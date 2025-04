Das CHECK24 Geldanlagecenter und Anlagekonto

Das CHECK24 Anlagekonto – Ein zentrales Konto für alle Anlagen

Um Ihnen das Sparen so einfach wie möglich zu machen, sind Ihre Anlagen über eine deutsche Partnerbank im CHECK24 Geldanlagecenter gebündelt. Diese Servicebank steht als kostenloses Verrechnungskonto zwischen Ihrem privaten Gehaltskonto und dem Tages- oder Festgeldkonto. So haben Sie nicht nur stets eine gute Übersicht über Ihre angelegten Finanzen, sondern können zum Beispiel auch von ausländischem Tages- und Festgeld profitieren, ohne sich über Überweisungskosten oder Sprachbarrieren Gedanken zu machen. Sie überweisen den gewünschten Betrag für Ihr Tages- oder Festgeld auf das Konto der Servicebank – das Anlagekonto – die ihn an das gewählte Geldinstitut weiterleitet. Zinsgutschriften und Rücküberweisungen erfolgen ebenfalls über dieses Konto. Von dort können Sie das Geld direkt wieder anlegen, ohne sich erneut zu legitimieren, oder es sich auf Ihr Girokonto auszahlen lassen.