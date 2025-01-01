Nur notwendige Cookies
Cashback 
Wie erhalte ich beim Online-Shopping Geld zurück?

Wie funktioniert Cashback?

  • Das Cashback-System ist ein Bonusprogramm, bei dem Sie einen Teil Ihres ausgegebenen Geldes wieder zurückerhalten. Dabei ist das System auf den Online-Handel ausgelegt.
  • Cashback gibt es über Online-Portale, spezielle Kreditkarten oder Banken, die bei bestimmten Zahlungen einen Teil des Betrags an ihre Kunden zurückerstatten.
  • In der Regel erhält ein Cashback-Portal oder Anbieter eine Vermittler-Provision vom jeweiligen Online-Shop oder Dienstleister, sobald Sie dort einen Einkauf tätigen. Einen Teil der Provision wird dann an Sie in Form des Cashback-Betrags weitergegeben und Sie können bares Geld sparen.

Was ist eigentlich Cashback ?

Cashback ist ein Belohnungssystem, das es Ihnen ermöglicht, beim Einkauf, primär beim Onlineshopping einen Teil des ausgegebenen Geldes auf Ihr Bankkonto zurückzuerhalten. Dabei handelt es sich nicht um eine direkten Rabatt, sondern um eine nachträgliche Rückerstattung, die sich indirekt als Ersparnis auf den Kaufpreis auswirkt.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie Geld zurückerhalten:

  • Eine Cashback Aktion kann darauf ausgelegt sein, dass Kunden einen Prozentsatz des Kaufbetrags auf ihr Konto erstattet bekommen.
  • Eine andere Form ist eine Rückvergütung in Form eines Punktesystems.

Teilnehmen können Sie unter anderem über Kreditkarten, Girokonten oder Online-Portale.

Wie funktioniert Cashback bei CHECK24?

Das CHECK24 Punkteprogramm ist ein Bonusprogramm, mit dem Sie nach erfolgreicher Registrierung bei jeder Buchung, Bestellung oder jedem Vertragsabschluss über CHECK24 Punkte sammeln können. Die Teilnahme am Programm ist für Sie komplett gratis.

Für jede erfolgreiche Transaktion werden Punkte gutgeschrieben, deren Wert einfach nachzuvollziehen ist: Ein Punkt entspricht einem Cent, also sind 100 Punkte genau 1 Euro wert. Die gesammelten Punkte werden auf Ihrem persönlichen Punktekonto angezeigt und Sie können diese nutzen, sobald ein Gegenwert von 10 Euro erreicht ist. Es ist also durchaus lohnend, Cashback zu sammeln.

Wichtig ist, dass Punkte nur für tatsächlich zustande gekommene und nicht stornierte Verträge vergeben werden. Wird ein Vertrag rückgängig gemacht oder nicht abgeschlossen, werden die Punkte wieder abgezogen.

Registrieren

Legen Sie ein CHECK24 Kundenkonto an und registrieren Sie sich gleich beim Punkteprogramm. Dann erhalten Sie 500 Willkommenspunkte.

Punkte sammeln

Bei einem neuen Abschluss über CHECK24 erhalten Sie je nach Produkt Punkte, die Ihnen nach der Vertragsbestätigung und Ablauf der Widerrufsfrist automatisch auf Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben werden. 

Punkte einlösen und Geld zurück erhalten

Die Punkte können Sie bei weiteren Abschlüssen oder Einkäufen über CHECK24 jederzeit einlösen oder spenden.

Sobald 1.000 Punkte erreicht sind, können Sie sich die Punkte ausbezahlen lassen.

CHECK24 Hinweis

Durch Aktionsprodukte doppelt profitieren

Wenn Sie bei CHECK24 einen Abschluss tätigen, können Sie oft doppelt von Geld-zurück-Aktionen profitieren. Neben unserem hauseigenen Punktesystem, gibt es bei vielen Anbietern in unserem Vergleich noch eine zusätzliche "Geld zurück"-Aktion bei erfolgreichem Abschluss.

