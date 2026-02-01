Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
anpassen geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Chat
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Karte ohne Jahresgebühr
All Productsalle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Modernisierung Baufinanzierungsrechner Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter

Instabank Kreditkarte beantragen
Sofort einsatzbereit mit vollem Kartenlimit
Kartenlimit von bis zu 25.000 €
ohne Schufa-Abfrage
Kredite Günstiger geht's nicht Garantie
Tüv
Kreditkarte beantragen
Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. Instabank Kreditkarte
6,5
0 €
Kostenpflichtig weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
Bereits CHECK24 Kunde? Sparen Sie Zeit und übernehmen Sie Daten aus Ihrem Kundenkonto.
anmelden

Instabank Kreditkarte 
Top Karte ohne Jahresgebühr und Schufa? 

Das Wichtigste zur Instabank Kreditkarte auf einen Blick

  • Bei der Instabank Karte handelt es sich um eine echte Visa Kreditkarte. Abhängig von der Bonität profitieren Karteninhaber von einem hohen Kreditrahmen. Dieser kann bis zu 25.000 Euro betragen.
  • Die Karte ist langfristig ohne monatliche Gebühren verfügbar. Gleichzeitig findet  keine Schufa-Abfrage für die Bonitätsprüfung statt.
  • Nach der Genehmigung und der Legitimation steht die virtuelle Instabank Kreditkarte sofort mit vollem Kartenlimit für Online-Zahlungen und Überweisungen zur Verfügung

Unser Fazit zur Instabank Kreditkarte

Unsere Experten sind der Meinung, dass sich die Instabank Kreditkarte besonders für Nutzer eignet, die eine Kreditkarte ohne Schufa-Abfrage suchen. Die Bonitätsprüfung erfolgt über Experian, sodass bei der Antragstellung kein Schufa-Eintrag entsteht. Das ist ein klarer Vorteil der Instabank Kreditkarte. Die Bank bewertet die Kreditwürdigkeit des Antragstellers durch einen einmaligen und verschlüsselten Kontoblick.

Die Karte ist zudem dauerhaft ohne monatliche Grundgebühr nutzbar, erfodert kein Girokonto und bietet – abhängig von der Bonität – einen flexiblen Kreditrahmen von bis zu 25.000 Euro. Nach der erfolgreichen Online-Beantragung ist die virtuelle Kreditkarte sofort einsatzbereit, inklusive direktem Zugriff auf das Limit. Die physische Karte kommt einige Tage später per Post.

Zu beachten sind die Kosten bei Nutzung: Zwar sind Zahlungen innerhalb der Eurozone kostenlos, jedoch wird bei jeder Kartenverwendung der effektive Jahreszins von 20,63 Prozent fällig. Die Zinsberechnung erfolgt tagesgenau bis zum vollständigen Ausgleich.

Für das Abheben von Bargeld fallen außerdem zwei Prozent des abgehobenen Betrags als Gebühr an. Zusätzlich greifen die sofortigen Zinskosten von 20,63 Prozent.

Unter dem Strich ist die Instabank Kreditkarte für eine kurzfristige Erweiterung des Kreditrahmens geeignet, den man schnell wieder zurückzahlt.

Author image

Persönliche Abschlusschance prüfen

Bei der Beantragung der easybank Platinum Kreditkarte erfolgt eine Bonitätsprüfung über die Schufa. Nur mit ausreichender Bonität wird die Karte inklusive des individuellen Kreditrahmens vergeben.

Über den CHECK24 Kreditkarten-Match können Sie ohne Auswirkung auf Ihren Schufa-Score vorab unverbindlich prüfen, wie hoch Ihre persönlichen Abschlusschancen sind und das Risiko einer Ablehnung durch die Bank minimieren

jetzt prüfen

Vorteile der Instabank Visa Kreditkarte

Ohne Jahresgebühr

Für die Instabank Kreditkarte fällt dauerhaft keine Jahresgebühr an, unabhängig von der Nutzung.

Keine Schufa-Abfrage

Anstelle einer Schufa-Prüfung nutzt die Bank Experian zur Bonitätsbewertung. 

Flexibler Kreditrahmen

Rechnungsausgleich

Abhängig von der Bonität steht ein Kreditlimit von bis zu 25.000 Euro zur Verfügung.

Kautionsfähig

Durch den Kreditrahmen eignet sich die Instabank Kreditkarte zum Hinterlegen einer Kaution bei Hotel- und Mietwagenbuchungen.

