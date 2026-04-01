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Kreditkarte mit Mietwagenversicherung
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Kreditkarte mit Mietwagenversicherung

Welche Kreditkarte mit Mietwagenversicherung lohnt sich?

  • Kreditkarten mit Mietwagenversicherungen finden Sie vor allem im Premium-Segment. Verschaffen Sie sich vor der Buchung einen Überblick über die relevanten Versicherungen rund um den Mietwagen. So erkennen Sie auf einen Blick, für wen sich eine Kreditkarte mit integriertem Mietwagenschutz lohnt und welche Leistungen Ihnen auf Reisen echten Mehrwert bieten. 
  • Über den CHECK24 Kreditkartenvergleich finden Sie schnell und übersichtlich die passende Kreditkarte für Ihren Leihwagen und können die wichtigsten Konditionen direkt vergleichen.
  • Mithilfe der Checkliste können Sie die Versicherungsbedingungen Ihrer Kreditkarte prüfen – von Deckungssumme über Selbstbeteiligung bis hin zu Ausschlüssen und Länderabdeckung.

Warum braucht man für einen Mietwagen eine Kreditkarte?

Wer einen Mietwagen buchen möchte, kommt in der Praxis kaum an einer echten Kreditkarte („Credit Card“ oder „Charge Card") vorbei.

Die wichtigsten Gründe dafür sind der notwendige Verfügungsrahmen für die Kaution sowie zusätzliche Versicherungsleistungen.

Kaution

Bei der Abholung des Mietfahrzeugs hinterlegt der Anbieter einen Kautionsbetrag. Dieser dient dem Vermieter als Sicherheit für mögliche Schäden, Diebstahl oder Vertragsverstöße.

Die Kautionssumme wird dabei nicht abgebucht, sondern nur auf der Kreditkarte reserviert. Je nach Fahrzeugklasse und Reisedauer kann sie mehrere hundert bis über tausend Euro betragen. 

Debitkarten stoßen hier oft an ihre Grenzen. Zwar werden sie im Alltag immer häufiger akzeptiert, bei Mietwagenfirmen ist das aber oft nicht der Fall. Der Grund ist, dass ihnen der klassische Kreditrahmen fehlt, der für die Blockierung der Kaution benötigt wird. 

Versicherung

Viele Kreditkarten beinhalten bereits Versicherungsleistungen für Mietfahrzeuge. Vor allem Premium-Kreditkarten wie die easybank Platinum, American Express Platinum oder Eurowings Premium bieten Karteninhabern zusätzlichen Schutz. 

Dazu zählen je nach Karte beispielsweise:

  • Vollkaskoschutz für den Mietwagen
  • Erstattung der Selbstbeteiligung
  • Diebstahlschutz

In den meisten Fällen gilt der Schutz nur, wenn der Leihwagen auch tatsächlich mit der Kreditkarte bezahlt wurde.

Welche Versicherungen gibt es rund um den Mietwagen? 

Um optimal abgesichert zu sein, lohnt sich ein Überblick auf die wichtigsten Versicherungen rund um den Mietwagen. Je nach Anbieter unterscheiden sich die enthaltenen Leistungen deutlich, daher sollten Sie auch die Bedingungen der Versicherung genau prüfen.

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Vollkaskoversicherung für Mietwagen

Die Vollkaskoversicherung (oft als CDW oder LDW bezeichnet) deckt Schäden am gemieteten Fahrzeug ab, die während der Mietdauer entstehen – auch wenn Sie den Schaden selbst verursacht haben. 

Typische Schäden sind:

  • Unfallschäden
  • Vandalismus
  • selbstverschuldete Schäden
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Haftpflichtversicherung

Eine Haftpflichtversicherung ist unverzichtbar, sie kommt für Schäden an Dritten auf – zum Beispiel an anderen Fahrzeugen oder für Schäden an anderen Personen. Sie deckt Schadensersatzanforderungen ab, wenn Sie anderen versehentlich einen Schaden zufügen.

Die Deckungssummen sind im Ausland teilweise deutlich niedriger als in Deutschland. Das kann im Schadensfall schnell teuer werden. Daher ist es wichtig, auf ausreichend hohe Deckungssummen zu achten. 

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Selbstbeteiligungsversicherung

Auch wenn eine Vollkasko Versicherung besteht, müssen Sie im Schadensfall häufig eine Selbstbeteiligung zahlen – diese beträgt meist zwischen 500 - 1.500 Euro.

Die Selbstbeteiligungsversicherung übernimmt diesen Eigenanteil ganz oder teilweise. Sie zahlen den Schaden zunächst selbst und bekommen die Kosten später erstattet. 