Vergleichen Sie beispielsweise Girokonten oder Kreditkarten, sehen Sie in den Vergleichsergebnissen auf den ersten Blick, bei welchem Angebot Sie noch Cashback erwartet.

Welche Arten von Cashback gibt es?

Cashback-Kreditkarten

Eine Cashback-Kreditkarte kombiniert das Bezahlen mit einem Bonusprogramm. Beim Einkaufen und Bezahlen mit der Karte erhalten Sie einen prozentualen Anteil des Umsatzes als Rückvergütung. Die Gutschrift erfolgt entweder direkt über den Kartenanbieter oder in Zusammenarbeit mit einem Cashback-Portal.

Die Höhe des Cashbacks variiert je nach Karte, Händler oder Einkaufskategorie. Häufig können Sie mit 0,5 bis 2 Prozent des Umsatzes rechnen. Einige Kreditkarten bieten zudem spezielle Aktionen oder erhöhte Rückvergütungen, etwa für Reisen, Tankstellen oder Online-Shops.

Im CHECK24 Kreditkartenvergleich können Sie gezielt nach Kreditkarten suchen, die Cashback anbieten. Details und Bedingungen für eine Erstattung finden Sie unter "Bonus und Vorteile".

Banken mit Rückvergütungen

Einige Banken integrieren die Cashback-Funktion auch in ihr Girokonto-Angebot. Bei einigen bekommen Sie Geld zurück, wenn Sie Zahlungen mit Ihrer Girocard tätigen. Dann erhalten Sie beispielsweise einen festen Prozentsatz des Umsatzes auf Ihr Konto zurücküberwiesen. Meist gilt hierfür jedoch eine monatliche Obergrenze. Bei diesen Cashback-Aktionen erhalten Sie also regelmäßig auf Ihre Umsätze Geld zurück, was sie von anderen Aktionsprodukten, wie einer einmaligen Prämie beim Abschluss eines Girokontos unterscheidet.

Andere Banken kooperieren mit Shoppingportalen. Dann können Sie als Kunde direkt über Ihr Online Banking aus auf das Portal zugreifen, einkaufen und sich die Rückvergütung direkt auf das Girokonto ausbezahlen lassen. Wie genau die Geld-zurück-Aktionen aussehen, ist von Bank zu Bank unterschiedlich.

Details finden Sie in den Produktdetails unter „Bonus & Habenzins“ beim jeweiligen Konto.

Cashback-Portale

Wenn Sie sich bei einem Cashback-Anbieter registrieren, können Sie über dessen Portal bei verschiedenen Partnershops nach Rabattaktionen suchen.

Um vom Cashback zu profitieren, ist es wichtig, dass Sie den Link aus dem Portal verwenden, um in den Shop zu gelangen. Nach jedem Einkauf wird ein bestimmter Prozentsatz des Kaufbetrags als Gutschrift auf einem virtuellen Cashback-Konto hinterlegt.

Sobald dort ein festgelegter Mindestbetrag erreicht ist, können Sie sich das gesammelte Guthaben als Geldbetrag auf das eigene Girokonto auszahlen lassen. Auf diese Weise können Sie beim Einkauf in Online-Shops von einer prozentualen Rückvergütung profitieren.

Was sind die Vor- und Nachteile von Cashback?

Vorteile
  • teilweise Rückvergütung reduziert den Preis
  • unkomplizierte Nutzung 
  • automatische Rückzahlung sobald Teilnahmebedingung erfüllt ist
  • Anreiz zum Sparen
Nachteile
  • verzögerte Auszahlung
  • gilt oft nur unter bestimmten Voraussetzungen
  • kann zu unnötigen Käufen verleiten 

Tipps für den Einkauf: 
Erhalte Geld zurück für Deine Online-Einkäufe

Cashback Portale beim Kauf nutzen

Beginnen Sie Ihren Online-Einkauf über ein Cashback-Portal, damit der Kauf schließlich auch korrekt erfasst und die Gutschrift sicher erfolgt.