Sofort einsatzbereit

Nach erfolgreicher Legitimation ist die virtuelle Instabank Kreditkarte sofort nutzbar – mit vollem Kartenlimit.

Cashback sichern

Über das Online-Banking profitieren Karteninhaber von monatlichen Rabatten bei ausgewählten Partnern.

jetzt beantragen

Nachteile der Instabank Kreditkarte

Bezahlung kostenpflichtig

Zahlungen in der Eurozone sind kostenlos. Bei Kartennutzung fallen jedoch sofort Zinsen in Höhe von 20,63 Prozent an, die tagesgenau bis zum Ausgleich berechnet werden.

Bei Zahlungen außerhalb der Euro-Zone werden zusätzlich 2,49 Prozent des Kartenumsatzes als Fremdwährungsgebühr fällig.

Gebühren bei Abhebung weltweit

Pro Abhebung werden 2 Prozent Gebühren berechnet. Dies gilt im In- und Ausland. Zusätzlich fallen ab dem Nutzungstag Zinsen von 20,63 Prozent an, die tagesgenau bis zum Ausgleich berechnet werden.

Bei Abhebungen außerhalb der Euro-Zone kommen noch Fremdwährungsgebühren hinzu (2,49 Prozent des Abhebebetrags).

Kein automatischer Rechnungsausgleich

Der Kreditkartenumsatz muss per manueller Überweisung ausgeglichen werden.

Zum 21. eines Monats ist jeweils eine Teilzahlung von 2,5 Prozent des Rechnungsbetrags fällig. Die Rückzahlung muss jedoch mindestens 30 Euro betragen.

Ohne Versicherungen

Während manche Kreditkarten Versicherungspakete, etwa für Reisen, beinhalten, sind bei der Instabank Kreditkarte keine solchen Leistungen inkludiert.

Entsprechende Versicherungen müssen daher bei Bedarf eigenständig abgeschlossen werden.

Wie funktioniert die Beantragung der Instabank Kreditkarte?

Icon Kreditkarten vergleichen
Icon Ausweiß
Icon Kreditkarte erhalten

Instabank Kreditkarte beantragen

Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

Diese werden direkt an die Bank weitergeleitet, die anschließend über die Annahme entscheidet.

Kontoblick gewähren

Um Ihr Gehalt nachzuweisen, erlauben Sie der Instabank einmalig eine sichere Einsicht auf Ihr Girokonto.

So entscheidet die Bank über Ihre Bonität.

Kreditkarte erhalten

Unterschreiben Sie Ihren Antrag digital nach erfolgreicher Identitätsprüfung per Video-Telefonat. 

Die Bank sendet Ihnen die Kreditkarte erfahrungsgemäß innerhalb von 2 Wochen zu.

jetzt beantragen

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 aus 11.675 Bewertungen
„Die Abwicklung ging zügig und unkompliziert‟ 02/2026
Author image

Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kreditkarte beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 – 24 24 11 16 
Montag – Freitag von 8 – 20 Uhr

✉️  kreditkarte@check24.de

Unsere Kreditkartenexperten sind in mehreren Sprachen für Sie da:
🇩🇪 Deutsch, 🇺🇸 Englisch, 🇹🇷 Türkisch, 🇬🇷 Griechisch, 🇮🇹 Italienisch, 🇷🇸 Serbisch & 🇦🇱 Albanisch

Alternativen

Damit Sie schnell die passende Kreditkarte finden, zeigen wir Ihnen nachfolgend unsere beliebtesten Angebote aus dem Vergleich, darunter auch weitere kostenlose Kreditkarten. Grundlage sind Produktleistungen, Kundenbewertungen und derzeit besonders attraktive Konditionen.

In den zugehörigen Testberichten erfahren Sie alles Wichtige zu Funktionen und Details. Vorteile und Nachteile sowie Kundenmeinungen helfen Ihnen zusätzlich dabei, eine klare Entscheidung zu treffen und das Modell zu wählen, das wirklich zu Ihnen passt.

Trade Republic Debit-Karte

C24
Mastercard

easybank Kreditkarte

TF Bank Mastercard Gold

TF Bank Mastercard Gold

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Trade Republic Debit-Karte

Hanseatic Bank GenialCard

Author image
Anna Molder ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

weiterführende Links

Unsere Partner
teilnehmende Anbieter
4,9/5 aus 6.608 Bewertungen
„Gutes Vergleichsportal‟ 02/2026
CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr