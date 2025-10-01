So bewerten unsere Experten die Kreditkarte

Ihre Flexibilität bei der Rückzahlung macht die Consors Finanz Mastercard besonders einzigartig. Nutzen Kunden die Rückzahlung per 100 Prozent Lastschrift, können sie bis zu 90 Tage zinsfrei einkaufen. Alternativ lässt sich der offene Saldo per Ratenzahlung begleichen. Drei Prozent des offenen Betrags oder mindestens neun Euro müssen ausgeglichen werden, ansonsten lässt sich die Rate frei wählen und monatlich im Kreditkartenkonto anpassen. Die Kreditkarte kann aber auch wie eine Debitkarte genutzt werden und ist damit besonders alltagstauglich. Mit der Funktion „sofort zahlen“ werden Umsätze am Folgetag vom Girokonto abgebucht. Voreingestellt sind immer drei Prozent Rechnungsausgleich. Hier sollten Kunden direkt nach Erhalt der Karte eine Anpassung für den idealen persönlichen Gebrauch vornehmen.

Auch auf Reisen ist die Consors Finanz Kreditkarte ein guter Begleiter, denn bezahlen ist weltweit kostenlos. Bargeldabhebungen sind ab einem Betrag von 300 Euro gebührenfrei.

Mit der Funktion CashClick können Defizite auf dem Girokonto kurzfristig ausgeglichen werden. Sie ermöglicht die schnelle Überweisung von Geld auf Ihr Konto. Dafür fallen Zinsen an, da die über CashClick überwiesenen Beträge nur per Ratenzahlung getilgt werden können.