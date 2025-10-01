Nur notwendige Cookies
Consors Finanz Kreditkarte
Consors Finanz Kreditkarte beantragen
Flexible Rückzahlungsoptionen
Keine Jahresgebühr
Bis zu 90 Tage zinsfrei shoppen
Kredite Günstiger geht's nicht Garantie
Tüv
Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. Consors Finanz Mastercard
8,6
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit ab 300 €
mehr Infos
Bereits CHECK24 Kunde? Sparen Sie Zeit und übernehmen Sie Daten aus Ihrem Kundenkonto.
Consors Finanz Kreditkarte
 Alle Vor- und Nachteile im Überblick

Das Wichtigste

  • Die Consors Finanz Mastercard ist eine Debitkarte der BNP Paribas. Sie lässt sich sowohl als klassische Kreditkarte mit Teilzahlungen, als auch als Chargekarte oder mit direkter Abbuchung vom Girokonto nutzen.
  • Für die Consors Finanz Kreditkarte werden keine Monats- oder Jahresgebühr fällig.
  • Die Kreditkarte ist ohne zusätzlichen Abschluss eines Girokontos erhältlich. Kunden können ihr vorhandenes Girokonto als Referenzkonto hinterlegen.

So bewerten unsere Experten die Kreditkarte

Ihre Flexibilität bei der Rückzahlung macht die Consors Finanz Mastercard besonders einzigartig. Nutzen Kunden die Rückzahlung per 100 Prozent Lastschrift, können sie bis zu 90 Tage zinsfrei einkaufen. Alternativ lässt sich der offene Saldo per Ratenzahlung begleichen. Drei Prozent des offenen Betrags oder mindestens neun Euro müssen ausgeglichen werden, ansonsten lässt sich die Rate frei wählen und monatlich im Kreditkartenkonto anpassen. Die Kreditkarte kann aber auch wie eine Debitkarte genutzt werden und ist damit besonders alltagstauglich. Mit der Funktion „sofort zahlen“ werden Umsätze am Folgetag vom Girokonto abgebucht. Voreingestellt sind immer drei Prozent Rechnungsausgleich. Hier sollten Kunden direkt nach Erhalt der Karte eine Anpassung für den idealen persönlichen Gebrauch vornehmen.

Auch auf Reisen ist die Consors Finanz Kreditkarte ein guter Begleiter, denn bezahlen ist weltweit kostenlos. Bargeldabhebungen sind ab einem Betrag von 300 Euro gebührenfrei.

Mit der Funktion CashClick können Defizite auf dem Girokonto kurzfristig ausgeglichen werden. Sie ermöglicht die schnelle Überweisung von Geld auf Ihr Konto. Dafür fallen Zinsen an, da die über CashClick überwiesenen Beträge nur per Ratenzahlung getilgt werden können.

Author image

Persönliche Abschlusschance prüfen

Beim Abschluss der Consors Finanz Mastercard wird Ihre Schufa geprüft. Wenn Sie die Kreditkarte nicht erhalten, entsteht ein Eintrag in Ihrer Schufa-Akte über eine erfolgte Ablehnung. Um dieses Risiko zu minimieren, nutzen Sie das kostenlose CHECK24 Kreditkarten-Match und prüfen Sie Ihre persönliche Abschlusschance.

Vorteile der Consors Finanz Kreditkarte

Gebührenfrei

Für die Consors Finanz Mastercard zahlen Sie dauerhaft keine monatliche oder jährliche Grundgebühr.

Bis zu 90 Tage zinsfrei shoppen

Nutzen Sie den Ausgleich nach 90 Tagen, bleiben die bis dahin getätigten Ausgaben zinsfrei

Flexible Rückzahlung

Wählen Sie die Rückzahlung: direkt vom Bankkonto abbuchen, Teilzahlungsoption oder Zahlung nach 90 Tagen

Mobiles Bezahlen

Sie können die Kreditkarte für Google Pay und Apple Pay einrichten.

Weltweit kostenlos abheben

Ab einem Betrag von 300 Euro sind Bargeld-Abhebungen weltweit kostenlos.

Weltweit kostenlos bezahlen

Für Zahlungen in Fremdwährungen werden keine Gebühren erhoben.  

Nachteile der Consors Finanz Kreditkarte

Gehaltsnachweis erforderlich

Um die Kreditkarte zu erhalten, fordert die Bank einen Gehaltsnachweis. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen vorlegen können und die Angaben darin mit denen in Ihrem Antrag übereinstimmen. 

Keine Partnerkarte

Bei einigen Kreditkartenherausgebern erhalten Karteninhaber kostenlose Partnerkarten. Dies ist bei der Consors Finanz Mastercard nicht der Fall

Kostenpflichtige Ersatzkarten

Geht die Karte verloren oder wird gestohlen, stellt die Bank keine kostenlose Ersatzkarte aus. Für die Zusendung einer Ersatzkarte wird eine Gebühr in Höhe von 8,90 Euro fällig.

Gebühren für Bargeld unter 300 Euro

Für Abhebungen bis zu 300 Euro wird eine Gebühr von 3,95 Euro pro Transaktion berechnet. Zusätzliche Kosten können durch Entgelte des Geldautomatenbetreibers oder auszahlenden Kreditinstituts anfallen.

Häufige Fragen

Wie hoch ist der Kreditrahmen der Consors Finanz Kreditkarte?

