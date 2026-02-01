Auch ohne, mit sehr geringem oder unregelmäßigem Gehalt können Sie eine Kreditkarte beantragen. Hierbei handelt es sich um Debitkarten und Prepaid-Kreditkarten, also Karten ohne Kreditrahmen. Welche Karte für Sie geeignet ist, hängt von Ihren persönlichen Bedürfnissen ab.
Im CHECK24 Kreditkartenvergleich finden Sie passende Angebote. Die besten Kreditkarten ohne Einkommen reichen dabei von kostenlosen bis zu virtuellen Karten.
Die folgende Übersicht zeigt auf, welche Kreditkarten für Sie in Frage kommen, auch ohne feste Einnahmen nachweisen zu können.
Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben unsere Experten eine Kartennote entwickelt, die Preise, Leistungen und Kundenbewertungen einbezieht.
Die Note wird regelmäßig anhand aktueller Daten auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst.
Im CHECK24 Kreditkartenvergleich können Sie kostenlose Kreditkarten gezielt nach Ihren Bedürfnissen gegenüberstellen, auch solche, die ohne Gehalt geeignet sind.
Dabei finden sich vor allem mithilfe der Filter eine Prepaid-Kreditkarte oder Debitkarte ohne Schufa-Prüfung. Diese Karten funktionieren ähnlich wie herkömmliche Kreditkarten, setzen jedoch voraus, dass zuvor Guthaben aufgeladen wird bzw. das verbundene Girokonto gedeckt ist.
Je nach Anbieter und Kartenmodell handelt es sich dabei um eine Mastercard oder eine Visa-Kreditkarte, sodass auch der weltweiten Nutzung nichts im Wege steht.
Die kostenlosen Karten enthalten selbstverständlich alle üblichen Standards einer Kreditkarte, wie Apple Pay oder Google Pay und die üblichen Sicherheitsstandards. Auch kann man mit ihnen weltweit Bezahlen und Bargeld abheben. Dafür kann jedoch eine Gebühr anfallen.
Wenn Sie eine Kreditkarte beantragen, prüfen Banken immer auf eine Weise Ihre Bonität. Dies kann teils über das Einreichen eines Einkommensnachweises geschehen.
In vielen Fällen erfolgt die Bonitätsprüfung über eine Abfrage bei der Schufa. Es gibt jedoch auch Banken, die auf eine Schufa-Abfrage verzichten oder die Abschlusschance nicht an eine bestimmte Einkommenshöhe koppeln.
In der Regel vergeben diese dann Debitkarten oder Prepaidkarten. Bei diesen beiden Kartentypen handelt es sich nicht um echte Kreditkarten, da sie keinen Kreditrahmen gewähren und eine Überziehung nicht möglich ist. Daher kommen diese Karten auch für Personen infrage, die über kein festes Einkommen verfügen oder eine schlechte Bonität haben.
Ein Einkommensnachweis zeigt der Bank, über welche regelmäßigen finanziellen Mittel Sie verfügen.
Dazu zählen je nach Situation zum Beispiel:
Auf dieser Grundlage beurteilt das Kreditinstitut, ob und in welchem Umfang Sie finanziell in der Lage sind, Zahlungsverpflichtungen zuverlässig zu erfüllen.
Kreditkarten ohne Einkommensnachweis, etwa Debit- oder Prepaidkarten, bieten eine kontrollierbare und unkomplizierte Möglichkeit zu bezahlen, ohne das Risiko, sich zu verschulden. Sie eignen sich besonders gut für junge Menschen oder Personen, die momentan ohne feste Einnahmen auskommen.
Mit einer Kreditkarte ohne Einkommen, können sie dennoch einige Vorteile einer Kreditkarte, wie weltweite Bezahlmöglichkeit, genießen.
In Fällen, in denen ein Kreditrahmen oder eine Kaution erforderlich ist, zum Beispiel bei der Mietwagen- oder Hotelbuchung, stoßen diese Karten jedoch an ihre Grenzen.
Wer kein festes Einkommen nachweisen kann, aber über eine positive Bonität verfügt, hat unter Umständen bei wenigen Banken die Möglichkeit, eine Kreditkarte mit Kreditrahmen zu erhalten. In diesem Fall spielt zunächst der Schufa-Score eine größere Rolle als das Gehalt. Wie hoch Ihre Chancen sind so eine Kreditkarte zu erhalten, können sie mit dem CHECK24 Kredtikarten-Match kostenlos herausfinden.
Ein Einkommensnachweis wird häufig erst dann relevant, wenn ein höherer Verfügungsrahmen beantragt wird.
