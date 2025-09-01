So bewerten die CHECK24 Kreditkarten-Experten die ING Kreditkarte

Die ING Visa Card ist eine Debitkarte und eignet sich besonders zum alltäglichen Einsatz. Umsätze werden sofort vom ING Girokonto abgebucht. So behalten Kunden eine gute Übersicht über ihre Ausgaben. Eine echte Kreditkarte mit Kreditrahmen bietet die Bank aktuell nicht an.

Auch für Reisen in der Euro-Zone ist sie ideal einsetzbar, da das Bezahlen und Geld abheben in Euro keine zusätzlichen Gebühren verursacht. Zusätzlich wird die ING Debitkarte durch die weltweite Verbreitung von Visa in zahlreichen Ländern akzeptiert.

Abstriche müssen Kunden bei Reisen ins Ausland mit Fremdwährungen machen, da der Einsatz der Karte dann mit Kosten verbunden ist. Für den Erhalt der ING Visa Card ist der Abschluss eines Girokontos bei der ING Voraussetzung.