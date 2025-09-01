Die ING Visa Card ist eine Debitkarte und eignet sich besonders zum alltäglichen Einsatz. Umsätze werden sofort vom ING Girokonto abgebucht. So behalten Kunden eine gute Übersicht über ihre Ausgaben. Eine echte Kreditkarte mit Kreditrahmen bietet die Bank aktuell nicht an.
Auch für Reisen in der Euro-Zone ist sie ideal einsetzbar, da das Bezahlen und Geld abheben in Euro keine zusätzlichen Gebühren verursacht. Zusätzlich wird die ING Debitkarte durch die weltweite Verbreitung von Visa in zahlreichen Ländern akzeptiert.
Abstriche müssen Kunden bei Reisen ins Ausland mit Fremdwährungen machen, da der Einsatz der Karte dann mit Kosten verbunden ist. Für den Erhalt der ING Visa Card ist der Abschluss eines Girokontos bei der ING Voraussetzung.
Die ING Visa Card erhalten Sie kostenlos zum ING Girokonto dazu. Dieses ist bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1.000 Euro kostenfrei.
Alle Ausgaben werden umgehend von Ihrem Girokonto abgebucht. Die Verschuldungsgefahr ist gering. Ist Ihr Konto nicht gedeckt, wird der Dispokredit genutzt.
Sie erhalten direkt zur Eröffnung des Girokontos zu Ihrer ING Visa Card einen Dispositionskredit von 500 Euro. Im Nachgang können Sie bei Bedarf eine Erhöhung beantragen.
Sie können die ING Visa Card für das Bezahlen mit Google Pay und Apple Pay auf entsprechenden Geräten einrichten.
Sie können in der gesamten Euro-Zone kostenlos Geld an Geldautomaten abheben.
Für Zahlungen in Euro werden keine Gebühren erhoben.
Da es sich bei der ING Visa Card um eine Debitkarte handelt, räumt die Bank für die Karte keinen Kreditrahmen ein.
Ist Ihr Konto nicht gedeckt, greift diese bei der Abbuchung auf Ihren Dispo zu. Für diesen fallen ab Nutzung Zinsen an.
Die ING Kreditkarte bietet keine Möglichkeit zu Raten- oder Teilzahlungen.
Für das Bezahlen in oder Abheben von Fremdwährungen wird eine umsatzabhängige Gebühr erhoben.
Damit das Girokonto gebührenfrei bleibt, ist ein monatlicher Geldeingang von 1.000 Euro oder mehr nötig. Ansonsten erhebt die Bank eine Kontoführungsgebühr von 4,90 Euro im Monat.
Die Debitkarte der ING ist wie jede andere Bezahlkarte mit einer PIN geschützt. Auch wenn Sie die Karte zum mobilen Bezahlen einsetzen, müssen Sie dafür zunächst das verwendete Gerät entsperren.
Bei Verlust der Karte können Sie diese mit wenigen Klicks in der ING App unter Girokonto im Bereich Karten oder im Online-Banking unter Einstellungen in der Kartenverwaltung sperren.
Nein, die ING bietet aktuell weder eine goldene noch eine schwarze Kreditkarte von Visa an. Sie erhalten bei der ING ausschließlich eine Visa Debitkarte.
Für den Abschluss der ING Kreditkarte müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, einen Wohnsitz in Deutschland haben und über eine ausreichende Bonität verfügen.
Für den Abschluss der ING Visa Card werden Sie zunächst zum CHECK24 Girokonto-Vergleich weitergeleitet.
Suchen Sie nach dem ING Girokonto, klicken Sie auf „weiter“ und melden Sie sich in Ihrem CHECK24 Kundenkonto an. Geben Sie benötigte Daten korrekt ein.
Nach der Legitimation via VideoIdent prüft die Bank Ihre Daten und eröffnet das Konto sofort nach Bewilligung. Die ING Visa Card erhalten Sie per Post.