Aktionszeiträume im Blick behalten

Viele Anbieter erhöhen regelmäßig ihre Cashback-Angebote für bestimmte Shops und Marken oder Produktkategorien wie Elektronik. Wenn Sie solche Aktionen verfolgen, können Sie gezielt Geld sparen.

Cashback mit Gutscheinen kombinieren

Nutzen Sie zusätzlich Rabattcodes oder Aktionsgutscheine, wenn sie mit Cashback kombinierbar sind. So sparen Sie beim Kaufpreis und erhalten zusätzlich eine Rückvergütung.

 Mehrere Portale vergleichen

Nicht jedes Portal bietet die gleiche Cashback-Rate. Ein kurzer Vergleich vor dem Einkauf kann lohnenswert sein, um sich das beste Angebot zu sichern.

Käufe bündeln und Auszahlung im Blick behalten

Viele Portale zahlen erst ab einem bestimmten Mindestbetrag aus. Behalten Sie Ihr Cashback-Konto im Auge und bündeln Sie Einkäufe, um die Auszahlungsschwelle schneller zu erreichen.

Fazit

Für wen lohnt sich ein Cashback-System?

Cashback kann sich vor allem für Personen lohnen, die regelmäßig online einkaufen oder häufig mit Karte bezahlen. Wer konsequent Cashback-Angebote nutzt, kann so mit wenig Aufwand einen Teil seiner Ausgaben zurückerhalten und über das Jahr hinweg bares Geld sparen.

Wichtig ist jedoch, die Bedingungen der Deals zu beachten und nur Käufe zu tätigen, die ohnehin geplant waren. Als zusätzlicher Sparvorteil ist Cashback also sinnvoll, solange es bewusst eingesetzt wird und nicht zu unnötigen Ausgaben verleitet.

Häufig gestellte Fragen

Kann Cashback verfallen?

Ja, Cashback kann unter Umständen verfallen. Die genauen Regeln hängen jedoch vom jeweiligen Anbieter und dessen Teilnahmebedingungen ab. Häufige Ursachen sind eine längere Inaktivität des Nutzerkontos, abgelaufene Auszahlungsfristen oder die Schließung des Kontos.

Bei anderen Anbietern bleibt das Cashback dauerhaft gültig. CHECK24 Punkte verlieren ihre Gültigkeit, wenn das CHECK24-Kundenkonto gelöscht wird oder oder mit Ablauf des 31.03. eines jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Ablauf von 36 Monaten ab dem Datum der Bestätigung der jeweiligen Punktegutschrift. 

Kann ich durch die Zahlung einer Versicherung Cashback erhalten?

Ja, auch beim Abschluss von Versicherungen können Sie von Cashback profitieren. Einige Anbieter oder Partnerportale belohnen den Vertragsabschluss mit einer Rückvergütung.

Möglich ist dies etwa über spezielle Kreditkarten mit Cashback-Funktion oder über Vergleichs- und Vermittlungsportale, die ihre Provision teilweise an die Kunden weitergeben. Beim Abschluss einer Versicherung über CHECK24 werden Ihnen Punkte gutgeschrieben, mit denen Sie bares Geld zurückerhalten.

Muss ich Cashback-Einnahmen versteuern?

In der Regel nicht. Cashback gilt als Preisnachlass und reduziert somit lediglich den Kaufpreis. Daher ist es für Privatpersonen nicht steuerpflichtig und muss nicht in der Steuererklärung angegeben werden.

Anders ist es bei Empfehlungsprämien oder Boni für Vertragsabschlüsse: Diese zählen als Einnahmen. Bis zu 256 Euro pro Jahr bleiben sie steuerfrei.

Author image
Anna Molder ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

