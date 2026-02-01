Kreditlaufzeit – Was bedeutet sie für Ihre Finanzierung?

Was ist die Kreditlaufzeit?

Die Kreditlaufzeit beschreibt den vertraglich vereinbarten Zeitraum, in dem ein Kreditnehmer einen Darlehensbetrag an den Kreditgeber zurückzahlt. Die Laufzeit gehört neben dem Kreditbetrag, der monatlichen Rate und der Zinshöhe zu den Rahmenbedingungen eines Kredits.

Konkret beschreibt sie also den Zeitraum zwischen

der Auszahlung des Kredits und

der vollständigen Rückzahlung inklusive Zinsen.

Je nachdem, um welche Kreditart es sich handelt, sind Laufzeiten von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren üblich. Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie Laufzeiten zwischen 12 Monaten und 20 Jahren (240 Monate) wählen.