Der Verfügungsrahmen bei der Consors Finanz Mastercard richtet sich nach Ihrer Bonität, beträgt aber maximal 5.000 Euro. Sie können Ihren Kreditrahmen nach erfolgreicher Beantragung der Karte in Ihrem Online-Banking einsehen. 

Wie schnell ist das Geld per Cashclick auf meinem Konto?

Mit der Funktion CashClick können Sie sich Geld von der Kreditkarte auf Ihr Girokonto überweisen lassen. Das geht über die Banking-App oder telefonisch. Der Betrag ist in maximal 48 Stunden auf Ihrem Konto. CashClick lohnt sich, wenn Sie Ihr Girokonto spontan auffüllen müssen. Den überwiesenen Betrag zahlen Sie immer, zuzüglich Zinsen, in Raten zurück. 

Wie sicher ist die Consors Finanz Kreditkarte?

Die Consors Finanz Mastercard Kreditkarte ist mit dem neuen Sicherheitsverfahren PSD2 ausgestattet. Online-Zahlungen müssen Sie per SMS-Code oder in der Banken-App freigeben. Zur Aktivierung des Sicherheitsverfahrens müssen Sie einmalig den Mastercard Identity Check über die App oder das Online-Banking durchführen. 

Was passiert, wenn ich meine Rate bei der Kreditkarte nicht bezahle?

Haben Sie Ratenzahlung gewählt und die fällige Rate nicht gezahlt, nehmen Sie umgehend Kontakt zum Kundenservice von Consors Finanz auf. Dieser kann von Montag bis Freitag, 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Hotline 0230 3469 5402 telefonisch kontaktiert werden. Für kommende Raten können Sie die Höhe anpassen, nicht aber für die, die bereits fällig gewesen wäre. Deshalb sollten Sie die Angelegenheit so schnell wie möglich mit der Bank klären.

Ist die Consors Finanz Kreditkarte für Studenten geeignet?

Die Consors Finanz Kreditkarte kann ab einem Alter von 18 Jahren beantragt werden. Sie ist dauerhaft kostenlos, was sie vor allem für Studenten attraktiv macht. Durch die flexible Nutzung als Debitkarte mit direkter Abbuchung vom hinterlegten Girokonto eignet sie sich für den Alltag und bietet kaum Verschuldungsgefahr. Zudem lässt sie sich auf Reisen in den Semesterferien weltweit zu kostenfreiem Bezahlen einsetzen.

Allerdings verlangt die Bank bei Abschluss einen Gehaltsnachweis. Entsprechend eignet sie sich nur für Studenten, die bereits über ein Einkommen verfügen.

Consors Finanz Mastercard beantragen:
So funktioniert`s

Icon Kreditkarten vergleichen
Icon Kreditkarte erhalten
Icon Ausweiß

Antrag starten

Geben Sie Ihre persönlichen Daten im Antrag an. Die Bank entscheidet dann über eine Bewilligung.

Bestätigen Sie ihre Identität digital per VideoIdent oder in einer Postfiliale per PostIdent.

Legitimieren

Nach der Beantragung der Consors Finanz Mastercard unterschreiben sie den Vertrag nach der Legitimation – digital oder in der Postfiliale, in der Sie sich ausweisen.

Die Bank verlangt außerdem einen Gehaltsnachweis.

Kreditkarte erhalten

Nach erfolgtem Abschluss erhalten Sie die neue Kreditkarte innerhalb von 10 bis 15 Tagen per Post und können Sie zum Einkaufen und Geld abheben einsetzen. 

„es ist immer alles sehr gut Informiert‟ 10/2025

Alternativen:
Erfahrungsberichte zu beliebten kostenlosen Kreditkarten im Vergleich

Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige unserer beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.

Author image

Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kreditkarte beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 – 24 24 11 16 
Montag – Freitag von 8 – 20 Uhr

✉️  kreditkarte@check24.de

Unsere Kreditkartenexperten sind in mehreren Sprachen für Sie da:
🇩🇪 Deutsch, 🇺🇸 Englisch, 🇹🇷 Türkisch, 🇬🇷 Griechisch, 🇮🇹 Italienisch, 🇷🇸 Serbisch & 🇦🇱 Albanisch

Hilfreiche Ratgeber

Kreditkarte kündigen: So gehen Sie vor

Welche Fristen müssen Sie einhalten und was muss im Kündigungsschreiben stehen? Wir erklären es Ihnen in diesem Ratgeber.

Überweisung auf die Kreditkarte

Ein Handy mit geöffnetem Online Banking

Um das Guthaben auf Ihrer Kreditkarte kurzfristig zu erweitern, können Sie Geld direkt auf die Karte überweisen.

Kreditkarte sperren: So gehen Sie richtig vor

Mehrere Schlösser neben einander

Bei Verlust oder Diebstahl ist es sehr wichtig, die Kreditkarte schnell zu sperren. Wir verraten Ihnen, wie es geht.

Geld von der Kreditkarte aufs Konto überweisen

Eine Person tippt auf einem Computer

Mit einigen Kreditkarten können Sie Geld auf Ihr Girokonto überweisen. Was Sie dabei beachten sollten, erfahren Sie im Ratgeber.

Author image
Anna N. Baumgart ()
Online Redakteurin Finanzen
Anna ist Journalistin für Hörfunk und seit vielen Jahren den interessantesten Inhalten und deren hörer- und leserfreundlichen Umsetzung auf der Spur. Seit 2023 schreibt sie bei CHECK24 verbrauchernah über die wichtigsten Produkte und Neuigkeiten aus der Finanzwelt.

