Die DKB Kreditkarte gehört zum Typ Charge Card. Das bedeutet, dass die gesammelten Ausgaben nach Rechnungstellung in einem Betrag per Lastschrift vom Girokonto abgebucht werden. Das macht die Karte attraktiv für Personen, die sich nicht selbst um den monatlichen Ausgleich der Rechnung kümmern möchten. Auch auf Reisen macht die Karte eine gute Figur, denn sowohl Bezahlungen als auch das Abheben von Bargeld sind weltweit kostenfrei möglich.
Im Gegensatz zur DKB Debitkarte erhalten Kunden mit der DKB Kreditkarte ein Kreditlimit, das kurzfristig für mehr finanzielle Freiheit sorgt und sich zur Buchung von Mietwagen und Hotels eignet.
Einen kleinen Wermutstropfen sehen die Experten in den monatlichen Kartengebühren, die mit 2,49 Euro jedoch eher gering ausfallen. Zudem ist für die DKB Kreditkarte der Abschluss eines DKB Girokontos Voraussetzung. Das Girokonto ist bei einem Gehaltseingang ab 700 Euro oder bis zu einem Alter von 28 Jahren kostenlos, ansonsten zahlen Kunden 4,50 Euro pro Monat.
Mit der DKB Kreditkarte zahlen Sie weltweit kostenfrei. Es fallen keine umsatzabhängigen Gebühren an.
Mit der Kreditkarte können Sie weltweit kostenfrei Geld an Automaten abheben. Eine Fremdwährungsgebühr wird nicht erhoben.
Die Rechnung wird nach 34 Tagen fällig. Nach Ausgleich steht das volle Limit zur Verfügung. Das Kreditlimit können Sie zinsfrei nutzen.
Die Rechnung wird per Lastschrift von Ihrem Girokonto abgebucht. Sie müssen sich nicht selbst um den Ausgleich kümmern. Die Verschuldungsgefahr mit der DKB Kreditkarte ist gering.
Dank des Kreditrahmens einer Charge Card kann die Kaution für eine Mietwagenbuchung oder Hotelreservierung über die Karte geblockt werden. Dies ist weltweit möglich.
Sie können mit der DKB Kreditkarte über das Online-Banking monatlich drei digitale Zeitungen oder Zeitschriften lesen. Für dieses Angebot entstehen keine Extrakosten.
Nachteile der DKB Kreditkarte
|Monatliche Gebühren
|
Für die DKB Visa Kreditkarte zahlen Sie eine Monatsgebühr in Höhe von 2,49 Euro.
|Mit Girokontoabschluss
|
Für den Erhalt der DKB Kreditkarte ist der Abschluss eines Girokontos bei der DKB Voraussetzung.
|Keine Teilzahlung möglich
|
Die Kreditkarte bietet keine Teilzahlungsfunktion oder Möglichkeit zur Ratenzahlung.
Die Visa Kreditkarte von DKB können Sie jederzeit online kündigen. Dafür wählen Sie die Karte im Online-Banking aus und klicken auf „Karte kündigen“. Alternativ können Sie postalisch kündigen. Ein Musterformular zur Kündigung finden Sie hier. Es ist nicht möglich, die Kreditkarte in der DKB-App zu kündigen. Das zur Kreditkarte abgeschlossene Girokonto müssen Sie bei Bedarf separat kündigen.
Das Limit Ihrer Kreditkarte richtet sich nach Ihrer Bonität. Es ist unter anderem von regelmäßigen Gehaltseingängen auf dem Girokonto abhängig. Meist beginnt das Limit bei einer Höhe von 500 Euro. Das Kreditkartenlimit kann im DKB-Online-Banking im Bereich „Karten“ geändert werden. Wird ein höheres Limit beantragt, entscheidet die Bank, ob sie dieses bewilligt.
Um den finanziellen Spielraum der Kreditkarte zu erhöhen, ist es möglich, Geld darauf zu überweisen. Guthaben, das vom DKB-Girokonto auf die Karte überwiesen wird, ist sofort verfügbar. Wenn Sie das Guthaben von der Kreditkarte auf das Girokonto zurücküberweisen möchten, dauert es ein bis zwei Bankarbeitstage, bis das Geld auf dem Konto ist.
Mit der DKB Visa Kreditkarte können Sie keine Meilen sammeln. Dazu ist die Miles & More Kreditkarte nötig. Mit der DKB Kreditkarte erhalten Sie über die DKB Vorteilswelt Cashback für bestimmte Reise- und Hotelbuchungen und Zugriff auf drei kostenlose Zeitungen und Zeitschriften im digitalen Kiosk.
Der Ausgleich der DKB Kreditkarte erfolgt per Lastschrift. Die Rechnung wird immer zum 22. eines Monats erstellt und wenige Tage später abgebucht. Der offene Rechnungsbetrag wird vom DKB Girokonto eingezogen. Ein anderes Konto können Sie nicht für den Ausgleich hinterlegen.
Um eine Kreditkarte zu erhalten, ist eine ausreichend gute Bonität nötig. Dazu gehört ein regelmäßiger Gehaltseingang. Studenten verfügen häufig noch nicht über regelmäßiges Einkommen. Es ist aber trotzdem möglich, dass sie die Kreditkarte bekommen, sie aber nur mit einem geringen Kreditlimit nutzen können.
Wird ein Student abgelehnt, ist die DKB Visa Debitkarte eine Alternative, die ohne Kreditlimit und somit ohne eigene Bonitätsprüfung zum Girokonto beantragt werden kann.
Die Sicherheitsstandards für Kreditkarten sind hoch. Auch die DKB Kreditkarte ist mit den wichtigsten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Sie lässt sich bei Verlust oder Diebstahl schnell über das Online-Banking oder die DKB-App sperren. Wird der Verlust rechtzeitig gemeldet, übernimmt die Bank die Haftung für eine unrechtmäßige Nutzung.
Zusätzlich bietet sie mit dem Visa Secure Verfahren besonderen Schutz für Online-Zahlungen: Bei hohen Ausgaben oder der Nutzung eines neuen Geräts muss die Zahlung per Sicherheitsabfrage, SMS oder in der App vom Besitzer freigegeben werden.
Eine Ersatz Visa Kreditkarte wird bei Verlust oder Diebstahl kostenlos ausgestellt. Auf Reisen im Ausland bietet die DKB dafür ein spezielles Notfallpaket, dass sicherstellt, dass eine neue Karte innerhalb von 72 Stunden angeliefert wird.
Bei der DKB Kreditkarte handelt es sich um eine Charge Card. Das bedeutet, dass der gesamte Rechnungsbetrag immer in einer Zahlung fällig wird. Teilzahlungen sind entsprechend nicht möglich.
Um die DKB Visa Kreditkarte zu beantragen, eröffnen Sie zunächst ein Girokonto bei der DKB.
Nach Eröffnung des Girokontos können Sie die Kreditkarte über das Online-Banking beantragen.
Die Kreditkarte wird Ihnen nach erfolgreicher Identitätsprüfung nach wenigen Tagen zugesendet.
