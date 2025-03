Der Schwerpunkt der Deutschen Bank liegt nicht in der Betreuung von Privatkunden, sondern im Investmentbanking. Das Kreditinstitut hat große Niederlassungen in London, New York, Singapur und Sidney. Die Bank blickt auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück: Sie wurde bereits im Jahr 1870 gegründet und wurde dank zahlreicher Fusionen und Übernahmen zu einer Großbank. Für Privatkunden bietet die Deutsche Bank alle gängigen Serviceleistungen des Online-Bankings an wie Giro- und Sparkonten für Studenten und Auszubildende, mit oder ohne Kreditkarte , kurz-, mittel- und langfristige Geldanlagen sowie Wertpapier- und Fondshandel. Weitere Leistungen, welche die Deutsche Bank anbietet, sind Versicherungen, Bausparen und Baufinanzierung.