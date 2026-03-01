N26 Mastercard Kreditkarte im Test

Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
anpassen geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Chat
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Karte ohne Jahresgebühr
All Productsalle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Modernisierung Baufinanzierungsrechner Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter

N26 Kreditkarte
N26 Mastercard beantragen
Vorteil: kostenloses Tagesgeldkonto
Direkte Abbuchung vom Girokonto
Kostenlos weltweit bezahlen
Kredite Günstiger geht's nicht Garantie
Tüv
Kreditkarte beantragen
Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. N26 Standard
7,0
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos Eurozone
zum Antrag
mehr Infos
Bereits CHECK24 Kunde? Sparen Sie Zeit und übernehmen Sie Daten aus Ihrem Kundenkonto.
anmelden

N26 Mastercard Kreditkarte im Test

  • N26 zählt zu den bekanntesten FinTechs in Deutschland. Die Berliner Neobank kombiniert Girokonto und Mastercard in einer App. Bei der Karte handelt es sich um eine Debit Mastercard. Das bedeutet: Kartenumsätze und Bargeldabhebungen werden direkt vom verknüpften Girokonto abgebucht.
  • Nach der Beantragung steht Ihnen Konto sowie Karte in der Regel sofort digital in der App zur Verfügung und kann zum Beispiel direkt für mobiles Bezahlen genutzt werden.
  • Welche Leistungen und Gebühren gelten, hängt vom gewählten Kontomodell – etwa dem kostenlosen Standardkonto oder den kostenpflichtigen Premiumvarianten.

Fazit der CHECK24 Kreditkarten-Experten

Die kostenlose N26 Kreditkarte ist eine Debit Mastercard, die direkt mit dem N26 Standard Konto verknüpft ist. Da es sich um eine Debitkarte handelt, erhalten Karteninhaber kein klassisches Kreditlimit – alle Zahlungen und Bargeldabhebungen werden direkt vom Girokonto abgebucht. Die Karte kann weltweit zum Bezahlen eingesetzt werden. Bei Abhebungen im Ausland fällt jedoch eine Gebühr von 1,7 Prozent des Abhebebetrags an.

N26 setzt konsequent auf mobiles Banking übers Smartphone und richtet sich damit vor allem an eine digital affine Zielgruppe. Die N26 App bietet verschiedene Sicherheitsfunktionen wie biometrische Entsperrung (Face ID oder Fingerabdruck), Zwei-Faktor-Authentifizierung und Echtzeit-Benachrichtigungen bei Transaktionen.

Besonders sinnvoll ist die N26 Debitkarte für:

  • Personen, die ihre Bankgeschäfte komplett per App erledigen wollen
  • Nutzer, die im Alltag überwiegend mit Karte oder Smartphone bezahlen und selten Geld abheben
  • Reisende, die weltweit gebührenfrei mit Karte bezahlen möchten

Weniger geeignet ist die Karte für Nutzer, die eine klassische Kreditkarte mit Kreditrahmen benötigen oder regelmäßig Bargeld im Ausland abheben.

jetzt beantragen

Author image

Mit dem CHECK24 Kreditkarten-Match die passende Kreditkarte finden

Bei jeder Kreditkartenanfrage entsteht ein Eintrag in Ihrer Schufa – unabhängig davon, ob der Antrag bewilligt oder abgelehnt wird. Mehrere Anfragen innerhalb eines Jahres können sich dabei negativ auf Ihren Schufa-Score auswirken.

Damit Sie unnötige Ablehnungen vermeiden, analysiert das Kreditkarten-Match von CHECK24 auf Wunsch im Vorfeld Ihre Angaben gemeinsam mit unserem Partner infoscore und zeigt Ihnen, wie hoch Ihre Abschlusschancen sind – ohne Einfluss auf Ihren Schufa-Score. So sehen Sie sofort, welche Karten wirklich zu Ihnen passen.


Jetzt unverbindlich prüfen

Welche Vorteile bietet die N26 Standard Kreditkarte?

