Ausgabe einer Girocard 0,99 € (nachträglich bei der Bank beantragbar); Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 €; Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: 2,20% Debitkarte: Mit Aktivstatus weltweit 0 €; sonst 2,20% vom Umsatz Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (an DKB Automaten; sonst 1% mind. 10,00 €) Debitkarte: 0 € (Mindestbetrag pro Abhebung ist 50 €. Maximalbetrag pro Tag ist 1.000 €.) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: 1% mind. 10,00 € Debitkarte: 0 € (mit der VISA Debit weltweit kostenlos an Geldautomaten mit Visa-Zeichen (nach 3 Monaten nur kostenlos bei monatl. Geldeingang von mind. 700 €; sonst 2,20% vom Umsatz). Mindestbetrag pro Abhebung ist 50 €. Maximalbetrag pro Tag ist 1.000 €.) Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel am Bankschalter nicht verfügbar; im Supermarkt mit der Girocard kostenlos möglich Bargeldeinzahlung 1,50% vom Betrag, mind. 2,50 € und max. 15,00 € an DKB Einzahlungsautomaten mit der Girocard; Alternativ: via die Banking App mit Cash im Shop für 1,5% vom Einzahlungsbetrag Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen Card Control (Einsatzmöglichkeiten der Karte selbst steuern), Exklusive Vorteilsangebote, Fotoüberweisung, click to pay