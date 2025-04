BAWAG

Die BAWAG Gruppe ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Wien, die 2,1 Millionen Privat- sowie Geschäftskunden aus den Bereichen Einzelhandel, Mittelstand, großen Unternehmen, dem Immobilien- und dem öffentlichen Sektor in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, und den Vereinigten Staaten betreut.



Die Gruppe ist unter verschiedenen Marken tätig und bietet einfache, transparente und erschwingliche Finanzprodukte und -dienstleistungen über mehrere Kanäle an. Ende 2022 beschäftigte die BAWAG Gruppe 3.305 Mitarbeitende in allen Märkten.



Barclays Group hat der BAWAG das Nutzungsrecht an der Marke „Barclays" für das Privatkundengeschäft in Deutschland und Österreich eingeräumt. Barclays Group und BAWAG befinden sich in keinem Beteiligungsverhältnis und handeln für ihre Geschäftsbereiche unabhängig voneinander.