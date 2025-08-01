Das sagen unsere Experten zur DKB Kreditkarte

Die DKB Kreditkarte gehört zum Typ Charge Card. Das bedeutet, dass die gesammelten Ausgaben nach Rechnungstellung in einem Betrag per Lastschrift vom Girokonto abgebucht werden. Das macht die Karte attraktiv für Personen, die sich nicht selbst um den monatlichen Ausgleich der Rechnung kümmern möchten. Auch auf Reisen macht die Karte eine gute Figur, denn sowohl Bezahlungen als auch das Abheben von Bargeld sind weltweit kostenfrei möglich.

Im Gegensatz zur DKB Debitkarte erhalten Kunden mit der DKB Kreditkarte ein Kreditlimit, das kurzfristig für mehr finanzielle Freiheit sorgt und sich zur Buchung von Mietwagen und Hotels eignet.

Einen kleinen Wermutstropfen sehen die Experten in den monatlichen Kartengebühren, die mit 2,49 Euro jedoch eher gering ausfallen. Zudem ist für die DKB Kreditkarte der Abschluss eines DKB Girokontos Voraussetzung. Das Girokonto ist bei einem Gehaltseingang ab 700 Euro oder bis zu einem Alter von 28 Jahren kostenlos, ansonsten zahlen Kunden 4,50 Euro pro Monat.