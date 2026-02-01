Fazit der CHECK24 Kreditkarten-Experten

Die Visa-Kreditkarte der easybank eignet sich besonders gut als Reisekreditkarte, da sie ohne Jahresgebühr auskommt und sich im In- und Ausland gebührenfrei einsetzen lässt. Beim Bezahlen und Geldabheben fällt keine Fremdwährungsgebühr an. Der bonitätsabhängige Kreditrahmen wird nach Kontoeröffnung im Online-Banking und der App angezeigt und kann anfänglich bis zu 6.000 Euro betragen. Zusätzlich lässt sich der verfügbare Rahmen per Überweisung auf das Kartenkonto kurzfristig erhöhen.

Die Kreditkarte überzeugt außerdem durch hohe Flexibilität. Rückzahlungen können individuell angepasst werden – bis hin zum vollständigen Ausgleich per Lastschrift. Auch ein individueller Zahlungsplan mit fixen Raten und fester Laufzeit kann für einzelne Ausgaben oder die Gesamtrechnung festgelegt werden. Karteninhaber sollten jedoch beachten, dass Teilzahlungen oder der automatische Vollausgleich Zinsen bzw. Gebühren verursachen.