Kreditkarten für Studenten
Exklusive Angebote für Ihre passende Karte
Exklusive Angebote: Bis zu 75 € sichern!

In unserem Vergleich finden Sie exklusive Angebote nur für CHECK24 Kunden. Sichern Sie sich so bis zu 75 € beim erfolgreichen Abschluss Ihrer passenden Kreditkarte.

  • Finanziellen Spielraum erweitern
  • Reisen und Auslandsaufenthalte
  • Versicherungsleistungen
  • Online-Einkäufe
  • Alltäglichen Gebrauch (z.B. Supermarkt, Tanken)
  • Cashback und Bonuspunkte
  • Mietwagenbuchungen und Kautionen
  • Ich weiß es noch nicht
  • Geplante Nutzung ist nicht aufgelistet

Kostenlose Kreditkarte für Studenten: 
Die besten Kreditkarten im Vergleich

Welche Kreditkarte ist die beste für Studierende?

  • Die beste Kreditkarte für Studenten ist dauerhaft ohne Jahresgebühr und ermöglicht kostenloses Bezahlen und Geldabheben im In- und Ausland. 
  • Je nach Nutzung – etwa für den täglichen Einsatz, beim Online-Shopping oder für das Auslandssemester – eignet sich eine echte Kreditkarte mit Verfügungsrahmen, eine Debitkarte mit Girokonto oder eine Prepaidkarte
  • Achten Sie bei einer Studentenkreditkarte auf zusätzliche Extras wie Cashback-Programme, Abschlussboni oder Rabatte bei Partnerunternehmen – idealerweise ohne zusätzliche Gebühren.  

Beliebte kostenlose Kreditkarten für Studenten im Vergleich

Viele Banken bieten Kreditkarten speziell für Studenten an – ohne Jahresgebühr, ideal für den Alltag, Online-Shopping oder Auslandssemester. Welche Karte sich für Sie lohnt, hängt von Ihren Bedürfnissen und Voraussetzungen ab.

Im CHECK24 Kreditkartenvergleich können Sie verschiedene Angebote direkt gegenüberstellen und online beantragen. Nach erfolgreicher Legitimation per VideoIdent oder PostIdent erhalten Sie Ihre Karte in der Regel innerhalb von drei bis zehn Werktagen. Virtuelle Karten sind häufig sofort einsatzbereit.

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der beliebtesten kostenlosen Karten für Studenten im Vergleich.

Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. Gebührenfrei Mastercard GOLD
8,1
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
2. Barclays Visa
9,3
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
3. Hanseatic Bank GenialCard
8,7
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit außer in Deutschland
zum Antrag
mehr Infos
4. TF Mastercard Gold
7,6
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
5. Santander BestCard Basic
8,6
0 €
Kostenlos Eurozone
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
Wie wirkt sich eine Studentenkreditkarte auf die Schufa aus? 

Eine Kreditkarte kann sich positiv auf Ihre Schufa auswirken, solange Sie verantwortungsvoll damit umgehen und Ihre Rechnungen pünktlich bezahlen. Prepaid- und Debitkarten werden in der Regel nicht gemeldet und beeinflussen den Score daher nicht. 

Wenn Sie wissen möchten, welche Karte zu Ihrer Situation passt, nutzen Sie unser Kreditkarten-Match – es zeigt Ihnen in wenigen Minuten passende Angebote, die Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit beantragen können.

Kreditkarten für Studenten im Überblick:
Welche Kartenart ist empfehlenswert?

Für ein Auslandssemester oder auf Reisen ist eine Kreditkarte mit Verfügungsrahmen empfehlenswert. Damit sind Sie flexibel und können beispielsweise bei Mietwagen- oder Hotelbuchungen eine Kaution hinterlegen.

Wenn Sie hingegen keinen Kreditrahmen benötigen oder Ihre Ausgaben lieber direkt von Ihrem Konto abbuchen lassen möchten, sind Debit- oder Prepaidkarten eine gute Alternative.

Chargekarte

Eine Charge Card ist für Studierende besonders gut geeignet, da der Betrag am Ende des Abrechnungszeitraums komplett vom hinterlegten Konto abgebucht wird. Sie erhalten einen Kredit, für den Sie keine Zinsen zahlen.

Prepaidkarte

Eine Prepaid-Kreditkarte funktioniert nur, wenn sie vorher mit Guthaben aufgeladen wurde. Da keine Bonitätsprüfung erfolgt, wird sie oft auch als Kreditkarte ohne Schufa bezeichnet. Sie bietet ein hohes Maß an Sicherheit, da kein Verschuldungsrisiko besteht. Allerdings ist die Akzeptanz eingeschränkt, etwa bei Hotelbuchungen oder Mietwagen im Ausland.

CHECK24 Tipp

Welche Kreditkarte kann ich als Student beantragen?

Ob Sie als Student eine Kreditkarte bekommen, hängt vor allem von Einkommen und Bonität ab.

Ein regelmäßiger Geldeingang, etwa durch einen Nebenjob oder BAföG, erhöht die Chance auf eine "echte" Kreditkarte. Ohne festes Einkommen bieten sich Debit- oder Prepaid-Karten an – diese funktionieren auch ohne Schufa-Prüfung.