Keine Jahresgebühr

N26 Standard ist ein kostenloses Girokonto ohne Mindestgeldeingang.

Direkte Abbuchung vom Girokonto

Umsätze werden direkt vom Konto abgebucht. 

Virtuelle Karte

Nach der Kontoeröffnung steht die virtuelle Karte direkt in der App bereit.

Weltweit Bezahlen

Kartenzahlungen sind weltweit gebührenfrei möglich – auch in Fremdwährungen.

App-basiertes Banking

Echtzeit-Benachrichtigungen und Kartensperrung direkt in der App.

Kostenloses Tagesgeld

Attraktive Zinsen auf Tagesgeld bei N26.

jetzt beantragen

CHECK24 Hinweis

Wie kann ich eine N26 Kreditkarte beantragen?

  • Kontoeröffnung über N26 App: Geben Sie dazu Ihre persönlichen Daten und Ihre Telefonnummer ein. Laden Sie anschließend die N26 App herunter und bestätigen Sie Ihre Telefonnummer.
  • Identität bestätigen: Anschließend bestätigen Sie Ihre Identität direkt in der App – entweder per VideoIdent oder FotoIdent. Dazu fotografieren Sie die Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises und machen zusätzlich ein Selfie. 
  • Karte sofort nutzen: Nach erfolgreicher Verifizierung steht Ihnen Ihre virtuelle Debitkarte direkt in der App zur Verfügung. Sie können diese sofort zu Apple Pay oder Google Pay hinzufügen und damit kontaktlos bezahlen.

Was sind die Nachteile der N26 Mastercard?

Keine echte Kreditkarte 

Die N26 Karte ist eine Debitkarte ohne Kreditrahmen. Umsätze werden daher direkt vom Girokonto abgebucht.

Das kann bei der Buchung von Mietwagen oder Hotels problematisch sein, da viele Anbieter eine Kreditkarte mit Limit für Kautionen verlangen.

Gebühren oder Limits beim Bargeld abheben

Beim N26 Standard Konto sind nur eine begrenzte Anzahl an Bargeldabhebungen pro Monat kostenlos. Werden diese überschritten oder Geld im Ausland abgehoben, fallen Gebühren an.

Physische Karte kostet extra

Standardmäßig erhalten Nutzer nur eine virtuelle DebitkarteEine physische Karte aus Plastik kann optional bestellt werden, dafür fällt jedoch eine einmalige Gebühr an.

Mit der virtuellen Karte können Sie zwar kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen. Bargeldabhebungen am Automaten sind jedoch schwieriger, wenn kein NFC unterstützt wird. In diesem Fall wird eine physische Karte benötigt.

Nur mit N26 Girokonto 

Die Karte ist fest an ein Konto bei der N26 gekoppelt. Eine Nutzung über bestehende Girokonten bei anderen Banken ist nicht möglich.

Zudem handelt es sich bei N26 um eine Direktbank ohne Filialbanken und persönliche Beratung vor Ort.

Verschiedene Kontomodelle der N26 in der Übersicht

N26 bietet neben dem kostenlosen Standardkonto weitere kostenpflichtige Kontomodelle an. Je nach Modell erhalten Kontoinhaber zusätzliche Funktionen wie mehrere virtuelle Debitkarten, mehr kostenlose Bargeldabhebungen oder Extras wie Cashback und Reiseversicherungen.

Standard Smart Go Metal
monatliche Kontoführungsgebühr kostenlos 4,90 € 9,90 € 16,90 €
Virtuelle Debitkarte ✅ (1) ✅ (6) ✅ (6) ✅ (6)
Unterkonten (Spaces) keine 10 10 10
N26 Cashback - - 1 Prozent 1 Prozent
weltweit gebührenfrei bezahlen
Gebührenfrei Abheben in Euro 2x pro Monat 3x pro Monat 5x pro Monat 8x pro Monat
Abhebungen in Fremdwährungen 1,7 % Fremdwährungsgebühr 1,7 % Fremdwährungsgebühr kostenfrei kostenfrei
Reiseversicherungen - -
CHECK24 Hinweis

N26 Konto trotz Schufa

Neben den klassischen Kontomodellen bietet N26 das Flex Konto an, welches sich speziell an Personen mit einem negativen Schufa-Eintrag richtet, die bei vielen Banken kein Girokonto mit Debitkarte eröffnen können.

