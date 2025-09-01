Nur notwendige Cookies
ING Kreditkarte
ING Visa Card beantragen
Europaweit kostenlos abheben
Europaweit kostenlos bezahlen
Direkter Rechnungsausgleich
Kreditkarte beantragen
Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. ING VISA Card
7,5
0 €
Kostenlos Eurozone
Kostenlos Eurozone
Details
mehr Infos
ING Kreditkarte im Test 
Ist sie die beste Debitkarte in Deutschland?

Das Wichtigste zur ING Kreditkarte

  • Bei der ING Visa Card handelt es sich um eine kostenlose Debitkarte ohne eigenen Kreditrahmen. Für den Abschluss eröffnen Sie zunächst ein Girokonto bei der ING.
  • Die ING Kreditkarte eignet sich besonders bei alltäglicher Nutzung und für den Einsatz im Euro-Raum, da dieser keine Gebühren verursacht. Umsätze werden direkt vom Girokonto abgebucht.
  • Teilzahlungen oder Ratenzahlungen sind mit der ING Visa Card nicht möglich. Wird bei der Abbuchung der Umsätze auf den Dispositionskredit zurückgegriffen, fallen Zinsen an.

So bewerten die CHECK24 Kreditkarten-Experten die ING Kreditkarte

Die ING Visa Card ist eine Debitkarte und eignet sich besonders zum alltäglichen Einsatz. Umsätze werden sofort vom ING Girokonto abgebucht. So behalten Kunden eine gute Übersicht über ihre Ausgaben. Eine echte Kreditkarte mit Kreditrahmen bietet die Bank aktuell nicht an.

Auch für Reisen in der Euro-Zone ist sie ideal einsetzbar, da das Bezahlen und Geld abheben in Euro keine zusätzlichen Gebühren verursacht. Zusätzlich wird die ING Debitkarte durch die weltweite Verbreitung von Visa in zahlreichen Ländern akzeptiert.

Abstriche müssen Kunden bei Reisen ins Ausland mit Fremdwährungen machen, da der Einsatz der Karte dann mit Kosten verbunden ist. Für den Erhalt der ING Visa Card ist der Abschluss eines Girokontos bei der ING Voraussetzung. 

Welche Vorteile bietet die ING Kreditkarte?

Keine Jahresgebühr

Die ING Visa Card erhalten Sie kostenlos zum ING Girokonto dazu. Dieses ist bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1.000 Euro kostenfrei.

Direkter Rechnungsausgleich

Alle Ausgaben werden umgehend von Ihrem Girokonto abgebucht. Die Verschuldungsgefahr ist gering. Ist Ihr Konto nicht gedeckt, wird der Dispokredit genutzt. 

Mindestens 500 € Dispo

Sie erhalten direkt zur Eröffnung des Girokontos zu Ihrer ING Visa Card einen Dispositionskredit von 500 Euro. Im Nachgang können Sie bei Bedarf eine Erhöhung beantragen. 

Mobiles Bezahlen

Sie können die ING Visa Card für das Bezahlen mit Google Pay und Apple Pay auf entsprechenden Geräten einrichten.

Europaweit kostenlos abheben

Sie können in der gesamten Euro-Zone kostenlos Geld an Geldautomaten abheben.

Europaweit kostenlos bezahlen

Für Zahlungen in Euro werden keine Gebühren erhoben.

Welche Gebühren bringt die ING Kreditkarte mit sich
– und welche Nachteile?

Mit Girokontoabschluss

Für den Erhalt der ING Visa Card ist der Abschluss eines Girokontos bei der ING Voraussetzung.

Kein zinsfreier Kreditrahmen

Da es sich bei der ING Visa Card um eine Debitkarte handelt, räumt die Bank für die Karte keinen Kreditrahmen ein.

Ist Ihr Konto nicht gedeckt, greift diese bei der Abbuchung auf Ihren Dispo zu. Für diesen fallen ab Nutzung Zinsen an.

Keine Teilzahlung möglich

Die ING Kreditkarte bietet keine Möglichkeit zu Raten- oder Teilzahlungen.

