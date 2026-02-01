Nur notwendige Cookies
Kreditkarte beantragen
easybank Kreditkarte
9,4
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit
easybank Kreditkarte im Test 
Alle Vor- und Nachteile im Überblick

Das Wichtigste zur easybank Kreditkarte

  • Die easybank Kreditkarte (ehemals Barclays Visa) ist eine dauerhaft kostenlose Kreditkarte. Mit der Karte können Sie weltweit gebührenfrei bezahlen und Bargeld abheben.
  • Als Revolving-Kreditkarte bietet sie eine flexible Rückzahlung. Bei vollständiger Rückzahlung profitieren Sie von bis zu 59 Tagen zinsfreiem Kredit.
  • Die Kreditkarte der easybank lässt sich mit wenigen Angaben ohne separates Girokonto online beantragen. Nach der Prüfung durch die Bank kann die Karte innerhalb weniger Tage digital genutzt werden.

Fazit der CHECK24 Kreditkarten-Experten

Die Visa-Kreditkarte der easybank eignet sich besonders gut als Reisekreditkarte, da sie ohne Jahresgebühr auskommt und sich im In- und Ausland gebührenfrei einsetzen lässt. Beim Bezahlen und Geldabheben fällt keine Fremdwährungsgebühr an. Der bonitätsabhängige Kreditrahmen wird nach Kontoeröffnung im Online-Banking und der App angezeigt und kann anfänglich bis zu 6.000 Euro betragen. Zusätzlich lässt sich der verfügbare Rahmen per Überweisung auf das Kartenkonto kurzfristig erhöhen.

Die Kreditkarte überzeugt außerdem durch hohe Flexibilität. Rückzahlungen können individuell angepasst werden – bis hin zum vollständigen Ausgleich per Lastschrift. Auch ein individueller Zahlungsplan mit fixen Raten und fester Laufzeit kann für einzelne Ausgaben oder die Gesamtrechnung festgelegt werden. Karteninhaber sollten jedoch beachten, dass Teilzahlungen oder der automatische Vollausgleich Zinsen bzw. Gebühren verursachen.

CHECK24 Hinweis

Barclays wird zu easybank

Im Februar 2026 wurde die Barclays Visa in easybank Kreditkarte umbenannt. Dabei handelt es sich um eine reine Namens- und Designänderung. easybank ist eine Direktbank-Marke der BAWAG Group. Die BAWAG Group ist seit mehreren Jahren im europäischen Privatkundengeschäft aktiv und führt das frühere Barclays-Privatkundengeschäft in Deutschland fort.

Leistungen, Funktionen und Konditionen der ehemaligen Barclays Kreditkarte bleiben unverändert. Bestehende Verträge behalten weiterhin ihre Gültigkeit und auch bereits ausgegebene Kreditkarten können wie gewohnt weiter genutzt werden.

Vorteile der easybank Kreditkarte im Überblick

Ohne Jahresgebühr

Für die easybank Kreditkarte fällt dauerhaft keine Jahresgebühr an.

Gebührenfrei bezahlen

Mit der Visa Karte bezahlen Sie weltweit ohne Fremdwährungsgebühren und heben ab 50 Euro kostenlos Bargeld am Automaten ab.

Flexible Rückzahlung

Sie entscheiden monatlich, ob Sie den Rechnungsbetrag komplett oder in Raten begleichen.

Sofortkredit möglich

Direkt nach Abschluss können Sie bis zu 90 Prozent Ihres Kreditrahmens als Sofortgeld abrufen.

Virtuelle Kreditkarte

Kurz nach Beantragung steht eine virtuelle Kreditkarte zur Verfügung, zum Beispiel für Apple Pay oder Google Pay – noch vor Erhalt der physischen Karte.

