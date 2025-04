Wie kann Geld auf ein Tagesgeldkonto eingezahlt oder abgebucht werden?

CHECK24 Hinweis

Bei einer Überweisung im Europäischen Wirtschaftsraum in Euro gilt eine Frist von einem Geschäftstag. Wird die Überweisung durch einen Überweisungsvordruck in Auftrag gegeben, gilt eine Frist von zwei Geschäftstagen. Ebenso zu berücksichtigen ist, dass bei vielen Geldinstituten ein Annahmeschluss für Überweisungen gilt. Gehen Überweisungen( online oder mit Vordruck) nach diesem Zeitpunkt ein, werden sie so behandelt, als wären sie am folgenden Bankgeschäftstag eingegangen.