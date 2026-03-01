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awa7 Kreditkarte
awa7 Kreditkarte beantragen
Bis zu 37 Tage zinsfrei & Ratenzahlung möglich
Automatischer Rechnungsausgleich
Geeignet für Hotel- & Mietwagenbuchungen
Kredite Günstiger geht's nicht Garantie
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awa7 Visa Kreditkarte im Test

  • Bei der awa7 Kreditkarte handelt es sich um einen echte Visa Karte ohne Jahresgebühr. Mit der Karte können Sie weltweit gebührenfrei bezahlen.
  • Sofern Sie Ihre Umsätze vollständig begleichen, können Sie bis zu 37 Tage zinsfrei einkaufen und Bargeld abheben. Der Rechnungsausgleich ist zu 100 % per Lastschrift möglich.
  • Wenn Sie Ihre Rechnung zu einem geringeren Prozentsatz begleichen wollen, können Sie das flexibel in Ihrem Online-Banking, per App oder Telefon beantragen. 

Fazit der CHECK24 Kreditkarten-Experten 

Die awa7 Kreditkarte, die von der Hanseatic Bank herausgegeben wird, bietet einen individuellen Kreditrahmen, den Sie bis zu 37 Tage zinsfrei nutzen können, sofern Sie den Betrag vollständig begleichen. Sie sammeln Ihre Ausgaben über den Monat und erhalten eine Gesamtabrechnung. Bei aktivierter Vollzahlung wird der Betrag innerhalb von sechs Tagen automatisch eingezogen.

Alternativ ist eine flexible Teilzahlung, deren Höhe Sie selbst festlegen, möglich. In den ersten drei Monaten nach Kartenerhalt nutzen Sie dies sogar zinsfrei. Die Karte lohnt sich also besonders, wenn Sie eine Karte für die Erweiterung Ihres finanziellen Spielraums suchen.

Die Karte hat dauerhaft keine Jahresgebühr und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlungen sind im In- und Ausland in der Regel gebührenfrei. Wenn Sie mit der awa7® Visa Kreditkarte Bargeld abheben, ist dies im Ausland kostenlos. Kunden müssen Abstriche machen, beim Abheben von Bargeld in Deutschland: Da kommen Gebühren auf sie zu.

Für Neukunden gibt es zudem einen Nachhaltigkeitsbonus: Bei der Eröffnung über CHECK24 und dem späteren Karteneinsatz unterstützen Sie das Baumschutzprogramm von awa7.

Auch wichtig zu wissen: Ein separates Girokonto bei der Bank ist nicht erforderlich. Sie können Ihr bestehendes Konto als Referenzkonto nutzen.

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Mit dem CHECK24 Kreditkarten-Match die passende Kreditkarte finden

Bei jeder Kreditkartenanfrage entsteht ein Eintrag in Ihrer Schufa – unabhängig davon, ob der Antrag bewilligt oder abgelehnt wird. Mehrere Anfragen innerhalb eines Jahres können sich dabei negativ auf Ihren Schufa-Score auswirken.

Damit Sie unnötige Ablehnungen vermeiden, analysiert das Kreditkarten-Match von CHECK24 auf Wunsch im Vorfeld Ihre Angaben gemeinsam mit unserem Partner infoscore und zeigt Ihnen, wie hoch Ihre Abschlusschancen sind – ohne Einfluss auf Ihren Schufa-Score. So sehen Sie sofort, welche Karten wirklich zu Ihnen passen.


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Welche Vorteile bietet die awa7 Kreditkarte?

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Ohne Jahresgebühr

Bei der awa7 handelt es sich um eine kostenlose Kreditkarte. Dies gilt dauerhaft und ist unabhängig von der Kartennutzung.

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Kostenlos bezahlen

Mit der awa7 Kreditkarte können Sie weltweit kostenlos bezahlen, sowohl im In- als auch im Ausland. Dabei fallen keine Fremdwährungsgebühren an.

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Automatischer Rechnungsausgleich

Mit der awa7 Kreditkarte können Sie Ihre Gesamtrechnung bis zu 100 Prozent automatisch per Lastschrift ausgleichen.

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Flexible Ratenzahlung

Die awa7 Kreditkarte ermöglicht eine flexible Rückzahlung. Den voreingestellten Rechnungsausgleich von 3 % können Sie jederzeit im Online-Banking anpassen.

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Zinsfrei einkaufen

Begleichen Sie den Betrag innerhalb von 37 Tagen, werden keine Zinsen berechnet. Bei einer Ratenzahlung fallen nur Zinsen auf den noch offenen Betrag an.

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Kaution hinterlegen

Mit der awa7 Kreditkarte steht Ihnen ein individueller Kreditrahmen zur Verfügung, wodurch sie sich besonders gut für Hotel- und Mietwagenbuchungen eignet.

Weitere Leistungen

Neukundenangebot

Für jeden Neukunden, der über CHECK24 eine awa7 Visa-Kreditkarte eröffnet, werden sieben Bäume in Deutschland gepflanzt; zusätzlich werden durch die Kartennutzung dauerhaft Wälder geschützt und weitere Bäume gepflanzt.

Zudem profitieren Sie als Neukunde von einer zinsfreien Ratenrückzahlung in den ersten 3 Monaten nach Kartenerhalt.

