Kreditkarte ohne Einkommensnachweis im Vergleich: Gibt es Kreditkarten ohne monatliches Einkommen?

Auch ohne, mit sehr geringem oder unregelmäßigem Gehalt können Sie eine Kreditkarte beantragen. Hierbei handelt es sich um Debitkarten und Prepaid-Kreditkarten, also Karten ohne Kreditrahmen. Welche Karte für Sie geeignet ist, hängt von Ihren persönlichen Bedürfnissen ab.

Im CHECK24 Kreditkartenvergleich finden Sie passende Angebote. Die besten Kreditkarten ohne Einkommen reichen dabei von kostenlosen bis zu virtuellen Karten.

Die folgende Übersicht zeigt auf, welche Kreditkarten für Sie in Frage kommen, auch ohne feste Einnahmen nachweisen zu können.