Keine Jahresgebühr
Extra-°Punkte als Willkommensbonus sichern
Vorteil: 1 PAYBACK °Punkt pro 3€ Umsatz.
PAYBACK American Express:
Wie gut ist die Karte?

Das Wichtigste

  • Die PAYBACK American Express Karte ist eine Charge Card, bei der der Rechnungsbetrag immer in einer Summe ausgeglichen wird.
  • Mit der Kreditkarte sammeln Sie umsatzabhängig PAYBACK °Punkte, zusätzlich zu den regulären PAYBACK °Punkten bei PAYBACK Partnern.
  • Die PAYBACK American Express Karte bietet Ihnen ein verlängertes Zahlungsziel und ist für mobiles Bezahlen einsetzbar.
  • Die PAYBACK American Express Karte ist dauerhaft ohne Jahresgebühr

So bewerten CHECK24 Kreditkarten-Experten die PAYBACK American Express Karte

Die PAYBACK American Express Karte ist ideal für den Alltagseinsatz, da Kunden beim Bezahlen automatisch wertvolle PAYBACK °Punkte sammeln – auch bei Unternehmen, die offiziell kein PAYBACK-Partner sind. Die Punkte können sie gegen zahlreiche Prämien einlösen. Da der Einsatz beim Bezahlen innerhalb der Eurozone kostenlos ist, eignet die Kreditkarte sich auch zum Punkte sammeln im europäischen Ausland.

Zudem haben Kunden genügend Zeit, ihre gesammelten Punkte einzulösen, da diese erst nach dreijähriger Nicht-Nutzung der Karte verfallen. Nicht nur die Hauptkarte gibt es dauerhaft ohne Monats- oder Jahresgebühr, ein weiterer Pluspunkt ist die kostenlose Zusatzkarte, mit der Sie ebenfalls PAYBACK °Punkte sammeln.

Für Bargeldzahler ist die PAYBACK American Express Karte jedoch nicht optimal, da das Abheben von Bargeld immer mit Gebühren verbunden ist.

Persönliche Abschlusschance prüfen

Ob ein Antrag auf eine Kreditkarte angenommen oder abgelehnt wird, hängt von Ihrer Bonität ab. Diese wird vom Anbieter bei Antragstellung geprüft. Stellen Sie viele Kreditkartenanträge in kurzer Zeit, wirkt sich das negativ auf Ihren Schufa-Score aus.

Mit unserem kostenlosen Kreditkarten-Match ermitteln wir Schufa-neutral Ihre persönliche Abschlusschance für jede unserer Karten im Vergleich. Dadurch erfahren Sie mit wenigen Klicks, welche Kreditkarten besonders gut zu Ihnen passen und erhalten eine Übersicht über Karten, die Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten.

jetzt prüfen

Vorteile der Karte

PAYBACK °Punkte sammeln

Beim Bezahlen mit der PAYBACK American Express Karte sammeln Sie automatisch PAYBACK °Punkte: einen PAYBACK °Punkt pro drei Euro Umsatz (Tankstellenumsätze sind ausgenommen).

Hotel- & Mietwagenbuchung

Die finanzielle Freiheit, die Ihnen die Kreditkarte in Form eines Kreditrahmens bietet, ermöglicht es Ihnen, Kautionen für Mietwagen- und Hotelbuchungen zu hinterlegen. Die Karte ist dafür weltweit nutzbar.

Kostenlose Partnerkarten

Zusatzkarten sind inklusive. Gesammelte PAYBACK °Punkte über die Zusatzkarte werden automatisch dem PAYBACK Konto des Hauptkarteninhabers gutgeschrieben.

Keine Jahresgebühr

Für die PAYBACK American Express Karte zahlen Kunden keine Monats- oder Jahresgebühren – und das dauerhaft.

Karte ohne Limit

American Express gibt kein Kreditlimit für die Karte vor. Sie können zinsfrei bezahlen, solange Ihr Konto für den Ausgleich gedeckt ist.

Mobiles Bezahlen

Die PAYBACK American Express Karte können Sie problemlos zum Bezahlen mit Apple Pay, Google Pay oder PAYBACK PAY einsetzen.