Mobiles Bezahlen

Nach der erfolgreichen Registrierung in der App steht Ihnen die Kreditkarte auch digital zur Verfügung. Zudem können Sie die Karte ganz einfach bei Apple Pay und Google Pay einbinden und kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen.

Alle mobilen Zahlungen werden dabei direkt über Ihre Kreditkarte abgerechnet.

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Wie kann ich eine awa7 Visa Kreditkarte beantragen?

Für die Beantragung der awa7 Kreditkarte müssen zunächst einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Sie sollten:

  • mindestens 18 Jahre alt sein,
  • über ein regelmäßiges Einkommen verfügen,
  • einen Wohnsitz in Deutschland haben,
  • über eine deutsche Mobilfunknummer sowie 
  • ein Girokonto im SEPA-Raum verfügen.

Anschließend erfolgt die Beantragung in 3 Schritten:

Icon Kreditkarten-Antrag
Icon Ausweiß
Icon Kreditkarte erhalten

Antrag ausfüllen

Tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein. Wir leiten diese direkt an die Bank weiter, die anschließend über die Genehmigung entscheidet.

Identität nachweisen

Nach der Zustimmung der Bank erfolgt die Identitätsprüfung bequem per Video-Ident-Verfahren. Halten Sie dafür einfach Ihren Personalausweis bereit. Alternativ können Sie sich auch per PostIdent verifizieren.

Antrag unterschreiben

Nun bestätigen Sie den Antrag bequem per SMS-TAN. Kurz darauf steht Ihnen die Karte bereits digital zur Verfügung. Die physische Karte erhalten Sie in der Regel innerhalb von 10 bis 15 Tagen per Post.

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Was sind die Nachteile der awa7 Kreditkarte?

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Ohne Versicherungen

Anders als bei einigen Kreditkarten, die bereits Versicherungspakete, etwa für Reisen, beinhalten, sind bei der awa7 Kreditkarte keine solchen Leistungen inkludiert. Entsprechende Versicherungen müssen bei Bedarf separat abgeschlossen werden.

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Abhebegebühren

Mit der awa7 Kreditkarte können Sie weltweit an allen Geldautomaten mit Visa-Logo Bargeld abheben. Im Ausland ist dies in der Regel gebührenfrei möglich. Betreibergebühren können jedoch anfallen.

In Deutschland wird eine Gebühr von 3,95 € pro Abhebung berechnet. 

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Ohne Partnerkarte

Im Gegensatz zu einigen anderen Kreditkarten bietet die awa7 Kreditkarte keine Möglichkeit, eine Partnerkarte zu beantragen. Eine zusätzliche Karte für weitere Personen ist somit nicht vorgesehen, sodass die Nutzung auf den Karteninhaber beschränkt bleibt.

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Zinskosten je nach Rückzahlung

Standardmäßig ist bei der awa7 Kreditkarte ein monatlicher Rechnungsausgleich von 3 % (mindestens 20 €) voreingestellt. Bei Teilzahlung fallen Zinsen auf den offenen Betrag an. 

Um Zinskosten zu vermeiden, empfiehlt sich die Einstellung der vollständigen Rückzahlung per Lastschrift.

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Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kreditkarte beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 – 24 24 11 16 
Montag – Freitag von 8 – 20 Uhr

✉️  kreditkarte@check24.de

Unsere Kreditkartenexperten sind in mehreren Sprachen für Sie da:
🇩🇪 Deutsch, 🇺🇸 Englisch, 🇹🇷 Türkisch, 🇬🇷 Griechisch, 🇮🇹 Italienisch, 🇷🇸 Serbisch & 🇦🇱 Albanisch

Alternativen

Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend unsere beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.

Hanseatic Bank GenialCard

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

DKB
Debitkarte

TF Bank Mastercard Gold

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easybank Kreditkarte

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

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Häufig gestellte Fragen

Wie hoch ist das Kreditlimit der awa7 Visa Card?

Das Kreditlimit der awa7 Visa Kreditkarte ist nicht fix, sondern wird individuell anhand Ihrer Bonität festgelegt. Das Limit hängt von Faktoren wie Ihrem persönlichen Einkommen ab. Wie hoch Ihr persönliches Limit ist, entnehmen Sie Ihrem Online-Banking 

Kann ich mit der awa7 Visa Kreditkarte Bargeld abheben?

Ja, mit der awa7 Visa Kreditkarte können Sie weltweit an allen Automaten mit Visa-Logo Bargeld abheben. Im Ausland ist das in der Regel gebührenfrei, in Deutschland fällt eine Gebühr von 3,95 € pro Abhebung an. Betreibergebühren können zusätzlich anfallen. 

Kann ich mit der awa7 Geld von meiner Kreditkarte auf mein Konto überweisen?

Ja, eine Überweisung auf das Referenzkonto ist mit der awa7 Karte möglich. Dabei entstehen jedoch Kosten von 3,95 Euro pro Vorgang.

Wie funktioniert die awa7 Kreditkarte?

Die awa7 Visa Kreditkarte funktioniert wie eine klassische Kreditkarte mit flexiblem Kreditrahmen: Sie nutzen die Karte zum Bezahlen oder Geldabheben, während die Bank die Beträge zunächst für Sie auslegt. Alle Umsätze werden über den Monat gesammelt und anschließend in einer Gesamtabrechnung zusammengefasst. Diese können Sie entweder vollständig zinsfrei begleichen oder flexibel in Raten zurückzahlen.

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Anna Molder ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

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