACK Punkte sammeln

Bei jeder Bezahlung sammeln Sie automatisch PAYBACK Punkte: Pro 5 Euro Umsatz erhalten Sie einen PAYBACK Punkt – bei PAYBACK Partnern zusätzlich zu den regulären Punkten.

41 Tage zinsfrei einkaufen

Die Ausgaben werden bis zur Höhe des Kreditlimits gesammelt und am 8. eines Monats in Rechnung gestellt, nach 10 weiteren Tagen erfolgt die Abbuchung.

Weltweit kostenlos bezahlen

Mit der PAYBACK Visa Kreditkarte bezahlen Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb der Euro-Zone kostenlos. Es werden keine Fremdwährungsgebühren erhoben.

Mobiles Bezahlen

Die PAYBACK Visa Kreditkarte können Sie problemlos zum mobilen Bezahlen mit Google Pay oder Apple Pay einsetzen.

Hotel- & Mietwagenbuchung

Dank des Kreditrahmens eignet sie sich zur Hinterlegung von Kautionen bei Buchungen von Mietwagen und Hotels.

Kein Punkteverfall

Ihre Punkte sind geschützt: Solange Sie die PAYBACK Visa Kreditkarte nutzen, verfallen Ihre gesammelten PAYBACK Punkte nicht.

CHECK24 Hinweis

Mit der PAYBACK Visa punkten Sie doppelt

Ganz gleich, ob Sie bereits PAYBACK Kunde sind oder sich im Zuge der Kreditkartenbeantragung neu registrieren. Sie können den Barcode auf der Kreditkarte, den digitalen Code in der App oder den Barcode Ihrer Sammelkarte nutzen.

Am bequemsten: Hinterlegen Sie Ihre Kreditkarte bei PAYBACK PAY. So zahlen und punkten Sie in einem Schritt – mit regulären PAYBACK Punkten und zusätzlichen Punkten durch den Kreditkartenumsatz.

Darauf sollten Sie bei der Kreditkarte achten

Monatliche Gebühren

Für die Nutzung der PAYBACK Visa Kreditkarte wird eine Gebühr von 2,42 Euro im Monat erhoben. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich

Kosten für die Teilnahme am PAYBACK Programm kommen nicht auf Sie zu.

Gesammelte Punkte können Sie ab einem Guthaben von 200 Punkten kostenfrei gegen Prämien im PAYBACK Prämien Shop eintauschen oder bei PAYBACK Partnern einlösen.

Bargeld abheben in Deutschland kostenpflichtig

Bezahlen und Bargeld abheben mit der PAYBACK Visa Kreditkarte sind weltweit kostenlos mit Ausnahme von Bargeldabhebungen in Deutschland. Hier wird eine umsatzabhängige Gebühr fällig, mindestens aber fünf Euro.

Beachten Sie auch, dass Sie mit Bargeldabhebungen oder PayPal-Zahlungen an Freunde und Familie keine PAYBACK Punkte sammeln.

Automatischer Rechnungsausgleich

Die Kreditkarte gehört zum Typ Charge Card. Das bedeutet, dass die gesammelten Ausgaben monatlich in einer Summe vom hinterlegten Girokonto abgebucht werden.

Sie müssen sich nicht selbst um den Ausgleich der Rechnung kümmern, sollten aber darauf achten, dass Ihr Konto ausreichend gedeckt ist oder ein genügend hoher Dispokredit zur Verfügung steht.  

Punktegutschrift

Die Punkte, die Sie sammeln sind umsatzabhängig. Für fünf ausgegebene Euro erhalten Sie einen PAYBACK Punkt.

Die Punkte werden einmal pro Monat nach dem monatlichen Rechnungsausgleich auf Ihrem PAYBACK Konto gutgeschrieben.

Den Punktestand können Sie in Ihrer PAYBACK App einsehen.

Beachten Sie auch, dass Sie auf Paypal Überweisungen an Freunde und Familie, das Aufladen von Zahlkarten oder Direktzahlungen über andere Peer-to-Peer Zahlungsanbieter, sowie Bargeld-Abhebungen an Geldautomaten keine PAYBACK Punkte sammeln

PAYBACK Visa Kreditkarte beantragen:
So funktioniert`s

Antrag starten

Klicken Sie im CHECK24 Kreditkartenvergleich auf „zur Bank“. Legen Sie ein PAYBACK Konto an oder loggen Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto ein.

Daten eingeben

Geben Sie Ihre persönlichen Daten im Antragsprozess an.

