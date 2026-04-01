Kreditkarte mit Mietwagenversicherung

Kaution

Bei der Abholung des Mietfahrzeugs hinterlegt der Anbieter einen Kautionsbetrag. Dieser dient dem Vermieter als Sicherheit für mögliche Schäden, Diebstahl oder Vertragsverstöße.

Die Kautionssumme wird dabei nicht abgebucht, sondern nur auf der Kreditkarte reserviert. Je nach Fahrzeugklasse und Reisedauer kann sie mehrere hundert bis über tausend Euro betragen.

Debitkarten stoßen hier oft an ihre Grenzen. Zwar werden sie im Alltag immer häufiger akzeptiert, bei Mietwagenfirmen ist das aber oft nicht der Fall. Der Grund ist, dass ihnen der klassische Kreditrahmen fehlt, der für die Blockierung der Kaution benötigt wird.