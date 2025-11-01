Darlehen umschulden

Wenn die Bank einer Umschreibung nicht zustimmt, kann eine Umschuldung eine Alternative sein. Dabei nimmt einer der beiden Partner einen neuen Kredit allein auf, um den bestehenden gemeinsamen Kredit abzulösen.

Der neue Kredit läuft nur auf eine Person.

Der alte Vertrag wird vollständig beendet – der Ex-Partner ist raus.

Voraussetzung ist auch hier eine ausreichende Bonität.

Eine Umschuldung kann zusätzliche Kosten verursachen, etwa durch Zinsunterschiede oder eine Vorfälligkeitsentschädigung. Trotzdem ist sie oft der praktischste Weg, um aus einem Kredit mit zwei Kreditnehmern rauszukommen. Die Umschuldung eines Immobilienkredits ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Entscheidend ist, wie lange der Kredit schon besteht und ob die Zinsbindung ausgelaufen ist.