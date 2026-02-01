Die Visa-Kreditkarte der easybank eignet sich besonders gut als Reisekreditkarte, da sie ohne Jahresgebühr auskommt und sich im In- und Ausland gebührenfrei einsetzen lässt. Beim Bezahlen und Geldabheben fällt keine Fremdwährungsgebühr an. Der bonitätsabhängige Kreditrahmen wird nach Kontoeröffnung im Online-Banking und der App angezeigt und kann anfänglich bis zu 6.000 Euro betragen. Zusätzlich lässt sich der verfügbare Rahmen per Überweisung auf das Kartenkonto kurzfristig erhöhen.
Die Kreditkarte überzeugt außerdem durch hohe Flexibilität. Rückzahlungen können individuell angepasst werden – bis hin zum vollständigen Ausgleich per Lastschrift. Auch ein individueller Zahlungsplan mit fixen Raten und fester Laufzeit kann für einzelne Ausgaben oder die Gesamtrechnung festgelegt werden. Karteninhaber sollten jedoch beachten, dass Teilzahlungen oder der automatische Vollausgleich Zinsen bzw. Gebühren verursachen.
Leistungen, Funktionen und Konditionen der ehemaligen Barclays Kreditkarte bleiben unverändert. Bestehende Verträge behalten weiterhin ihre Gültigkeit und auch bereits ausgegebene Kreditkarten können wie gewohnt weiter genutzt werden.
Direkt nach Abschluss können Sie bis zu 90 Prozent Ihres Kreditrahmens als Sofortgeld abrufen.
Die Kreditkarte von easybank bietet die Möglichkeit zu Teilrückzahlungen. Wenn Sie den Rechnungsbetrag der Revolving-Kreditkarte jedoch nicht komplett zurückzahlen, entstehen zusätzliche Kosten. Auf den offenen Saldo wird ein effektiver Jahreszins von 20,91 Prozent fällig. Es ist deshalb ratsam, den Betrag am Monatsende vollständig zu begleichen.
In der App lässt sich der vollständige Rechnungsausgleich per Lastschrift aktivieren. Ihre Kreditkartenabrechnung wird dann automatisch vom Referenzkonto abgebucht. Für diese Option bezahlen Sie eine monatliche Gebühr von zwei Euro.
Bei bestimmten Umsatzarten erhebt die easybank zusätzliche Gebühren. Dazu zählen unter anderem Zahlungen in Casinos, bei Lotterie- und Wettanbietern sowie auf Krypto- und Wertpapierhandelsplattformen. In diesen Fällen werden vier Prozent des Kartenumsatzes berechnet. Einige Krypto-Plattformen sind komplett ausgeschlossen.
Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Die Bank entscheidet dann über die Annahme Ihres Antrags.
Zur Identitätsprüfung findet ein Videogespräch statt. Dafür benötigen Sie ein gültiges Ausweisdokument. Im Anschluss erfolgt die digitale Unterschrift via TAN.
Innerhalb von circa zwei Wochen erhalten Sie die Karte per Post. Nach etwa zehn Tagen können Sie Ihre Karte bereits digital einsetzen.
