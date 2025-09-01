Europäische Einlagensicherung – so sicher ist Ihre Geldanlage bei CHECK24

Die innerhalb der EU harmonisierte Einlagensicherung sorgt dafür, dass Ihre Geldanlage auch im Insolvenzfall einer Bank geschützt ist. Sie ist ein zentrales Sicherheitssystem für Sparer und Anleger, die ihr Geld zum Beispiel in Tagesgeld oder Festgeld investieren.
CHECK24 legt besonderen Wert auf die Sicherheit von Kundengeldern. Für alle Tages- und Festgelder, die Sie im CHECK24 Geldanlagevergleich finden, gilt die gesetzliche Einlagensicherung.
Die gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland und der EU beträgt 100.000 € pro Person und Bank, nicht pro Konto. Alle Tages- oder Festgelder, die Sie im CHECK24 Geldanlagevergleich finden, sind über den Sicherungsfonds des jeweiligen Landes abgesichert.
In EU-Ländern mit eigener Währung sind Einlagen bis zum Gegenwert von 100.000 € in der jeweiligen Landeswährung abgesichert. In diesem Fall gilt der Wechselkurs am Tag der Bankenpleite.
Zusätzlich können Banken Mitglied in freiwilligen Sicherungssystemen sein, die über die gesetzliche Grenze hinausgehen. Dazu zählt zum Beispiel der Einlagensicherungsfonds des „Bundesverbandes deutscher Banken“ (BdB), oder der „freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken“ (BVR). Damit können auch Beträge über 100.000 € inklusive Zinsansprüche geschützt sein.
Wenn Sie über den gesetzlich abgesicherten Betrag hinaus anlegen möchten, vergleichen Sie gezielt Banken mit freiwilliger Einlagensicherung. Infos dazu entnehmen Sie den Angebotsdetails im CHECK24 Geldanlagevergleich.
Für alle Angebote, die Sie im CHECK24 Geldanlagevergleich finden, gilt mindestens die Europäische Einlagensicherung. Ob eine Bank noch an ein freiwilliges Sicherungssystem angebunden ist, das einen höhere Absicherung verspricht, sehen Sie in den Vergleichsergebnissen auf den ersten Blick.
Ja, Zinsen sind über die jeweilige Einlagensicherung mit abgesichert, solange sie zusammen mit Ihrem Guthaben innerhalb der Sicherungsgrenze pro Person und Bank liegen.
Legen Sie mehr als 100.000 € bei einer einzelnen Bank an, ist der darüber hinausgehende Betrag im Falle einer Insolvenz nicht mehr durch die gesetzliche Einlagensicherung abgesichert und kann somit verloren gehen. Um dieses Risiko zu verringern, empfiehlt es sich, höhere Summen auf verschiedene Banken zu verteilen. Alternativ können Sie auch darauf achten, ob Ihre Bank Mitglied in einem freiwilligen Einlagensicherungsfonds ist, der über die gesetzliche Absicherung hinausgehenden Schutz gewährt.
Im CHECK24 Geldanlagevergleich finden Sie bei jedem Angebot konkrete Hinweise zur Einlagensicherung, wie zum Beispiel die Höhe der Absicherung (meist 100.000 € pro Bank und Kunde), das Sicherungsland und ob eine freiwillige Einlagensicherung besteht. Diese Angaben sind im Produktinformationsblatt und in den Angebotsdetails ersichtlich.
CHECK24 begrenzt bei Fremdwährungen teilweise die maximal mögliche Anlagesumme, um Verluste durch Wechselkursschwankungen zu reduzieren.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr