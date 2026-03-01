N26 Mastercard Kreditkarte im Test

Fazit der CHECK24 Kreditkarten-Experten

Die kostenlose N26 Kreditkarte ist eine Debit Mastercard, die direkt mit dem N26 Standard Konto verknüpft ist. Da es sich um eine Debitkarte handelt, erhalten Karteninhaber kein klassisches Kreditlimit – alle Zahlungen und Bargeldabhebungen werden direkt vom Girokonto abgebucht. Die Karte kann weltweit zum Bezahlen eingesetzt werden. Bei Abhebungen im Ausland fällt jedoch eine Gebühr von 1,7 Prozent des Abhebebetrags an.

N26 setzt konsequent auf mobiles Banking übers Smartphone und richtet sich damit vor allem an eine digital affine Zielgruppe. Die N26 App bietet verschiedene Sicherheitsfunktionen wie biometrische Entsperrung (Face ID oder Fingerabdruck), Zwei-Faktor-Authentifizierung und Echtzeit-Benachrichtigungen bei Transaktionen.

Besonders sinnvoll ist die N26 Debitkarte für:



Personen, die ihre Bankgeschäfte komplett per App erledigen wollen



Nutzer, die im Alltag überwiegend mit Karte oder Smartphone bezahlen und selten Geld abheben



Reisende, die weltweit gebührenfrei mit Karte bezahlen möchten

Weniger geeignet ist die Karte für Nutzer, die eine klassische Kreditkarte mit Kreditrahmen benötigen oder regelmäßig Bargeld im Ausland abheben.