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Rechtsschutzversicherung für Mietwagen

Eine Rechtsschutzversicherung kann helfen, wenn es zu Streitigkeiten mit dem Mietwagenanbieter kommt – etwa bei unklaren Schadensforderungen. 

In vielen Fällen besteht bereits eine private Rechtsschutzversicherung, der solche Situationen abdeckt.

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Zusatzversicherungen

Neben den wichtigsten Versicherungen bieten viele Anbieter weitere Zusatzoptionen an:

  • Diebstahlschutz: Deckt den Verlust des Fahrzeugs ab
  • Reifen-, Glas- und Unterbodenschutz: Für Schäden, die in der Vollkaskoversicherung oft ausgeschlossen sind
  • Insassenversicherung: Deckt Personenschäden im Fahrzeug ab
CHECK24 Hinweis

Welche Mietwagenversicherung braucht man wirklich?

Nicht alle Versicherungen sind immer sinnvoll. In den meisten Fällen reicht eine solide Grundabsicherung aus Vollkasko und Haftpflicht aus.

Eine zusätzliche Selbstbeteiligungsversicherung kann sinnvoll sein, wenn die Selbstbeteiligung sehr hoch ist. 

Auf eine Insassenversicherung oder Rechtsschutzversicherung speziell für den Mietwagen können Sie meist verzichten.

Kreditkarten im Vergleich: 
Welche Karte mit Mietwagenversicherung ist die beste?

Welche Karte am besten geeignet ist, hängt stark von Ihren individuellen Anforderungen ab – insbesondere beim Versicherungsschutz und der Jahresgebühr. Über entsprechende Filtereinstellungen können Sie im CHECK24 Kreditkartenvergleich Karten gezielt nach Ihren Bedürfnissen auswählen und vergleichen.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die easybank Kreditkarte Platinum als passende Option näher vor:

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Checkliste:
Worauf sollte ich bei der Mietwagenversicherung der Kreditkarte achten?

  • Deckungssumme: Die Deckungssumme gibt an, bis zu welchem Betrag Schäden übernommen werden. Die Summe sollte ausreichend hoch sein, um auch teurere Fahrzeuge abzudecken.
  • Selbstbeteiligung: Achten Sie auf eine geringe Selbstbeteiligung, um Ihre eigene Kosten bei Schäden am Mietwagen überschaubar zu halten.  
  • Länderabdeckung: Prüfen Sie, in welchen Ländern der Schutz gilt und ob beliebte Länder wie die USA, Afrika oder Kanada ausgeschlossen sind. Nicht jede Versicherung gilt weltweit.  
  • Fahrzeugklassen: Nicht alle Fahrzeugtypen sind automatisch versichert. Häufig ausgeschlossen sind beispielsweise Sportwagen, Transporter oder Wohnmobile. 
  • Mietdauer: Viele Versicherungen gelten nur für eine begrenzte Dauer pro Anmietung – typisch sind maximal 30 oder 60 Tage. Bei längeren Reisen kann der Schutz entfallen. 
  • Ausschlüsse: Ein Blick in die Ausschlüsse ist besonders wichtig. So sind bestimmte Schäden oft nicht abgedeckt, etwa an Reifen, Glas und dem Unterboden oder bei Fahrten abseits befestigter Straßen.
  • Aktivierungsbedingungen: In der Regel gilt der Versicherungsschutz nur, wenn der Mietwagen vollständig mit der Kreditkarte bezahlt wurde und der Karteninhaber als Fahrer eingetragen ist.

Visa, Mastercard, oder American Express:
Welches System bietet den besten Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz hängt in der Regel nicht vom Kartennetzwerk (Visa, Mastercard oder Amex) ab, sondern von der jeweiligen Kreditkarte und dem dahinterstehenden Herausgeber.

Allerdings gibt es in der Praxis Unterschiede:

  • American Express: Häufig sehr umfangreiche Versicherungspakete, meist hohe Gebühren pro Jahr
  • Visa & Mastercard: Große Auswahl an Karten mit unterschiedlichen Leistungsniveaus – von Basis bis Premium Kreditkarte
Kreditkarte gemeinsam auf Reisen nutzen

Eine Partnerkarte können Sie auch auf Reisen gemeinsam nutzen – etwa für die Buchung von Leihwagen, Hotels oder Flügen. Alle Umsätze werden dabei zentral über ein Konto abgerechnet, sodass Sie jederzeit den Überblick über Ihre Ausgaben behalten.

Erfahren Sie, welche Vorteile die zusätzliche Kreditkarte bietet und worauf Sie bei Nutzung, Abrechnung und möglichen Gebühren achten sollten.

