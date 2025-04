Die Vorteile einer Kreditkarte

Teilzahlungsfunktion

Normalerweise werden alle Buchungen innerhalb des Kreditrahmens einmal pro Monat vom Girokonto abgebucht. Einige Kreditkartenanbieter bieten auch eine Teilzahlungsfunktion an. Wie ein normaler Kredit wird dann der in Anspruch genommene Kreditrahmen in monatlichen Raten an den Kreditkartenherausgeber zurückbezahlt. Dafür fallen wie für einen Kredit Zinsen an, die häufig im zweistelligen Bereich liegen und sehr teuer sind. Diese Funktion sollten Kunden nur selten nutzen. Manche Kreditkarten müssen per Überweisung statt per Lastschrift ausgeglichen werden. CHECK24 erinnert diese Kunden daher per Push-Benachrichtigung rechtzeitig an Ihren Rechnungsausgleich.