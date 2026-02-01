Unser Fazit zur Instabank Kreditkarte

Unsere Experten sind der Meinung, dass sich die Instabank Kreditkarte besonders für Nutzer eignet, die eine Kreditkarte ohne Schufa-Abfrage suchen. Die Bonitätsprüfung erfolgt über Experian, sodass bei der Antragstellung kein Schufa-Eintrag entsteht. Das ist ein klarer Vorteil der Instabank Kreditkarte. Die Bank bewertet die Kreditwürdigkeit des Antragstellers durch einen einmaligen und verschlüsselten Kontoblick.

Die Karte ist zudem dauerhaft ohne monatliche Grundgebühr nutzbar, erfodert kein Girokonto und bietet – abhängig von der Bonität – einen flexiblen Kreditrahmen von bis zu 25.000 Euro. Nach der erfolgreichen Online-Beantragung ist die virtuelle Kreditkarte sofort einsatzbereit, inklusive direktem Zugriff auf das Limit. Die physische Karte kommt einige Tage später per Post.

Zu beachten sind die Kosten bei Nutzung: Zwar sind Zahlungen innerhalb der Eurozone kostenlos, jedoch wird bei jeder Kartenverwendung der effektive Jahreszins von 20,63 Prozent fällig. Die Zinsberechnung erfolgt tagesgenau bis zum vollständigen Ausgleich.

Für das Abheben von Bargeld fallen außerdem zwei Prozent des abgehobenen Betrags als Gebühr an. Zusätzlich greifen die sofortigen Zinskosten von 20,63 Prozent.



Unter dem Strich ist die Instabank Kreditkarte für eine kurzfristige Erweiterung des Kreditrahmens geeignet, den man schnell wieder zurückzahlt.