Für wen lohnt sich eine Kreditkarte mit integrierter Mietwagenversicherung?

Eine Kreditkarte mit Mietwagen-Versicherung lohnt sich vor allem für Personen, die regelmäßig Mietwagen im In- oder Ausland leihen und Wert auf einen umfassenden Schutz legen. Durch die integrierte Kreditkartenversicherung lassen sich zusätzliche Kosten beim Mietwagenanbieter oft vermeiden.

Bereits bei ein bis zwei Anmietungen pro Jahr kann sich eine solche Kreditkarte lohnen, da zusätzliche Mietwagenversicherungen vor Ort oft teuer sind.

Reisende und Urlauber

Wenn Sie im Urlaub regelmäßig einen Mietwagen nutzen, können Sie durch die enthaltenen Versicherungen deutlich sparen und sind gleichzeitig gut abgesichert.

Geschäftsreisende

Wer beruflich häufig unterwegs ist und einen Leihwagen nutzt, profitiert wenn eine Mietwagenversicherung enthalten ist ohne zusätzlichen Aufwand bei jeder Buchung.

CHECK24 Tipp

Braucht man die zusätzlichen Versicherungen des Mietwagenanbieters?

Viele Autovermietungen versuchen vor Ort, zusätzliche Versicherungen zu verkaufen – oft zu vergleichsweise hohen Preisen. Wenn Sie bereits über eine Kreditkarte mit Mietwagenversicherung verfügen, können Sie auf diese Zusatzversicherungen des Autovermieters häufig verzichten.

Voraussetzung ist jedoch, dass der Schutz Ihrer Kreditkarte ausreichend ist und alle wichtigen Leistungen abdeckt (z. B. Vollkaskoversicherung und Haftpflicht).

Beliebte Kreditkarten im Test

Viele Reisekreditkarten bieten neben flexiblen Zahlungsoptionen auch umfangreiche Reiseversicherungen.

Bei der Gold Card sind häufig eine Auslandskrankenversicherung und eine Reiserücktrittsversicherung enthalten. Einige Anbieter bieten zusätzlich Bonusprogramme wie Membership Rewards, mit denen sich Umsätze in Punkte und Prämien umwandeln lassen.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl beliebter Kreditkarten im Test – mit weiterführenden Informationen zu Leistungen und Konditionen.

TF Bank
Mastercard Gold

Gebührenfrei
Mastercard Gold

Hilton
Kreditkarte

PAYBACK
American Express Karte

Häufige Fragen

Kann ich einen Mietwagen ohne Kreditkarte buchen?

In einigen Fällen ist es möglich, einen Mietwagen ohne Kreditkarte zu buchen, etwa mit Debitkarte oder per Lastschrift über das Girokonto.

Allerdings akzeptieren viele Anbieter bei der Fahrzeugabholung ausschließlich eine echte Kreditkarte für die Kaution. Ohne Kreditkarte kann die Anmietung daher eingeschränkt sein oder zusätzliche Bedingungen mit sich bringen.

Was passiert bei einem Schaden am Mietwagen?

Kommt es zu einem Schaden am Leihfahrzeug, müssen Sie diesen umgehend dem Vermieter melden und den Schaden dokumentieren, idealerweise mit Fotos. Je nach Versicherung tragen Sie die Kosten selbst oder nur die vereinbarte Selbstbeteiligung.

Verfügen Sie über eine Kreditkarte mit Mietwagenversicherung, können entstandene Kosten – je nach Leistungsumfang – ganz oder teilweise erstattet werden. Wichtig ist, alle Unterlagen und Belege aufzubewahren und bei der Versicherung einzureichen.

Wann wird die Kautionssumme wieder freigegeben?

Die Kautionssumme wird nach der Rückgabe des Fahrzeugs freigegeben, sofern keine Schäden oder offenen Kosten vorliegen. In der Regel erfolgt dies innerhalb weniger Tage, kann je nach Anbieter und Bank jedoch bis zu zwei Wochen dauern.

Greift die Mietwagenversicherung im Ausland? 

Viele Mietwagenversicherungen – insbesondere bei Kreditkarten – gelten auch im Ausland. Allerdings kann der Versicherungsschutz je nach Anbieter auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt sein.

Es ist daher wichtig, vor der Reise die Länderabdeckung sowie mögliche Ausschlüsse in den Versicherungsbedingungen zu prüfen.

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Lisa Wolf ()
Online Redakteurin Finanzen
Lisa ist seit 2022 Teil der Online Redaktion von CHECK24. Als gelernte Bankkauffrau ist sie mit den Themen rund um die Finanzwelt vertraut und bereitet diese einfach und verständlich für die Leser auf.

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