Europäische Einlagensicherung – so sicher ist Ihre Geldanlage bei CHECK24

Das Wichtigste auf einen Blick

  • Schutzhöhe: Bis zu 100.000 € pro Person und Bank sind EU-weit einheitlich abgesichert. Banken können die Absicherung durch die Teilnahme an einer freiwilligen Einlagensicherung zusätzlich erhöhen.
  • Gesicherte Einlagen: Der Schutz gilt etwa für die Produkte Tagesgeld, Festgeld, Girokonto, Sparbuch.
  • Auszahlung: Im Insolvenzfall der Bank oder einer Bankenkrise soll die Erstattung innerhalb von 7 Werktagen erfolgen.

Was ist die Einlagensicherung und warum ist sie wichtig?

Die innerhalb der EU harmonisierte Einlagensicherung sorgt dafür, dass Ihre Geldanlage auch im Insolvenzfall einer Bank geschützt ist. Sie ist ein zentrales Sicherheitssystem für Sparer und Anleger, die ihr Geld zum Beispiel in Tagesgeld oder Festgeld investieren.

CHECK24 legt besonderen Wert auf die Sicherheit von Kundengeldern. Für alle Tages- und Festgelder, die Sie im CHECK24 Geldanlagevergleich finden, gilt die gesetzliche Einlagensicherung.

Gesetzliche Einlagensicherung

Die gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland und der EU beträgt 100.000 € pro Person und Bank, nicht pro Konto. Alle Tages- oder Festgelder, die Sie im CHECK24 Geldanlagevergleich finden, sind über den Sicherungsfonds des jeweiligen Landes abgesichert.

In EU-Ländern mit eigener Währung sind Einlagen bis zum Gegenwert von 100.000 € in der jeweiligen Landeswährung abgesichert. In diesem Fall gilt der Wechselkurs am Tag der Bankenpleite.

Freiwillige Einlagensicherung

Zusätzlich können Banken Mitglied in freiwilligen Sicherungssystemen sein, die über die gesetzliche Grenze hinausgehen. Dazu zählt zum Beispiel der Einlagensicherungsfonds des „Bundesverbandes deutscher Banken“ (BdB), oder der „freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken“ (BVR). Damit können auch Beträge über 100.000 € inklusive Zinsansprüche geschützt sein.

CHECK24 Hinweis

Wenn Sie über den gesetzlich abgesicherten Betrag hinaus anlegen möchten, vergleichen Sie gezielt Banken mit freiwilliger Einlagensicherung. Infos dazu entnehmen Sie den Angebotsdetails im CHECK24 Geldanlagevergleich.

Häufige Fragen

Welche Bank hat die höchste Einlagensicherung?

Für alle Angebote, die Sie im CHECK24 Geldanlagevergleich finden, gilt mindestens die Europäische Einlagensicherung. Ob eine Bank noch an ein freiwilliges Sicherungssystem angebunden ist, das einen höhere Absicherung verspricht, sehen Sie in den Vergleichsergebnissen auf den ersten Blick.

Sind Zinsen über die Europäische Einlagensicherung mit abgesichert?

Ja, Zinsen sind über die jeweilige Einlagensicherung mit abgesichert, solange sie zusammen mit Ihrem Guthaben innerhalb der Sicherungsgrenze pro Person und Bank liegen.

Was passiert, wenn ich mehr als 100.000 € anlege?

Legen Sie mehr als 100.000 € bei einer einzelnen Bank an, ist der darüber hinausgehende Betrag im Falle einer Insolvenz nicht mehr durch die gesetzliche Einlagensicherung abgesichert und kann somit verloren gehen. Um dieses Risiko zu verringern, empfiehlt es sich, höhere Summen auf verschiedene Banken zu verteilen. Alternativ können Sie auch darauf achten, ob Ihre Bank Mitglied in einem freiwilligen Einlagensicherungsfonds ist, der über die gesetzliche Absicherung hinausgehenden Schutz gewährt.

Wie informiert mich CHECK24 über meine Absicherung?

Im CHECK24 Geldanlagevergleich finden Sie bei jedem Angebot konkrete Hinweise zur Einlagensicherung, wie zum Beispiel die Höhe der Absicherung (meist 100.000 € pro Bank und Kunde), das Sicherungsland und ob eine freiwillige Einlagensicherung besteht. Diese Angaben sind im Produktinformationsblatt und in den Angebotsdetails ersichtlich.

Warum kann ich im CHECK24 Geldanlagevergleich bei ausländischen Banken teilweise nur einen geringeren Betrag anlegen als der, der durch die Einlagensicherung geschützt ist?

CHECK24 begrenzt bei Fremdwährungen teilweise die maximal mögliche Anlagesumme, um Verluste durch Wechselkursschwankungen zu reduzieren.

Author image
Anna Molder ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