Worauf sollten Studenten bei der Auswahl ihrer Kreditkarte achten?

Auch wenn viele Kreditkarten für Studierende ohne Jahresgebühr angeboten werden, können bei der Nutzung versteckte Kosten entstehen.

Neben den Gebühren lohnt sich auch ein Blick auf die Zusatzleistungen, die viele Banken anbieten. Diese können sich finanziell auszahlen oder praktische Vorteile im Alltag und auf Reisen bringen – ideal für ein studentenfreundliches Budget.

Gebühren
  • Viele Studenten-Kreditkarten sind dauerhaft kostenlos.
  • Stellen Sie sicher, dass beim Bezahlen und Geldabheben keine Fremdwährungsgebühren anfallen,  da diese bei Reisen oder während des Auslandssemesters schnell teuer werden können.
  • Wählen Sie im Ausland immer die Abrechnung in der Landeswährung, um zusätzliche Umrechnungsgebühren zu vermeiden.
Bargeld
  • Achten Sie darauf, dass Sie im In- und Ausland kostenlos Geld abheben können. 
  • Bei Revolving-Karten zahlen Sie oft Zinsen ab dem Tag der Abhebung, wenn der Betrag nicht sofort ausgeglichen wird.
  • Auch wenn das Geldabheben weltweit kostenlos ist, kann der Geldautomatenbetreiber ein Entgelt erheben.
Bezahlen
  • Kontaktloses Bezahlen sowie die Integration in Apple Pay oder Google Pay ist bei fast allen Karten möglich.
  • Echtzeit-Transaktionen und Push-Benachrichtigungen helfen Ihnen, den Überblick über die Ausgaben zu behalten.
Bonus & Vorteile
  • Viele Karten bieten ein Startguthaben oder einen Willkommensbonus, wenn Sie die Karte in den ersten Wochen aktiv nutzen.
  • Bei einigen Karten erhalten Sie Cashback auf jeden Einkauf, meist zwischen 0,5 und 2 Prozent des Umsatzes. Über Online-Portale oder Apps erhalten Sie mit bestimmten Kreditkarten Rabatte bei Reiseportalen, in Shops oder bei Streaming-Diensten.
  • Einige Karten bieten kostenlose Partnerkarten oder virtuelle Karten zur sofortigen Nutzung.
Versicherung
  • Goldene Kreditkarten beinhalten oft Reiseversicherungen wie Auslandskranken-, Reiserücktritts- oder Mietwagenversicherung. Das lohnt sich besonders für Auslandssemester oder längere Reisen, da keine zusätzlichen Policen nötig sind.
  • Beachten Sie aber: Die Versicherungen greifen oft nur, wenn Sie die Reise mit der Kreditkarte bezahlt haben und die Dauer der Versicherung kann auf eine maximale Anzahl an Tagen im Jahr begrenzt sein.
Rückzahlung
  • Bei Charge-Karten erfolgt der Ausgleich monatlich – zinsfrei.
  • Zahlungen mit Debit- und Prepaidkarten werden direkt vom Konto oder Guthaben abgebucht. 
  • Revolving-Karten erlauben Ratenzahlung, dafür fallen aber effektive Jahreszinsen zwischen 15 und 20 Prozent an.

Wer seine Karte regelmäßig nutzt, sollte am besten immer den vollen Rechnungsbetrag begleichen, um Zinsen zu vermeiden.

Visa, Mastercard oder American Express:
welches System passt besser zu Studenten?

Bei der Wahl zwischen Visa oder Mastercard sind in erster Linie die Konditionen der jeweiligen Bank entscheidend. Beide Karten werden weltweit akzeptiert und bieten eine große Auswahl an gebührenfreien Kreditkarten mit unterschiedlichen Leistungen.

Auch American Express bietet kostenlose Kreditkarten an, wenn auch nur wenige. Die Akzeptanz ist außerhalb der USA jedoch eher gering. 

Kreditkarten für Studenten im Test

Im CHECK24 Kreditkartenvergleich finden Sie mehrere Kreditkarten, die speziell für Studierende geeignet sind.

Die folgenden Karten überzeugen durch faire Konditionen, kostenlose Kontoführung und Zusatzleistungen.

C24 Debitkarte

Die C24 Debitkarte ist an ein kostenloses Girokonto gekoppelt.

Zahlungen und Bargeldabhebungen sind weltweit gebührenfrei, allerdings sind nur vier Abhebungen pro Monat kostenlos. Danach fällt eine geringe Gebühr an.

Da es keinen Kreditrahmen gibt, kann die Nutzung bei Hotels oder Mietwagen eingeschränkt sein.

Die Karte ist ideal, wenn Sie eine einfache, kostenlose Karte mit Girokonto für den Alltag und Reisen suchen.

Hanseatic Bank GenialCard

Die GenialCard der Hanseatic Bank ist eine kostenfreie Visa-Karte mit Kreditrahmen, die besonders flexibel ist.

