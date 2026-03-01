awa7 Visa Kreditkarte im Test

Die awa7 Kreditkarte, die von der Hanseatic Bank herausgegeben wird, bietet einen individuellen Kreditrahmen, den Sie bis zu 37 Tage zinsfrei nutzen können, sofern Sie den Betrag vollständig begleichen. Sie sammeln Ihre Ausgaben über den Monat und erhalten eine Gesamtabrechnung. Bei aktivierter Vollzahlung wird der Betrag innerhalb von sechs Tagen automatisch eingezogen.
Alternativ ist eine flexible Teilzahlung, deren Höhe Sie selbst festlegen, möglich. In den ersten drei Monaten nach Kartenerhalt nutzen Sie dies sogar zinsfrei. Die Karte lohnt sich also besonders, wenn Sie eine Karte für die Erweiterung Ihres finanziellen Spielraums suchen.
Die Karte hat dauerhaft keine Jahresgebühr und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlungen sind im In- und Ausland in der Regel gebührenfrei. Wenn Sie mit der awa7® Visa Kreditkarte Bargeld abheben, ist dies im Ausland kostenlos. Kunden müssen Abstriche machen, beim Abheben von Bargeld in Deutschland: Da kommen Gebühren auf sie zu.
Für Neukunden gibt es zudem einen Nachhaltigkeitsbonus: Bei der Eröffnung über CHECK24 und dem späteren Karteneinsatz unterstützen Sie das Baumschutzprogramm von awa7.
Auch wichtig zu wissen: Ein separates Girokonto bei der Bank ist nicht erforderlich. Sie können Ihr bestehendes Konto als Referenzkonto nutzen.
Für jeden Neukunden, der über CHECK24 eine awa7 Visa-Kreditkarte eröffnet, werden sieben Bäume in Deutschland gepflanzt; zusätzlich werden durch die Kartennutzung dauerhaft Wälder geschützt und weitere Bäume gepflanzt.
Zudem profitieren Sie als Neukunde von einer zinsfreien Ratenrückzahlung in den ersten 3 Monaten nach Kartenerhalt.
Nach der erfolgreichen Registrierung in der App steht Ihnen die Kreditkarte auch digital zur Verfügung. Zudem können Sie die Karte ganz einfach bei Apple Pay und Google Pay einbinden und kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen.
Alle mobilen Zahlungen werden dabei direkt über Ihre Kreditkarte abgerechnet.
Für die Beantragung der awa7 Kreditkarte müssen zunächst einige Voraussetzungen erfüllt sein.
Sie sollten:
Anschließend erfolgt die Beantragung in 3 Schritten:
Tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein. Wir leiten diese direkt an die Bank weiter, die anschließend über die Genehmigung entscheidet.
Nach der Zustimmung der Bank erfolgt die Identitätsprüfung bequem per Video-Ident-Verfahren. Halten Sie dafür einfach Ihren Personalausweis bereit. Alternativ können Sie sich auch per PostIdent verifizieren.
Nun bestätigen Sie den Antrag bequem per SMS-TAN. Kurz darauf steht Ihnen die Karte bereits digital zur Verfügung. Die physische Karte erhalten Sie in der Regel innerhalb von 10 bis 15 Tagen per Post.
Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend unsere beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.
In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.
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Ja, mit der awa7 Visa Kreditkarte können Sie weltweit an allen Automaten mit Visa-Logo Bargeld abheben. Im Ausland ist das in der Regel gebührenfrei, in Deutschland fällt eine Gebühr von 3,95 € pro Abhebung an. Betreibergebühren können zusätzlich anfallen.
Ja, eine Überweisung auf das Referenzkonto ist mit der awa7 Karte möglich. Dabei entstehen jedoch Kosten von 3,95 Euro pro Vorgang.
Die awa7 Visa Kreditkarte funktioniert wie eine klassische Kreditkarte mit flexiblem Kreditrahmen: Sie nutzen die Karte zum Bezahlen oder Geldabheben, während die Bank die Beträge zunächst für Sie auslegt. Alle Umsätze werden über den Monat gesammelt und anschließend in einer Gesamtabrechnung zusammengefasst. Diese können Sie entweder vollständig zinsfrei begleichen oder flexibel in Raten zurückzahlen.
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