Kostenlose Partnerkarten

Sie erhalten bis zu drei kostenlose Partnerkarten, Umsätze werden getrennt ausgewiesen.
Author image

„Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollten Karteninhaber den Rechnungsbetrag möglichst vollständig begleichen. Nur so lässt sich die kostenlose Kreditkarte der easybank wirklich dauerhaft kostenlos nutzen."

Florian Reichert
Geschäftsführer Kreditkarte bei CHECK24

Welche Nachteile hat die easybank Kreditkarte?

Sollzinsen bei Teilzahlung

Die Kreditkarte von easybank bietet die Möglichkeit zu Teilrückzahlungen. Wenn Sie den Rechnungsbetrag der Revolving-Kreditkarte jedoch nicht komplett zurückzahlen, entstehen zusätzliche Kosten. Auf den offenen Saldo wird ein effektiver Jahreszins von 20,91 Prozent fällig. Es ist deshalb ratsam, den Betrag am Monatsende vollständig zu begleichen.

Gebühren bei automatischem Rechnungsausgleich

In der App lässt sich der vollständige Rechnungsausgleich per Lastschrift aktivieren. Ihre Kreditkartenabrechnung wird dann automatisch vom Referenzkonto abgebucht. Für diese Option bezahlen Sie eine monatliche Gebühr von zwei Euro

Gebühren für bestimmte Umsätzen

Bei bestimmten Umsatzarten erhebt die easybank zusätzliche Gebühren. Dazu zählen unter anderem Zahlungen in Casinos, bei Lotterie- und Wettanbietern sowie auf Krypto- und Wertpapierhandelsplattformen. In diesen Fällen werden vier Prozent des Kartenumsatzes berechnet. Einige Krypto-Plattformen sind komplett ausgeschlossen.

easybank Visakarte beantragen:
So funktioniert's

Icon Kreditkarten vergleichen
Icon Ausweiß
Icon Kreditkarte erhalten

Kreditkarten-Antrag ausfüllen

Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Die Bank entscheidet dann über die Annahme Ihres Antrags.

Identität nachweisen

Zur Identitätsprüfung findet ein Videogespräch statt. Dafür benötigen Sie ein gültiges Ausweisdokument. Im Anschluss erfolgt die digitale Unterschrift via TAN.

Karte erhalten und einsetzen

Innerhalb von circa zwei Wochen erhalten Sie die Karte per Post. Nach etwa zehn Tagen können Sie Ihre Karte bereits digital einsetzen.

Author image

Persönliche Abschlusschance prüfen

Bevor Sie die Kreditkarte der easybank anfragen, können Sie mit dem CHECK24 Kreditkarten-Match prüfen, wie hoch Ihre Annahmewahrscheinlichkeit für die Kreditkarte ist. Dieser Service ist für Sie kostenlos und hat, anders als konkrete Kartenanfragen, keine Auswirkungen auf Ihren Schufa-Score.

Durch die Bonitätsprüfung unseres Partners infoscore minimieren Sie das Risiko, von der Bank abgelehnt zu werden.

jetzt prüfen

Alternativen zur easybank Kreditkarte

Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend unsere beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

Vergleichen Sie die Konditionen anderer Anbieter, um die beste Kreditkarte zu finden. Achten Sie dabei auf die Gebühren, die in In- und Ausland anfallen können und auf Leistungen, auf die Sie besonderen Wert legen. Neben der easybank Kreditkarte gibt es weitere Modelle, die ohne jährliche Gebühren auskommen.

In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen.

Gebührenfrei Mastercard GOLD

Gebührenfrei Mastercard GOLD

C24 Mastercard

C24
Mastercard

TF Bank Mastercard Gold

TF Bank Mastercard Gold

Hanseatic GenialCard

Hanseatic GenialCard

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Author image
Lisa Wolf ()
Online Redakteurin Finanzen
Lisa ist seit 2022 Teil der Online Redaktion von CHECK24. Als gelernte Bankkauffrau ist sie mit den Themen rund um die Finanzwelt vertraut und bereitet diese einfach und verständlich für die Leser auf.

