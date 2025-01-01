Wie funktioniert Cashback bei CHECK24?

Das CHECK24 Punkteprogramm ist ein Bonusprogramm, mit dem Sie nach erfolgreicher Registrierung bei jeder Buchung, Bestellung oder jedem Vertragsabschluss über CHECK24 Punkte sammeln können. Die Teilnahme am Programm ist für Sie komplett gratis.



Für jede erfolgreiche Transaktion werden Punkte gutgeschrieben, deren Wert einfach nachzuvollziehen ist: Ein Punkt entspricht einem Cent, also sind 100 Punkte genau 1 Euro wert. Die gesammelten Punkte werden auf Ihrem persönlichen Punktekonto angezeigt und Sie können diese nutzen, sobald ein Gegenwert von 10 Euro erreicht ist. Es ist also durchaus lohnend, Cashback zu sammeln.

Wichtig ist, dass Punkte nur für tatsächlich zustande gekommene und nicht stornierte Verträge vergeben werden. Wird ein Vertrag rückgängig gemacht oder nicht abgeschlossen, werden die Punkte wieder abgezogen.