CHECK24 Hinweis

Mit der PAYBACK American Express Karte punkten Sie mehrfach

Ganz gleich, ob Sie bereits PAYBACK Kunde sind oder sich im Zuge der Kreditkartenbeantragung neu registrieren: Beim Bezahlen lohnt es sich, clever zu kombinieren.

Sie können den Barcode Ihrer PAYBACK Karte, den digitalen Code in der App oder den Barcode auf Ihrer PAYBACK American Express Karte nutzen – und am einfachsten hinterlegen Sie Ihre Kreditkarte direkt bei PAYBACK PAY. So zahlen und punkten Sie in einem Schritt: Sie sammeln reguläre PAYBACK °Punkte und zusätzlich Punkte für den Umsatz mit Ihrer Kreditkarte.

Darauf sollten Sie bei der Kreditkarte achten

PAYBACK Konto als Voraussetzung

Um den Vorteil des Sammelns von PAYBACK °Punkten nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig beim kostenlosen PAYBACK Programm registrieren. Gesammelte Punkte werden nach Rechnungsausgleich automatisch Ihrem PAYBACK Konto gutgeschrieben.

Sie erhalten pro drei Euro Umsatz einen PAYBACK °Punkt. Bei PAYBACK Partnern sammeln Sie zusätzlich die regulären Punkte. So punkten Sie doppelt.

Kein PAYBACK Punkteverfall

Solange Sie die PAYBACK American Express Karte nutzen, bleiben Ihre gesammelten PAYBACK °Punkte gültig. Nur, wenn Sie über einen Zeitraum von drei Jahren keine PAYBACK °Punkte gesammelt haben, verfallen sie mit Ablauf des 30. Septembers eines Kalenderjahres.

Alternativ verfallen sie bei Beendigung Ihrer Teilnahme am PAYBACK Programm.

Automatischer Rechnungsausgleich

Bei Abschluss der Kreditkarte gewähren Sie American Express den Einzug des Rechnungsbetrags per Lastschrift.

Sie müssen sich nicht selbst um den Ausgleich kümmern, sollten aber darauf achten, dass Ihr Girokonto ausreichend gedeckt ist. Ihr Konto wird ansonsten maximal bis zur Höhe Ihres Dispokredits überzogen.

Gebühren bei Abhebung und Bezahlung

Während Sie innerhalb der Eurozone kostenlos bezahlen können, fallen bei Fremdwährungen innerhalb und außerhalb der EU umsatzabhängige Gebühren an. Auch das Abheben von Bargeld, ob in Euro oder in Fremdwährungen, ist immer kostenpflichtig.

Die Gebühr wird prozentual abhängig vom Abhebebetrag berechnet, beträgt aber mindestens fünf Euro.

PAYBACK American Express Kreditkarte beantragen:
So funktioniert`s

Antrag starten

Klicken Sie im CHECK24 Kreditkartenvergleich auf „zur Bank“. Legen Sie ein PAYBACK Konto an oder loggen Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto ein.

Daten eingeben

Geben Sie Ihre persönlichen Daten im Antragsprozess an.

Indentität bestätigen

Nach Abschluss des Kartenantrags müssen Sie sich noch über die Deutsche Post identifizieren. Nach erfolgreicher Prüfung wird Ihnen dann die Karte per Post zugeschickt.

jetzt beantragen

Häufige Fragen

Wann werden American Express PAYBACK °Punkte gutgeschrieben?

Die PAYBACK °Punkte der American Express Karte werden nach der monatlichen Abrechnung automatisch gutgeschrieben.

Dabei werden alle gesammelten Punkte – inklusive Willkommens- und Umsatzpunkte – gesammelt auf das PAYBACK Konto übertragen.

Wie kann man die Punkte der PAYBACK American Express einlösen?

Eine Auszahlung erfolgt ab einem Mindestpunkteguthaben von 200 Punkten.

Gesammelte Punkte können Sie im Prämienshop des PAYBACK Programms oder bei Partnerunternehmen einlösen.

Alternativ können Sie sich das Guthaben auf Ihr Girokonto überweisen lassen.

Gehört PAYBACK zu American Express?

Ja, seit 2010 gehört PAYBACK zu American Express. Die PAYBACK GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Loyalty Partner GmbH, die Teil der American Express Gruppe ist. 

