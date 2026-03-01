awa7 Visa Kreditkarte im Test

Fazit der CHECK24 Kreditkarten-Experten

Die awa7 Kreditkarte, die von der Hanseatic Bank herausgegeben wird, bietet einen individuellen Kreditrahmen, den Sie bis zu 37 Tage zinsfrei nutzen können, sofern Sie den Betrag vollständig begleichen. Sie sammeln Ihre Ausgaben über den Monat und erhalten eine Gesamtabrechnung. Bei aktivierter Vollzahlung wird der Betrag innerhalb von sechs Tagen automatisch eingezogen.



Alternativ ist eine flexible Teilzahlung, deren Höhe Sie selbst festlegen, möglich. In den ersten drei Monaten nach Kartenerhalt nutzen Sie dies sogar zinsfrei. Die Karte lohnt sich also besonders, wenn Sie eine Karte für die Erweiterung Ihres finanziellen Spielraums suchen.

Die Karte hat dauerhaft keine Jahresgebühr und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlungen sind im In- und Ausland in der Regel gebührenfrei. Wenn Sie mit der awa7® Visa Kreditkarte Bargeld abheben, ist dies im Ausland kostenlos. Kunden müssen Abstriche machen, beim Abheben von Bargeld in Deutschland: Da kommen Gebühren auf sie zu.

Für Neukunden gibt es zudem einen Nachhaltigkeitsbonus: Bei der Eröffnung über CHECK24 und dem späteren Karteneinsatz unterstützen Sie das Baumschutzprogramm von awa7.