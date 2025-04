1. Tomorrow Zero mehr Infos 1,8 Kontonote gut 17 € 9,75% 52.166 60 € 4,31/5 zum Antrag

Ausgabe einer Girocard nicht verfügbar; Partnerkarte: nicht verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 €; Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Debitkarte: 0 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Debitkarte: 0 € Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Debitkarte: 0 € Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel am Bankschalter nicht verfügbar; in Partnergeschäften mittels Barcode aus der App limitiert kostenlos möglich Bargeldeinzahlung 0 € Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen nachhaltiges Banking, Impact Board (positiven Klimabeitragverfolgen), Benefits (Ermäßigungen für einige nachhaltige Marken), Insights (Analyse der Ausgaben), Holzkarte inklusive, beliebig viele Pockets (Unterkonten), Gemeinsames Konto, Echtzeitüberweisung

2. Tomorrow Now mehr Infos 2,0 Kontonote gut 0 € 9,75% 52.166 60 € 4,31/5 zum Antrag

Ausgabe einer Girocard nicht verfügbar; Partnerkarte: nicht verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 €; Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Debitkarte: 0 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Debitkarte: 0 € (1 kostenlose Abhebungen / Monat an allen Automaten mit VISA-Zeichen; jede weitere Abhebung 3 €) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Debitkarte: 0 € (1 kostenlose Abhebungen / Monat an allen Automaten mit VISA-Zeichen; jede weitere Abhebung 3 €) Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel am Bankschalter nicht verfügbar; in Partnergeschäften mittels Barcode aus der App kostenpflichtig möglich Bargeldeinzahlung 1,5% des gewählten Betrags in den Partnergeschäften (min. 50 € und max. 999,99 €) Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen nachhaltiges Banking, Impact Board (positiven Klimabeitrag verfolgen), Benefits (Ermäßigungen für einige nachhaltige Marken), Insights (Analyse der Ausgaben), 2 Pocket (Unterkonto), Echtzeitüberweisung

3. Tomorrow Change mehr Infos 2,0 Kontonote gut 8 € 9,75% 52.166 60 € 4,31/5 zum Antrag