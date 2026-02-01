Unsere Experten sind der Meinung, dass sich die Instabank Kreditkarte besonders für Nutzer eignet, die eine Kreditkarte ohne Schufa-Abfrage suchen. Die Bonitätsprüfung erfolgt über Experian, sodass bei der Antragstellung kein Schufa-Eintrag entsteht. Das ist ein klarer Vorteil der Instabank Kreditkarte. Die Bank bewertet die Kreditwürdigkeit des Antragstellers durch einen einmaligen und verschlüsselten Kontoblick.
Die Karte ist zudem dauerhaft ohne monatliche Grundgebühr nutzbar, erfodert kein Girokonto und bietet – abhängig von der Bonität – einen flexiblen Kreditrahmen von bis zu 25.000 Euro. Nach der erfolgreichen Online-Beantragung ist die virtuelle Kreditkarte sofort einsatzbereit, inklusive direktem Zugriff auf das Limit. Die physische Karte kommt einige Tage später per Post.
Zu beachten sind die Kosten bei Nutzung: Zwar sind Zahlungen innerhalb der Eurozone kostenlos, jedoch wird bei jeder Kartenverwendung der effektive Jahreszins von 20,63 Prozent fällig. Die Zinsberechnung erfolgt tagesgenau bis zum vollständigen Ausgleich.
Für das Abheben von Bargeld fallen außerdem zwei Prozent des abgehobenen Betrags als Gebühr an. Zusätzlich greifen die sofortigen Zinskosten von 20,63 Prozent.
Unter dem Strich ist die Instabank Kreditkarte für eine kurzfristige Erweiterung des Kreditrahmens geeignet, den man schnell wieder zurückzahlt.
Für die Instabank Kreditkarte fällt dauerhaft keine Jahresgebühr an, unabhängig von der Nutzung.
Anstelle einer Schufa-Prüfung nutzt die Bank Experian zur Bonitätsbewertung.
Abhängig von der Bonität steht ein Kreditlimit von bis zu 25.000 Euro zur Verfügung.
Durch den Kreditrahmen eignet sich die Instabank Kreditkarte zum Hinterlegen einer Kaution bei Hotel- und Mietwagenbuchungen.
Nach erfolgreicher Legitimation ist die virtuelle Instabank Kreditkarte sofort nutzbar – mit vollem Kartenlimit.
Über das Online-Banking profitieren Karteninhaber von monatlichen Rabatten bei ausgewählten Partnern.
Zahlungen in der Eurozone sind kostenlos. Bei Kartennutzung fallen jedoch sofort Zinsen in Höhe von 20,63 Prozent an, die tagesgenau bis zum Ausgleich berechnet werden.
Bei Zahlungen außerhalb der Euro-Zone werden zusätzlich 2,49 Prozent des Kartenumsatzes als Fremdwährungsgebühr fällig.
Pro Abhebung werden 2 Prozent Gebühren berechnet. Dies gilt im In- und Ausland. Zusätzlich fallen ab dem Nutzungstag Zinsen von 20,63 Prozent an, die tagesgenau bis zum Ausgleich berechnet werden.
Bei Abhebungen außerhalb der Euro-Zone kommen noch Fremdwährungsgebühren hinzu (2,49 Prozent des Abhebebetrags).
Der Kreditkartenumsatz muss per manueller Überweisung ausgeglichen werden.
Zum 21. eines Monats ist jeweils eine Teilzahlung von 2,5 Prozent des Rechnungsbetrags fällig. Die Rückzahlung muss jedoch mindestens 30 Euro betragen.
Während manche Kreditkarten Versicherungspakete, etwa für Reisen, beinhalten, sind bei der Instabank Kreditkarte keine solchen Leistungen inkludiert.
Entsprechende Versicherungen müssen daher bei Bedarf eigenständig abgeschlossen werden.
Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
Diese werden direkt an die Bank weitergeleitet, die anschließend über die Annahme entscheidet.
Um Ihr Gehalt nachzuweisen, erlauben Sie der Instabank einmalig eine sichere Einsicht auf Ihr Girokonto.
So entscheidet die Bank über Ihre Bonität.
Unterschreiben Sie Ihren Antrag digital nach erfolgreicher Identitätsprüfung per Video-Telefonat.
Die Bank sendet Ihnen die Kreditkarte erfahrungsgemäß innerhalb von 2 Wochen zu.
