Kreditkarte mit Mietwagenversicherung

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Wer einen Mietwagen buchen möchte, kommt in der Praxis kaum an einer echten Kreditkarte („Credit Card“ oder „Charge Card") vorbei.
Die wichtigsten Gründe dafür sind der notwendige Verfügungsrahmen für die Kaution sowie zusätzliche Versicherungsleistungen.
Bei der Abholung des Mietfahrzeugs hinterlegt der Anbieter einen Kautionsbetrag. Dieser dient dem Vermieter als Sicherheit für mögliche Schäden, Diebstahl oder Vertragsverstöße.
Die Kautionssumme wird dabei nicht abgebucht, sondern nur auf der Kreditkarte reserviert. Je nach Fahrzeugklasse und Reisedauer kann sie mehrere hundert bis über tausend Euro betragen.
Debitkarten stoßen hier oft an ihre Grenzen. Zwar werden sie im Alltag immer häufiger akzeptiert, bei Mietwagenfirmen ist das aber oft nicht der Fall. Der Grund ist, dass ihnen der klassische Kreditrahmen fehlt, der für die Blockierung der Kaution benötigt wird.
Viele Kreditkarten beinhalten bereits Versicherungsleistungen für Mietfahrzeuge. Vor allem Premium-Kreditkarten wie die easybank Platinum, American Express Platinum oder Eurowings Premium bieten Karteninhabern zusätzlichen Schutz.
Dazu zählen je nach Karte beispielsweise:
In den meisten Fällen gilt der Schutz nur, wenn der Leihwagen auch tatsächlich mit der Kreditkarte bezahlt wurde.
Um optimal abgesichert zu sein, lohnt sich ein Überblick auf die wichtigsten Versicherungen rund um den Mietwagen. Je nach Anbieter unterscheiden sich die enthaltenen Leistungen deutlich, daher sollten Sie auch die Bedingungen der Versicherung genau prüfen.
Nicht alle Versicherungen sind immer sinnvoll. In den meisten Fällen reicht eine solide Grundabsicherung aus Vollkasko und Haftpflicht aus.
Eine zusätzliche Selbstbeteiligungsversicherung kann sinnvoll sein, wenn die Selbstbeteiligung sehr hoch ist.
Auf eine Insassenversicherung oder Rechtsschutzversicherung speziell für den Mietwagen können Sie meist verzichten.
Welche Karte am besten geeignet ist, hängt stark von Ihren individuellen Anforderungen ab – insbesondere beim Versicherungsschutz und der Jahresgebühr. Über entsprechende Filtereinstellungen können Sie im CHECK24 Kreditkartenvergleich Karten gezielt nach Ihren Bedürfnissen auswählen und vergleichen.
Nachfolgend stellen wir Ihnen die easybank Kreditkarte Platinum als passende Option näher vor:
Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben unsere Experten eine Kartennote entwickelt, die Preise, Leistungen und Kundenbewertungen einbezieht. Die Note wird regelmäßig anhand aktueller Daten auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst.
CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.
So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.
Der Versicherungsschutz hängt in der Regel nicht vom Kartennetzwerk (Visa, Mastercard oder Amex) ab, sondern von der jeweiligen Kreditkarte und dem dahinterstehenden Herausgeber.
Allerdings gibt es in der Praxis Unterschiede:
Eine Partnerkarte können Sie auch auf Reisen gemeinsam nutzen – etwa für die Buchung von Leihwagen, Hotels oder Flügen. Alle Umsätze werden dabei zentral über ein Konto abgerechnet, sodass Sie jederzeit den Überblick über Ihre Ausgaben behalten.
Erfahren Sie, welche Vorteile die zusätzliche Kreditkarte bietet und worauf Sie bei Nutzung, Abrechnung und möglichen Gebühren achten sollten.
Eine Kreditkarte mit Mietwagen-Versicherung lohnt sich vor allem für Personen, die regelmäßig Mietwagen im In- oder Ausland leihen und Wert auf einen umfassenden Schutz legen. Durch die integrierte Kreditkartenversicherung lassen sich zusätzliche Kosten beim Mietwagenanbieter oft vermeiden.
Bereits bei ein bis zwei Anmietungen pro Jahr kann sich eine solche Kreditkarte lohnen, da zusätzliche Mietwagenversicherungen vor Ort oft teuer sind.
Wenn Sie im Urlaub regelmäßig einen Mietwagen nutzen, können Sie durch die enthaltenen Versicherungen deutlich sparen und sind gleichzeitig gut abgesichert.
Wer beruflich häufig unterwegs ist und einen Leihwagen nutzt, profitiert wenn eine Mietwagenversicherung enthalten ist ohne zusätzlichen Aufwand bei jeder Buchung.
Viele Autovermietungen versuchen vor Ort, zusätzliche Versicherungen zu verkaufen – oft zu vergleichsweise hohen Preisen. Wenn Sie bereits über eine Kreditkarte mit Mietwagenversicherung verfügen, können Sie auf diese Zusatzversicherungen des Autovermieters häufig verzichten.
Voraussetzung ist jedoch, dass der Schutz Ihrer Kreditkarte ausreichend ist und alle wichtigen Leistungen abdeckt (z. B. Vollkaskoversicherung und Haftpflicht).
Viele Reisekreditkarten bieten neben flexiblen Zahlungsoptionen auch umfangreiche Reiseversicherungen.
Bei der Gold Card sind häufig eine Auslandskrankenversicherung und eine Reiserücktrittsversicherung enthalten. Einige Anbieter bieten zusätzlich Bonusprogramme wie Membership Rewards, mit denen sich Umsätze in Punkte und Prämien umwandeln lassen.
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl beliebter Kreditkarten im Test – mit weiterführenden Informationen zu Leistungen und Konditionen.
In einigen Fällen ist es möglich, einen Mietwagen ohne Kreditkarte zu buchen, etwa mit Debitkarte oder per Lastschrift über das Girokonto.
Allerdings akzeptieren viele Anbieter bei der Fahrzeugabholung ausschließlich eine echte Kreditkarte für die Kaution. Ohne Kreditkarte kann die Anmietung daher eingeschränkt sein oder zusätzliche Bedingungen mit sich bringen.
Kommt es zu einem Schaden am Leihfahrzeug, müssen Sie diesen umgehend dem Vermieter melden und den Schaden dokumentieren, idealerweise mit Fotos. Je nach Versicherung tragen Sie die Kosten selbst oder nur die vereinbarte Selbstbeteiligung.
Verfügen Sie über eine Kreditkarte mit Mietwagenversicherung, können entstandene Kosten – je nach Leistungsumfang – ganz oder teilweise erstattet werden. Wichtig ist, alle Unterlagen und Belege aufzubewahren und bei der Versicherung einzureichen.
Die Kautionssumme wird nach der Rückgabe des Fahrzeugs freigegeben, sofern keine Schäden oder offenen Kosten vorliegen. In der Regel erfolgt dies innerhalb weniger Tage, kann je nach Anbieter und Bank jedoch bis zu zwei Wochen dauern.
Viele Mietwagenversicherungen – insbesondere bei Kreditkarten – gelten auch im Ausland. Allerdings kann der Versicherungsschutz je nach Anbieter auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt sein.
Es ist daher wichtig, vor der Reise die Länderabdeckung sowie mögliche Ausschlüsse in den Versicherungsbedingungen zu prüfen.
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