Indentität bestätigen

Nach Bewilligung Ihres Antrags durch die Bank legitimieren Sie sich und erhalten die Karte per Post. Dies kann bis zu zwei Wochen dauern.
Author image

Persönliche Abschlusschance prüfen

Ob ein Antrag auf eine Kreditkarte angenommen oder abgelehnt wird, hängt von Ihrer Bonität ab. Diese wird vom Anbieter bei Antragstellung geprüft. Stellen Sie viele Kreditkartenanträge in kurzer Zeit, wirkt sich das negativ auf Ihren Schufa-Score aus.

Mit unserem kostenlosen Kreditkarten-Match ermitteln wir Schufa-neutral Ihre persönliche Abschlusschance für jede unserer Karten im Vergleich. Dadurch erfahren Sie mit wenigen Klicks, welche Kreditkarten besonders gut zu Ihnen passen und erhalten eine Übersicht über Karten, die Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten.

Häufige Fragen

Wie hoch ist das Limit der PAYBACK Visa Karte?

Das Limit der PAYBACK Visa Karte orientiert sich an der Bonität des Antragsstellers. Kunden mit einer besonders guten Bonität erhalten einen höheren Kreditrahmen als andere. Meist beginnt der Kreditrahmen bei Kreditkarten mit einer Höhe von 500 Euro.

Wie kann ich den Verfügungsrahmen meiner PAYBACK Visa Kreditkarte erhöhen?

Eine Änderung des Kreditkartenlimits können Sie über den PAYBACK Visa Kartenservice beantragen.

  • Telefonisch erreichen Sie diesen unter der 0711 127 31010
  • oder per E-Mail an paybackvisa@bw-bank.de

Was ist besser: PAYBACK Amex oder Visa?

Beide Kreditkarten bieten unterschiedliche Vorteile. Mit der PAYBACK American Express Kreditkarte erhalten Sie zum Beispiel bereits für drei Euro Umsatz einen PAYBACK Punkt, dafür ist das Abheben von Bargeld weltweit kostenpflichtig. Es kommt entsprechend vorrangig darauf an, wie Sie vorhaben, diese zu nutzen. Die persönlichen Ansprüche sollten bei der Wahl einer Kreditkarte immer im Vordergrund stehen.

Ist die PAYBACK Visa Karte eine Prepaidkarte?

Die PAYBACK Visa Karte ist keine Prepaidkarte. Sie gehört zum Typ Charge Card. Das bedeutet, dass Sie einen Kreditrahmen erhalten, den Sie bis zur Rechnungsstellung zinsfrei nutzen können. Die gesammelten Ausgaben werden monatlich in einer Summe fällig.

Für den Abschluss der PAYBACK Visa Kreditkarte ist eine Schufa-Prüfung nötig, was bei Prepaid-Kreditkarten oft nicht der Fall ist.

Author image

Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kreditkarte beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 – 24 24 11 16 
Montag – Freitag von 8 – 20 Uhr

✉️  kreditkarte@check24.de

Unsere Kreditkartenexperten sind in mehreren Sprachen für Sie da:
🇩🇪 Deutsch, 🇺🇸 Englisch, 🇹🇷 Türkisch, 🇬🇷 Griechisch, 🇮🇹 Italienisch, 🇷🇸 Serbisch & 🇦🇱 Albanisch

Alternativen

Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige unserer beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.

Trade Republic Debit-Karte

C24
Mastercard

Barclays VISA Kreditkarte

Barclays VISA Kreditkarte

TF Bank Mastercard Gold

TF Bank Mastercard Gold

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Trade Republic Debit-Karte

Hanseatic Bank GenialCard

Anna N. Baumgart ()
Online Redakteurin Finanzen
Anna ist Journalistin für Hörfunk und seit vielen Jahren den interessantesten Inhalten und deren hörer- und leserfreundlichen Umsetzung auf der Spur. Seit 2023 schreibt sie bei CHECK24 verbrauchernah über die wichtigsten Produkte und Neuigkeiten aus der Finanzwelt.

Hilfreiche Ratgeber

Kreditkarte kündigen: Worauf sollten Sie achten?

Die Kündigung einer Kreditkarte erfordert einige Schritte. Was dabei zu beachten ist, erfahren Sie hier.

Überweisung auf die Kreditkarte

Ein Handy mit geöffnetem Online Banking

Um das Guthaben auf Ihrer Kreditkarte kurzfristig zu erweitern, können Sie Geld direkt auf die Karte überweisen.

Kreditkarte sperren: So gehen Sie richtig vor

Mehrere Schlösser neben einander

Bei Verlust oder Diebstahl ist es sehr wichtig, die Kreditkarte schnell zu sperren. Wir verraten Ihnen, wie es geht.

Geld von der Kreditkarte aufs Konto überweisen

Eine Person tippt auf einem Computer

Mit einigen Kreditkarten können Sie Geld auf Ihr Girokonto überweisen. Was Sie dabei beachten sollten, erfahren Sie im Ratgeber.