Das Flex Konto funktioniert ähnlich wie das Standardkonto, wird jedoch ohne klassische Bonitätsprüfung angeboten. Dafür fällt eine monatliche Kontogebühr von 6 € an.

Author image

Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kreditkarte beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 – 24 24 11 16 
Montag – Freitag von 8 – 20 Uhr

✉️  kreditkarte@check24.de

Unsere Kreditkartenexperten sind in mehreren Sprachen für Sie da:
🇩🇪 Deutsch, 🇺🇸 Englisch, 🇹🇷 Türkisch, 🇬🇷 Griechisch, 🇮🇹 Italienisch, 🇷🇸 Serbisch & 🇦🇱 Albanisch

Alternativen

Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend unsere beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.

Hanseatic Bank GenialCard

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

DKB
Debitkarte

TF Bank Mastercard Gold

TF Bank Mastercard Gold

easybank Kreditkarte

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 aus 11.771 Bewertungen
„Alles top‟ 03/2026

Häufig gestellte Fragen

Ist die N26 Karte eine echte Kreditkarte?

Nein. Bei der N26 Karte handelt es sich um eine Debitkarte. Das bedeutet, dass alle Umsätze direkt vom Girokonto abgebucht werden. Einen Kredit wie bei klassischen Kreditkarten erhalten Sie nicht. 

Kann ich mit meiner N26 Kreditkarte im Ausland bezahlen?

Mit der N26 Mastercard können Sie weltweit bezahlen. Kartenzahlungen in Fremdwährungen sind gebührenfrei

Wenn Sie in einer anderen Währung als Euro bezahlen und das Terminal eine Umrechnung in Euro anbietet, sollten Sie immer die Abrechnung in der jeweiligen Landeswährung wählen. So erfolgt die Umrechnung direkt über das Kartennetzwerk und nicht über den Händler, was häufig zu einem besseren Wechselkurs führt.

Wie hoch ist der Verfügungsrahmen der N26 Kreditkarte? 

Der Verfügungsrahmen richtet sich nach dem Guthaben auf Ihrem N26 Konto. Da es sich um eine Debitkarte handelt, können Sie nur so viel Geld ausgeben, wie auf Ihrem Konto verfügbar ist.

Das Guthaben können Sie jederzeit erhöhen, zum Beispiel durch eine Überweisung auf Ihr N26 Konto oder indem Sie Bargeld einzahlen. Bargeldeinzahlungen sind bei vielen Partnergeschäften wie Rewe, Rossmann oder dm möglich. Die verfügbaren Einzahlungsstellen finden Sie direkt in der N26 App.

Kann man bei N26 ein Geschäftskonto eröffnen? 

Ja. Mit N26 Business bietet die Bank auch Konten für Selbstständige und Freiberufler an. Diese enthalten ebenfalls eine Debitkarte und werden vollständig über die Banking-App verwaltet. Zusätzlich profitieren Nutzer unter anderem von Cashback auf geschäftliche Kartenzahlungen.

Author image
Lisa Wolf ()
Online Redakteurin Finanzen
Lisa ist seit 2022 Teil der Online Redaktion von CHECK24. Als gelernte Bankkauffrau ist sie mit den Themen rund um die Finanzwelt vertraut und bereitet diese einfach und verständlich für die Leser auf.

weiterführende Links

Unsere Partner
teilnehmende Anbieter
4,9/5 aus 6.663 Bewertungen
„Sehr gut und einfache Abwicklung‟ 03/2026
CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr