DKB Visa Kreditkarte
Konditionen, Kosten & Vorteile im Überblick

Das Wichtigste zur DKB Kreditkarte

Das sagen unsere Experten zur DKB Kreditkarte

Die DKB Kreditkarte gehört zum Typ Charge Card. Das bedeutet, dass die gesammelten Ausgaben nach Rechnungstellung in einem Betrag per Lastschrift vom Girokonto abgebucht werden. Das macht die Karte attraktiv für Personen, die sich nicht selbst um den monatlichen Ausgleich der Rechnung kümmern möchten. Auch auf Reisen macht die Karte eine gute Figur, denn sowohl Bezahlungen als auch das Abheben von Bargeld sind weltweit kostenfrei möglich.

Im Gegensatz zur DKB Debitkarte erhalten Kunden mit der DKB Kreditkarte ein Kreditlimit, das kurzfristig für mehr finanzielle Freiheit sorgt und sich zur Buchung von Mietwagen und Hotels eignet.

Einen kleinen Wermutstropfen sehen die Experten in den monatlichen Kartengebühren, die mit 2,49 Euro jedoch eher gering ausfallen. Zudem ist für die DKB Kreditkarte der Abschluss eines DKB Girokontos Voraussetzung. Das Girokonto ist bei einem Gehaltseingang ab 700 Euro oder bis zu einem Alter von 28 Jahren kostenlos, ansonsten zahlen Kunden 4,50 Euro pro Monat.

Persönliche Abschlusschance prüfen

Ob ein Antrag auf eine Kreditkarte angenommen oder abgelehnt wird, hängt von Ihrer Bonität ab. Diese wird vom Anbieter bei Antragstellung geprüft. Stellen Sie viele Kreditkartenanträge in kurzer Zeit, wirkt sich das negativ auf Ihren Schufa-Score aus.

Mit unserem kostenlosen Kreditkarten-Match ermitteln wir Schufa-neutral Ihre persönliche Abschlusschance für jede unserer Karten im Vergleich. Dadurch erfahren Sie mit wenigen Klicks, welche Kreditkarten besonders gut zu Ihnen passen und erhalten eine Übersicht über Karten, die Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten.

Vorteile der DKB Kreditkarte

Weltweit gebührenfrei bezahlen

Icon Globus

Mit der DKB Kreditkarte zahlen Sie weltweit kostenfrei. Es fallen keine umsatzabhängigen Gebühren an.

Weltweit gebührenfrei abheben

Icon Geld abheben

Mit der Kreditkarte können Sie weltweit kostenfrei Geld an Automaten abheben. Eine Fremdwährungsgebühr wird nicht erhoben.

Bis zu 34 Tage zinsfrei einkaufen

Icon Prozentzeichen

Die Rechnung wird nach 34 Tagen fällig. Nach Ausgleich steht das volle Limit zur Verfügung. Das Kreditlimit können Sie zinsfrei nutzen.

Automatischer Rechnungsausgleich

Icon Rechnung

Die Rechnung wird per Lastschrift von Ihrem Girokonto abgebucht. Sie müssen sich nicht selbst um den Ausgleich kümmern. Die Verschuldungsgefahr mit der DKB Kreditkarte ist gering.

Hotel- & Mietwagenbuchungen

Icon Auto und Flugzeug

Dank des Kreditrahmens einer Charge Card kann die Kaution für eine Mietwagenbuchung oder Hotelreservierung über die Karte geblockt werden. Dies ist weltweit möglich.

Digitaler Zeitungskiosk

Icon Elektronik

Sie können mit der DKB Kreditkarte über das Online-Banking monatlich drei digitale Zeitungen oder Zeitschriften lesen. Für dieses Angebot entstehen keine Extrakosten.

Nachteile der DKB Kreditkarte

Monatliche Gebühren

Für die DKB Visa Kreditkarte zahlen Sie eine Monatsgebühr in Höhe von 2,49 Euro.

Mit Girokontoabschluss

Für den Erhalt der DKB Kreditkarte ist der Abschluss eines Girokontos bei der DKB Voraussetzung.

Keine Teilzahlung möglich

Die Kreditkarte bietet keine Teilzahlungsfunktion oder Möglichkeit zur Ratenzahlung.

Häufige Fragen zur DKB Kreditkarte

Wie kann ich meine DKB Kreditkarte kündigen?

Die Visa Kreditkarte von DKB können Sie jederzeit online kündigen. Dafür wählen Sie die Karte im Online-Banking aus und klicken auf „Karte kündigen“. Alternativ können Sie postalisch kündigen. Ein Musterformular zur Kündigung finden Sie hier. Es ist nicht möglich, die Kreditkarte in der DKB-App zu kündigen. Das zur Kreditkarte abgeschlossene Girokonto müssen Sie bei Bedarf separat kündigen.

Wie hoch ist das Limit für die DKB Visa Kreditkarte?

Das Limit Ihrer Kreditkarte richtet sich nach Ihrer Bonität. Es ist unter anderem von regelmäßigen Gehaltseingängen auf dem Girokonto abhängig. Meist beginnt das Limit bei einer Höhe von 500 Euro. Das Kreditkartenlimit kann im DKB-Online-Banking im Bereich „Karten“ geändert werden. Wird ein höheres Limit beantragt, entscheidet die Bank, ob sie dieses bewilligt.