Wer etwa als Auszubildender, Student oder Selbstständiger die Voraussetzungen für eine Kreditkarte mit Kreditrahmen nicht erfüllt, kann unter Umständen dennoch eine klassische Kreditkarte bekommen. Möglich ist dies über eine Zusatz- bzw. Partnerkarte, die zu einer bestehenden Hauptkarte gehört.
Verfügen Eltern oder der Partner bereits über eine Kreditkarte, lässt sich bei vielen Anbietern eine weitere Karte für eine zweite Person abschließen. Die Abrechnung der Zweitkarte erfolgt dabei über das Kartenkonto der Hauptkarte.
Bevor Banken eine Kreditkarte vergeben, prüfen sie auf unterschiedlichen Wegen Ihre Bonität. Wenn Sie keine Einnahmen nachweisen können, kann das bei einigen Banken dazu führen, dass sie an Ihrer Rückzahlungsfähigkeit zweifeln und infolgedessen einen Antrag auf eine Kreditkarte ohne Einkommen ablehnen.
Da das stark abhängig vom Anbieter ist, gibt es auch Banken, die Ihnen ohne entsprechendes Einkommen Angebote für Kreditkarten unterbreiten. Bei den möglichen Kartenmodellen verzichten Sie jedoch auf einen Kreditrahmen.
Die grundlegende Funktionen und Vorzüge einer Kreditkarte, wie weltweites Bezahlen, sind dennoch möglich.
Welches Einkommen man für eine Kreditkarte braucht, lässt sich nicht pauschal beantworten. Für Kreditkarten mit Kreditrahmen erwarten Banken in der Regel regelmäßige, nachweisbare Einnahmen, abhängig von Anbieter und Kartenmodell.
Bei geringerem oder unsicherem Einkommen ist eine Genehmigung zwar manchmal möglich, dann jedoch häufig zu ungünstigeren Konditionen, etwa mit niedrigerem Kreditlimit oder höheren Zinsen.
Für Prepaid- und Debitkarten ist dagegen kein Einkommensnachweis erforderlich, da kein Kredit eingeräumt wird.
Für Menschen mit niedrigem Einkommen sind vor allem Prepaid-Kreditkarten eine geeignete Option, da sie ausschließlich auf Guthabenbasis genutzt werden.
Darüber hinaus stellen kostenlose Debitkarten eine Option dar, bei denen Transaktionen direkt vom Girokonto abgebucht werden.
Auch können je nach Anbieter Kreditkarten mit Verfügungsrahmen infrage kommen, die bei entsprechender Bonität ohne hohes Einkommen vergeben werden. Entscheidend ist hierbei weniger die Höhe des Einkommens als vielmehr eine solide Kreditwürdigkeit.
Eine Kreditkarte ohne festes Einkommen lohnt sich für Personengruppen, die flexibel bezahlen möchten, aber keinen klassischen Verdienstnachweis erbringen können, etwa Studierende, Freiberufler mit schwankenden Einnahmen, Arbeitslose, Rentner oder Personen in Übergangsphasen.
Besonders sinnvoll sind dabei Debit- oder Prepaidkarten, da sie kein Verschuldungsrisiko bergen und dennoch für Online-Zahlungen, Reisen und den Alltag genutzt werden können.
Bei der Beantragung einer Kreditkarte verlangt die Bank oft einen Gehaltsnachweis als Teil der Bonitätsprüfung, um das Kreditrisiko einschätzen zu können. Dies gilt besonders für eine echte Kreditkarte mit Kreditrahmen (Charge- oder Revolving-Karte).
Die Bank möchte einerseits sicherstellen, dass Sie ein regelmäßiges Einkommen haben und die Kartenumsätze zuverlässig zurückzahlen können. Andererseits beeinflusst Ihr Verdienst die Höhe des Verfügungsrahmen, den Sie von der Bank eingeräumt bekommen.
Es gibt jedoch Banken, die auf einen Nachweis verzichten, da die Abrechnungsart der Karte für sie selbst ohne Risiko verbunden ist, wie es bei Prepaid Kreditkarten der Fall ist.
Auch für Arbeitslose ist es möglich, eine Kreditkarte zu erhalten. In der Regel handelt es sich dann jedoch nicht um eine klassische Kreditkarte mit Kreditrahmen. Möglich ist eine Prepaid-Karte oder Debitkarte von Mastercard oder Visa.
Beim Abheben und Bezahlen wird das Geld entweder direkt mit dem Guthaben auf der Karte oder auf dem Konto verrechnet. Die beiden Arten von Kreditkarten versprechen nicht alle Vorteile einer echten Kreditkarte, eignen sich jedoch für den Alltag und bei Online-Zahlungen in vergleichbarem Maß.
