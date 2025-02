Was ist eine Ablösevollmacht?

Wenn Sie einen Kredit umschulden, erteilen Sie der neuen Bank die Erlaubnis, das Geld in Ihrem Namen zur Ablöse an die bisherige zu überweisen. Dafür benötigt die neue Bank eine sogenannte Ablösevollmacht, die Sie unterschreiben müssen. Die Bank kann sich in der Ablösevollmacht auch dagegen absichern, dass ihr Kosten in Rechnung gestellt werden, wenn sie die Restschuld ablöst. Eine mögliche Vorfälligkeitsentschädigung müssen Sie selbst tragen.