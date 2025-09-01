Europäische Einlagensicherung – so sicher ist Ihre Geldanlage bei CHECK24

Was ist die Einlagensicherung und warum ist sie wichtig?

Die innerhalb der EU harmonisierte Einlagensicherung sorgt dafür, dass Ihre Geldanlage auch im Insolvenzfall einer Bank geschützt ist. Sie ist ein zentrales Sicherheitssystem für Sparer und Anleger, die ihr Geld zum Beispiel in Tagesgeld oder Festgeld investieren.

CHECK24 legt besonderen Wert auf die Sicherheit von Kundengeldern. Für alle Tages- und Festgelder, die Sie im CHECK24 Geldanlagevergleich finden, gilt die gesetzliche Einlagensicherung.