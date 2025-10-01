Ihre Flexibilität bei der Rückzahlung macht die Consors Finanz Mastercard besonders einzigartig. Nutzen Kunden die Rückzahlung per 100 Prozent Lastschrift, können sie bis zu 90 Tage zinsfrei einkaufen. Alternativ lässt sich der offene Saldo per Ratenzahlung begleichen. Drei Prozent des offenen Betrags oder mindestens neun Euro müssen ausgeglichen werden, ansonsten lässt sich die Rate frei wählen und monatlich im Kreditkartenkonto anpassen. Die Kreditkarte kann aber auch wie eine Debitkarte genutzt werden und ist damit besonders alltagstauglich. Mit der Funktion „sofort zahlen“ werden Umsätze am Folgetag vom Girokonto abgebucht. Voreingestellt sind immer drei Prozent Rechnungsausgleich. Hier sollten Kunden direkt nach Erhalt der Karte eine Anpassung für den idealen persönlichen Gebrauch vornehmen.
Auch auf Reisen ist die Consors Finanz Kreditkarte ein guter Begleiter, denn bezahlen ist weltweit kostenlos. Bargeldabhebungen sind ab einem Betrag von 300 Euro gebührenfrei.
Mit der Funktion CashClick können Defizite auf dem Girokonto kurzfristig ausgeglichen werden. Sie ermöglicht die schnelle Überweisung von Geld auf Ihr Konto. Dafür fallen Zinsen an, da die über CashClick überwiesenen Beträge nur per Ratenzahlung getilgt werden können.
Für die Consors Finanz Mastercard zahlen Sie dauerhaft keine monatliche oder jährliche Grundgebühr.
Nutzen Sie den Ausgleich nach 90 Tagen, bleiben die bis dahin getätigten Ausgaben zinsfrei.
Wählen Sie die Rückzahlung: direkt vom Bankkonto abbuchen, Teilzahlungsoption oder Zahlung nach 90 Tagen.
Sie können die Kreditkarte für Google Pay und Apple Pay einrichten.
Ab einem Betrag von 300 Euro sind Bargeld-Abhebungen weltweit kostenlos.
Für Zahlungen in Fremdwährungen werden keine Gebühren erhoben.
Um die Kreditkarte zu erhalten, fordert die Bank einen Gehaltsnachweis. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen vorlegen können und die Angaben darin mit denen in Ihrem Antrag übereinstimmen.
Bei einigen Kreditkartenherausgebern erhalten Karteninhaber kostenlose Partnerkarten. Dies ist bei der Consors Finanz Mastercard nicht der Fall.
Geht die Karte verloren oder wird gestohlen, stellt die Bank keine kostenlose Ersatzkarte aus. Für die Zusendung einer Ersatzkarte wird eine Gebühr in Höhe von 8,90 Euro fällig.
Für Abhebungen bis zu 300 Euro wird eine Gebühr von 3,95 Euro pro Transaktion berechnet. Zusätzliche Kosten können durch Entgelte des Geldautomatenbetreibers oder auszahlenden Kreditinstituts anfallen.
Der Verfügungsrahmen bei der Consors Finanz Mastercard richtet sich nach Ihrer Bonität, beträgt aber maximal 5.000 Euro. Sie können Ihren Kreditrahmen nach erfolgreicher Beantragung der Karte in Ihrem Online-Banking einsehen.
Mit der Funktion CashClick können Sie sich Geld von der Kreditkarte auf Ihr Girokonto überweisen lassen. Das geht über die Banking-App oder telefonisch. Der Betrag ist in maximal 48 Stunden auf Ihrem Konto. CashClick lohnt sich, wenn Sie Ihr Girokonto spontan auffüllen müssen. Den überwiesenen Betrag zahlen Sie immer, zuzüglich Zinsen, in Raten zurück.
Die Consors Finanz Mastercard Kreditkarte ist mit dem neuen Sicherheitsverfahren PSD2 ausgestattet. Online-Zahlungen müssen Sie per SMS-Code oder in der Banken-App freigeben. Zur Aktivierung des Sicherheitsverfahrens müssen Sie einmalig den Mastercard Identity Check über die App oder das Online-Banking durchführen.
Haben Sie Ratenzahlung gewählt und die fällige Rate nicht gezahlt, nehmen Sie umgehend Kontakt zum Kundenservice von Consors Finanz auf. Dieser kann von Montag bis Freitag, 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Hotline 0230 3469 5402 telefonisch kontaktiert werden. Für kommende Raten können Sie die Höhe anpassen, nicht aber für die, die bereits fällig gewesen wäre. Deshalb sollten Sie die Angelegenheit so schnell wie möglich mit der Bank klären.
Die Consors Finanz Kreditkarte kann ab einem Alter von 18 Jahren beantragt werden. Sie ist dauerhaft kostenlos, was sie vor allem für Studenten attraktiv macht. Durch die flexible Nutzung als Debitkarte mit direkter Abbuchung vom hinterlegten Girokonto eignet sie sich für den Alltag und bietet kaum Verschuldungsgefahr. Zudem lässt sie sich auf Reisen in den Semesterferien weltweit zu kostenfreiem Bezahlen einsetzen.
Allerdings verlangt die Bank bei Abschluss einen Gehaltsnachweis. Entsprechend eignet sie sich nur für Studenten, die bereits über ein Einkommen verfügen.
Geben Sie Ihre persönlichen Daten im Antrag an. Die Bank entscheidet dann über eine Bewilligung.
Bestätigen Sie ihre Identität digital per VideoIdent oder in einer Postfiliale per PostIdent.
Nach der Beantragung der Consors Finanz Mastercard unterschreiben sie den Vertrag nach der Legitimation – digital oder in der Postfiliale, in der Sie sich ausweisen.
Die Bank verlangt außerdem einen Gehaltsnachweis.
Nach erfolgtem Abschluss erhalten Sie die neue Kreditkarte innerhalb von 10 bis 15 Tagen per Post und können Sie zum Einkaufen und Geld abheben einsetzen.
CHECK24 hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Beratung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Datensicherheit erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.
Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige unserer beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.
In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr