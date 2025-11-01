Die PAYBACK American Express Karte ist ideal für den Alltagseinsatz, da Kunden beim Bezahlen automatisch wertvolle PAYBACK °Punkte sammeln – auch bei Unternehmen, die offiziell kein PAYBACK-Partner sind. Die Punkte können sie gegen zahlreiche Prämien einlösen. Da der Einsatz beim Bezahlen innerhalb der Eurozone kostenlos ist, eignet die Kreditkarte sich auch zum Punkte sammeln im europäischen Ausland.
Zudem haben Kunden genügend Zeit, ihre gesammelten Punkte einzulösen, da diese erst nach dreijähriger Nicht-Nutzung der Karte verfallen. Nicht nur die Hauptkarte gibt es dauerhaft ohne Monats- oder Jahresgebühr, ein weiterer Pluspunkt ist die kostenlose Zusatzkarte, mit der Sie ebenfalls PAYBACK °Punkte sammeln.
Für Bargeldzahler ist die PAYBACK American Express Karte jedoch nicht optimal, da das Abheben von Bargeld immer mit Gebühren verbunden ist.
Beim Bezahlen mit der PAYBACK American Express Karte sammeln Sie automatisch PAYBACK °Punkte: einen PAYBACK °Punkt pro drei Euro Umsatz (Tankstellenumsätze sind ausgenommen).
Die finanzielle Freiheit, die Ihnen die Kreditkarte in Form eines Kreditrahmens bietet, ermöglicht es Ihnen, Kautionen für Mietwagen- und Hotelbuchungen zu hinterlegen. Die Karte ist dafür weltweit nutzbar.
Zusatzkarten sind inklusive. Gesammelte PAYBACK °Punkte über die Zusatzkarte werden automatisch dem PAYBACK Konto des Hauptkarteninhabers gutgeschrieben.
Für die PAYBACK American Express Karte zahlen Kunden keine Monats- oder Jahresgebühren – und das dauerhaft.
American Express gibt kein Kreditlimit für die Karte vor. Sie können zinsfrei bezahlen, solange Ihr Konto für den Ausgleich gedeckt ist.
Die PAYBACK American Express Karte können Sie problemlos zum Bezahlen mit Apple Pay, Google Pay oder PAYBACK PAY einsetzen.
Ganz gleich, ob Sie bereits PAYBACK Kunde sind oder sich im Zuge der Kreditkartenbeantragung neu registrieren: Beim Bezahlen lohnt es sich, clever zu kombinieren.
Sie können den Barcode Ihrer PAYBACK Karte, den digitalen Code in der App oder den Barcode auf Ihrer PAYBACK American Express Karte nutzen – und am einfachsten hinterlegen Sie Ihre Kreditkarte direkt bei PAYBACK PAY. So zahlen und punkten Sie in einem Schritt: Sie sammeln reguläre PAYBACK °Punkte und zusätzlich Punkte für den Umsatz mit Ihrer Kreditkarte.
Um den Vorteil des Sammelns von PAYBACK °Punkten nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig beim kostenlosen PAYBACK Programm registrieren. Gesammelte Punkte werden nach Rechnungsausgleich automatisch Ihrem PAYBACK Konto gutgeschrieben.
Sie erhalten pro drei Euro Umsatz einen PAYBACK °Punkt. Bei PAYBACK Partnern sammeln Sie zusätzlich die regulären Punkte. So punkten Sie doppelt.
Solange Sie die PAYBACK American Express Karte nutzen, bleiben Ihre gesammelten PAYBACK °Punkte gültig. Nur, wenn Sie über einen Zeitraum von drei Jahren keine PAYBACK °Punkte gesammelt haben, verfallen sie mit Ablauf des 30. Septembers eines Kalenderjahres.
Alternativ verfallen sie bei Beendigung Ihrer Teilnahme am PAYBACK Programm.
Bei Abschluss der Kreditkarte gewähren Sie American Express den Einzug des Rechnungsbetrags per Lastschrift.
Sie müssen sich nicht selbst um den Ausgleich kümmern, sollten aber darauf achten, dass Ihr Girokonto ausreichend gedeckt ist. Ihr Konto wird ansonsten maximal bis zur Höhe Ihres Dispokredits überzogen.
Während Sie innerhalb der Eurozone kostenlos bezahlen können, fallen bei Fremdwährungen innerhalb und außerhalb der EU umsatzabhängige Gebühren an. Auch das Abheben von Bargeld, ob in Euro oder in Fremdwährungen, ist immer kostenpflichtig.
Die Gebühr wird prozentual abhängig vom Abhebebetrag berechnet, beträgt aber mindestens fünf Euro.
Klicken Sie im CHECK24 Kreditkartenvergleich auf „zur Bank“. Legen Sie ein PAYBACK Konto an oder loggen Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto ein.
Geben Sie Ihre persönlichen Daten im Antragsprozess an.
Nach Abschluss des Kartenantrags müssen Sie sich noch über die Deutsche Post identifizieren. Nach erfolgreicher Prüfung wird Ihnen dann die Karte per Post zugeschickt.
Die PAYBACK °Punkte der American Express Karte werden nach der monatlichen Abrechnung automatisch gutgeschrieben.
Dabei werden alle gesammelten Punkte – inklusive Willkommens- und Umsatzpunkte – gesammelt auf das PAYBACK Konto übertragen.
Eine Auszahlung erfolgt ab einem Mindestpunkteguthaben von 200 Punkten.
Gesammelte Punkte können Sie im Prämienshop des PAYBACK Programms oder bei Partnerunternehmen einlösen.
Alternativ können Sie sich das Guthaben auf Ihr Girokonto überweisen lassen.
Ja, seit 2010 gehört PAYBACK zu American Express. Die PAYBACK GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Loyalty Partner GmbH, die Teil der American Express Gruppe ist.
