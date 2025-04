PIN : Mit Ihrer Geheimzahl können Sie an Automaten Bargeld abheben oder in Geschäften bezahlen.

UV-Sicherheit : Viele Kreditkartenanbieter integrieren eine sogenannte UV-Sicherheit in ihre Karten – unter ultraviolettem Licht sind dann bestimmte Elemente erkennbar.

Hologramm: Das Hologramm des Kreditkartenunternehmens ist bei den meisten Kreditkarten auf deren Rückseite zu finden. Das Sicherheitsmerkmal soll als Schutz vor Kartenduplikaten dienen.