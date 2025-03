Kunden der Sparkassen können Kredite aufnehmen, Konten eröffnen, in Wertpapiere investieren und ihr Erspartes anlegen – und das in der Regel nicht weit vom eigenen Zuhause entfernt. Denn die Sparkassen betreiben Filialen, in denen sie ihre Kunden persönlich betreuen. Zusätzlich stellen sie auch modernes Online- und Mobile Banking zur Verfügung.

Für Sparkassen gilt das Regional- und das Gemeinnützigkeitsprinzip – das unterscheidet sie von anderen Banken. Das Regionalprinzip besagt, dass Sparkassen nur Kunden betreuen dürfen, die in der Nähe des Standorts der Sparkasse wohnen. Ihr Geschäftsgebiet ist daher eingeschränkter als das anderer Kreditinstitute.

Das Gemeinnützigkeitsprinzip sieht vor, dass Sparkassen stets das Gemeinwohl einer breiten Bevölkerungsschicht beachten. Sie haben einen öffentlichen Auftrag, der vorsieht, dass sie innerhalb ihres Geschäftsgebiets sowohl die Kreditvergabe als auch das Sparen fördern sollen. Zudem sollen sie ihre kreditwirtschaftlichen Dienstleistungen zum Wohle der örtlichen Bevölkerung und der mittelständischen Wirtschaft erbringen.

Gewinnmaximierung ist somit nicht das oberste Ziel der Unternehmenspolitik. Einen Teil des erzielten Gewinns stellen die Institute in der Regel für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung. Im Jahr 2015 förderte die Sparkassen-Finanzgruppe soziale Projekte mit 126 Millionen Euro.

Die Sparkassen-Finanzgruppe vertritt insgesamt rund 600 Unternehmen. Darunter fallen neben den einzelnen regionalen Sparkassen auch zahlreiche Spezialfinanzierer, wie öffentliche Versicherer, Landesbausparkassen, Landesbanken und Verbundpartner. S-Kreditpartner zählt zu den Letzteren. Der im Jahr 2011 gegründete Verbund hat sich auf die Bereiche Auto- und Konsumentenkredite spezialisiert. S-Kreditpartner übernimmt für die zu diesem Verbund gehörigen Sparkassen demnach die kompletten Services rund um die Produkte S-Privatkredit und S-Autokredit.