Wie lange dauert eine Überweisung auf eine Kreditkarte der DKB?

Um den finanziellen Spielraum der Kreditkarte zu erhöhen, ist es möglich, Geld darauf zu überweisen. Guthaben, das vom DKB-Girokonto auf die Karte überwiesen wird, ist sofort verfügbar. Wenn Sie das Guthaben von der Kreditkarte auf das Girokonto zurücküberweisen möchten, dauert es ein bis zwei Bankarbeitstage, bis das Geld auf dem Konto ist.

Kann ich mit der DKB Kreditkarte Meilen sammeln?

Mit der DKB Visa Kreditkarte können Sie keine Meilen sammeln. Dazu ist die Miles & More Kreditkarte nötig. Mit der DKB Kreditkarte erhalten Sie über die DKB Vorteilswelt Cashback für bestimmte Reise- und Hotelbuchungen und Zugriff auf drei kostenlose Zeitungen und Zeitschriften im digitalen Kiosk.

Wie kann ich den Saldo meiner DKB Kreditkarte ausgleichen?

Der Ausgleich der DKB Kreditkarte erfolgt per Lastschrift. Die Rechnung wird immer zum 22. eines Monats erstellt und wenige Tage später abgebucht. Der offene Rechnungsbetrag wird vom DKB Girokonto eingezogen. Ein anderes Konto können Sie nicht für den Ausgleich hinterlegen.

Ist die DKB Visa Kreditkarte für Studenten geeignet?

Um eine Kreditkarte zu erhalten, ist eine ausreichend gute Bonität nötig. Dazu gehört ein regelmäßiger Gehaltseingang. Studenten verfügen häufig noch nicht über regelmäßiges Einkommen. Es ist aber trotzdem möglich, dass sie die Kreditkarte bekommen, sie aber nur mit einem geringen Kreditlimit nutzen können.

Wird ein Student abgelehnt, ist die DKB Visa Debitkarte eine Alternative, die ohne Kreditlimit und somit ohne eigene Bonitätsprüfung zum Girokonto beantragt werden kann.

Ist die DKB Kreditkarte sicher?

Die Sicherheitsstandards für Kreditkarten sind hoch. Auch die DKB Kreditkarte ist mit den wichtigsten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Sie lässt sich bei Verlust oder Diebstahl schnell über das Online-Banking oder die DKB-App sperren. Wird der Verlust rechtzeitig gemeldet, übernimmt die Bank die Haftung für eine unrechtmäßige Nutzung.

Zusätzlich bietet sie mit dem Visa Secure Verfahren besonderen Schutz für Online-Zahlungen: Bei hohen Ausgaben oder der Nutzung eines neuen Geräts muss die Zahlung per Sicherheitsabfrage, SMS oder in der App vom Besitzer freigegeben werden.

Was kostet eine Ersatz-Kreditkarte bei der DKB?

Eine Ersatz Visa Kreditkarte wird bei Verlust oder Diebstahl kostenlos ausgestellt. Auf Reisen im Ausland bietet die DKB dafür ein spezielles Notfallpaket, dass sicherstellt, dass eine neue Karte innerhalb von 72 Stunden angeliefert wird.

Ist eine Teilzahlung mit der DKB Kreditkarte möglich?

Bei der DKB Kreditkarte handelt es sich um eine Charge Card. Das bedeutet, dass der gesamte Rechnungsbetrag immer in einer Zahlung fällig wird. Teilzahlungen sind entsprechend nicht möglich.

DKB Visa Kreditkarte beantragen: So funktioniert`s

Icon Kreditkarten vergleichen
Icon Kreditkarte erhalten
Icon Ausweiß

Girokonto eröffnen

Um die DKB Visa Kreditkarte zu beantragen, eröffnen Sie zunächst ein Girokonto bei der DKB. 

Kreditkarte beantragen

Nach Eröffnung des Girokontos können Sie die Kreditkarte über das Online-Banking beantragen.

Identitätsprüfung

Die Kreditkarte wird Ihnen nach erfolgreicher Identitätsprüfung nach wenigen Tagen zugesendet.

Hilfreiche Ratgeber

Debitkarte im Ausland: Worauf sollten Sie achten?

Eine Frau hält eine Kreditkarte an ein Kartenlesegerät

Eine Debitkarte bietet mehr Freiheiten als eine Girokarte. Was genau sie kann und wo die Grenzen liegen, lesen Sie im Ratgeber.

Überweisung auf die Kreditkarte

Ein Handy mit geöffnetem Online Banking

Um das Guthaben auf Ihrer Kreditkarte kurzfristig zu erweitern, können Sie Geld direkt auf die Karte überweisen.

Kreditkarte sperren: So gehen Sie richtig vor

Mehrere Schlösser neben einander

Bei Verlust oder Diebstahl ist es sehr wichtig, die Kreditkarte schnell zu sperren. Wir verraten Ihnen, wie es geht.

Geld von der Kreditkarte aufs Konto überweisen

Eine Person tippt auf einem Computer

Mit einigen Kreditkarten können Sie Geld auf Ihr Girokonto überweisen. Was Sie dabei beachten sollten, erfahren Sie im Ratgeber.

