So bewerten CHECK24 Kreditkarten-Experten die PAYBACK American Express Karte

Die PAYBACK American Express Karte ist ideal für den Alltagseinsatz, da Kunden beim Bezahlen automatisch wertvolle PAYBACK °Punkte sammeln – auch bei Unternehmen, die offiziell kein PAYBACK-Partner sind. Die Punkte können sie gegen zahlreiche Prämien einlösen. Da der Einsatz beim Bezahlen innerhalb der Eurozone kostenlos ist, eignet die Kreditkarte sich auch zum Punkte sammeln im europäischen Ausland.

Zudem haben Kunden genügend Zeit, ihre gesammelten Punkte einzulösen, da diese erst nach dreijähriger Nicht-Nutzung der Karte verfallen. Nicht nur die Hauptkarte gibt es dauerhaft ohne Monats- oder Jahresgebühr, ein weiterer Pluspunkt ist die kostenlose Zusatzkarte, mit der Sie ebenfalls PAYBACK °Punkte sammeln.

Für Bargeldzahler ist die PAYBACK American Express Karte jedoch nicht optimal, da das Abheben von Bargeld immer mit Gebühren verbunden ist.