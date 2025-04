Deutsche Kredit Bank

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) ist eine der größten Direktbanken Deutschlands und betreut über vier Millionen Kunden (Stand: 2019). Das Institut wurde 1990 als erste private Bank der DDR gegründet. Heute ist die DKB eine Tochtergesellschaft der Bayerischen Landesbank und hat ihren Firmensitz in Berlin. Bankgeschäfte werden bei der Direktbank überwiegend online abgewickelt.

Neben dem Geschäftsbereich Banking fokussiert sich die DKB auf verschiedene Branchen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial. Dazu gehören Erneuerbare Energien, Gesundheit und Pflege, Wohnen, Landwirtschaft sowie Bildung und Forschung. Das Institut gehört dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) an, wodurch Ersparnisse in unbegrenzter Höhe abgesichert werden.