Fremdwährungen kostenpflichtig

Für das Bezahlen in oder Abheben von Fremdwährungen wird eine umsatzabhängige Gebühr erhoben.

Mindestgeldeingang

Damit das Girokonto gebührenfrei bleibt, ist ein monatlicher Geldeingang von 1.000 Euro oder mehr nötig. Ansonsten erhebt die Bank eine Kontoführungsgebühr von 4,90 Euro im Monat.

Häufige Fragen zur ING Kreditkarte

Welche Sicherheitsfunktionen hat die ING Kreditkarte?

Die Debitkarte der ING ist wie jede andere Bezahlkarte mit einer PIN geschützt. Auch wenn Sie die Karte zum mobilen Bezahlen einsetzen, müssen Sie dafür zunächst das verwendete Gerät entsperren.

Bei Verlust der Karte können Sie diese mit wenigen Klicks in der ING App unter Girokonto im Bereich Karten oder im Online-Banking unter Einstellungen in der Kartenverwaltung sperren.

Ist für den Abschluss der ING Visa Card eine Schufa-Prüfung nötig?

Nein, die ING bietet aktuell weder eine goldene noch eine schwarze Kreditkarte von Visa an. Sie erhalten bei der ING ausschließlich eine Visa Debitkarte.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um die ING Kreditkarte zu bekommen?

Für den Abschluss der ING Kreditkarte müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, einen Wohnsitz in Deutschland haben und über eine ausreichende Bonität verfügen.

Welche Unterschiede gibt es zwischen der ING Kreditkarte und der DKB Kreditkarte?

  • Die DKB Kreditkarte ist eine Chargekarte, die mit einem eigenen Kreditrahmen ausgestattet ist. Dieser ermöglicht den zinsfreien Einkauf bis zur Rechnungsstellung.
  • Zudem lässt sich die Kreditkarte der DKB aufgrund des Kreditrahmens zur Buchung von Mietwagen und Hotels einsetzen.
  • Bezahlen und Bargeld abheben sind weltweit gebührenfrei möglich.
  • Dafür zahlen Sie für die DKB Kreditkarte im Gegensatz zur ING Visa Card eine monatliche Gebühr.

ING Kreditkarte beantragen:
So funktioniert`s

Icon Kreditkarten vergleichen
Icon Kreditkarte erhalten
Icon Ausweiß

Girokonto-Vergleich starten

Für den Abschluss der ING Visa Card werden Sie zunächst zum CHECK24 Girokonto-Vergleich weitergeleitet.

Daten eingeben

Suchen Sie nach dem ING Girokonto, klicken Sie auf „weiter“ und melden Sie sich in Ihrem CHECK24 Kundenkonto an. Geben Sie benötigte Daten korrekt ein.

Karte erhalten

Nach der Legitimation via VideoIdent prüft die Bank Ihre Daten und eröffnet das Konto sofort nach Bewilligung. Die ING Visa Card erhalten Sie per Post.

Vielfach ausgezeichneter Vergleich

CHECK24 hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Beratung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Datensicherheit erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 aus 11.244 Bewertungen
„Check 24 ist immer gut gewesen‟ 09/2025

Alternativen:
Erfahrungsberichte zu beliebten kostenlosen Kreditkarten im Vergleich

Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige unserer beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.

Trade Republic Debit-Karte

C24
Mastercard

Barclays VISA Kreditkarte

Barclays Visa Kreditkarte

TF Bank Mastercard Gold

TF Bank Mastercard Gold

DKB Visa Kreditkarte

Trade Republic Debit-Karte

Hanseatic Bank GenialCard

Anna N. Baumgart ()
Online Redakteurin Finanzen
Anna ist Journalistin für Hörfunk und seit vielen Jahren den interessantesten Inhalten und deren hörer- und leserfreundlichen Umsetzung auf der Spur. Seit 2023 schreibt sie bei CHECK24 verbrauchernah über die wichtigsten Produkte und Neuigkeiten aus der Finanzwelt.

4,9/5 aus 6.368 Bewertungen
„alles verlief ohne Probleme.‟ 09/2025
