C24 Bank

Bewertungen und Erfahrungen

4.23/5 | 106 Bewertungen

Die C24 Bank ist im Jahr 2020 live gegangen und ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie betreibt aktuell zwei Standorte in Frankfurt am Main und in Mainz. Bei der C24 Bank handelt es sich um eine moderne „Smartphone Bank“, deren Produkte mit Fokus auf möglichst digitale Prozesse entwickelt werden - dies erlaubt komfortables Banking, jederzeit und von jedem Ort aus. Im Gegensatz zu anderen Banken, die nur eigene Bankprodukte anbietet, agiert die C24 Bank als Open Banking Plattform und bietet ihren Kunden über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an.