Zwar handelt es sich um eine Revolving-Karte, doch der vollständige Rechnungsausgleich lässt sich in der App ganz einfach auf 100 Prozent einstellen, sodass keine Zinsen anfallen.

Bargeldabhebungen sind nur im Ausland kostenlos.

Die Karte ist ideal, wenn Sie eine kostenfreie Kreditkarte mit Limit suchen.

Barclays Visa Kreditkarte

Die Barclays Visa ist dauerhaft kostenlos und kann im Guthaben geführt werden.

Sie erlaubt weltweit kostenlose Bargeldabhebungen und Zahlungen, was sie besonders für Reisen attraktiv macht.

Allerdings ist das automatische Abbuchen des Gesamtsaldos kostenpflichtig.

Die Karte ist ideal, wenn Sie eine kostenfreie Kreditkarte mit Limit suchen.

DKB Debitkarte

Bei der DKB erhalten Studierende zum Girokonto eine Debitkarte. Das Konto ist für Studenten kostenlos.

Mit der Karte können sie weltweit kostenlos bezahlen und Geld abheben, ganz ohne Fremdwährungsgebühr.

Da es sich jedoch um eine Debitkarte ohne Kreditrahmen handelt, kann es bei Mietwagen- oder Hotelbuchungen zu Einschränkungen kommen.

Die Karte ist ideal, wenn Sie eine einfache, kostenlose Karte mit Girokonto für den Alltag und Reisen suchen.

Gebührenfrei Mastercard Gold

Die Gebührenfrei Mastercard Gold funktioniert sehr ähnlich wie die TF Mastercard Gold.

Auch hier gibt es keine Jahresgebühr, weltweite Zahlungen ohne Fremdwährungsgebühr und ein Reiseversicherungspaket sind inklusive.

Bargeldabhebungen sind zwar möglich, es fallen jedoch sofort Zinsen an, wenn Sie den Betrag nicht direkt begleichen. 

Die Karte ist ideal, wenn Sie eine Kreditkarte mit Limit und Versicherungsschutz beim Reisen suchen.

TF Mastercard Gold

Die TF Mastercard Gold ist eine echte Kreditkarte mit Verfügungsrahmen, die ohne Jahresgebühr und ohne Girokonto auskommt.

Sie bietet ein kostenloses Reiseversicherungspaket und ermöglicht gebührenfreies Bezahlen weltweit. Bei Bargeldabhebungen fallen jedoch ab dem Tag der Auszahlung Zinsen an. Der Rechnungsbetrag muss manuell per Überweisung ausgeglichen werden.

Die Karte ist ideal, wenn Sie eine Kreditkarte mit Limit und Versicherungsschutz beim Reisen suchen.

Häufig gestellte Fragen

Welche Kreditkarte eignet sich für Studierende im Ausland?

Für Studenten eigen sich vor allen kostenfreie Karten, mit denen sie während eines Auslandssemesters oder auf Reisen keine Fremdwährungsgebühren bezahlen und gebührenfrei Geld abheben können.

Gute Optionen sind zum Beispiel die DKB Visa Karte, die Barclays Visa oder die TF Mastercard Gold. Achten Sie außerdem auf eine Karte mit Reiseversicherung oder Cashback.

Kann ich als Student eine Partnerkarte für das Kreditkartenkonto meiner Eltern bekommen und welche Vorteile hat das?

Ja, viele Banken bieten Partner- oder Zusatzkarten an, die über das Kreditkartenkonto der Eltern laufen. Ein großer Vorteil ist, dass für die Rückzahlung der Kreditkartenabrechnung der Hauptkarteninhaber – also die Eltern – verantwortlich ist.

Die Voraussetzungen für eine Partnerkarte sind meist weniger streng als bei einer Hauptkarte. Dennoch erfolgt in der Regel eine Bonitätsprüfung

Wie hoch ist der Kreditrahmen bei einer Studenten-Kreditkarte?

Der Verfügungsrahmen einer Studentenkarte fällt in der Regel niedriger aus als bei regulären Kreditkarten, da das Limit anhand von Bonität und Einkommen festgelegt wird.

Viele Banken starten dann mit einem Limit von beispielsweise 300 bis 1.000 Euro, das sich bei regelmäßigem Einkommen und pünktlicher Rückzahlung nach einigen Monaten erhöhen lässt. 

Kann ich als Student trotz BAföG eine Kreditkarte beantragen?

Ja, auch Studierende mit BAföG können eine Kreditkarte beantragen. Dies kann sogar wie ein Gehaltseingang gewertet werden.

Neben BAföG kann auch Kindergeld, Renten und ein Mini-Job als regelmäßiges Einkommen beim Geldeingang angegeben werden, wodurch sich Ihre Chancen auf eine Genehmigung erhöhen.

Einige Banken verlangen keinen Einkommensnachweis, insbesondere bei Debit- oder Prepaidkarten.

Lisa Wolf ()
Online Redakteurin Finanzen
Lisa ist seit 2022 Teil der Online Redaktion von CHECK24. Als gelernte Bankkauffrau ist sie mit den Themen rund um die Finanzwelt vertraut und bereitet diese einfach und verständlich für die Leser auf.

