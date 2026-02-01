Kreditlaufzeit – Was bedeutet sie für Ihre Finanzierung?

Die Kreditlaufzeit gibt an, über welchen Zeitraum ein Kredit vollständig zurückgezahlt wird. Sie wird meist in Monaten oder Jahren angegeben und beginnt mit der Auszahlung des Kredits. Die gewählte Laufzeit beeinflusst sowohl die Höhe der monatlichen Rate als auch die Gesamtkosten des Kredits.
Die Kreditlaufzeit beschreibt den vertraglich vereinbarten Zeitraum, in dem ein Kreditnehmer einen Darlehensbetrag an den Kreditgeber zurückzahlt. Die Laufzeit gehört neben dem Kreditbetrag, der monatlichen Rate und der Zinshöhe zu den Rahmenbedingungen eines Kredits.
Konkret beschreibt sie also den Zeitraum zwischen
Je nachdem, um welche Kreditart es sich handelt, sind Laufzeiten von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren üblich. Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie Laufzeiten zwischen 12 Monaten und 20 Jahren (240 Monate) wählen.
Wie lange Sie Ihren Kredit an die Bank zurückzahlen, hat einen direkten Einfluss auf die Gesamtkosten.
Grundsätzlich gilt: Je mehr Zeit Sie für die Rückzahlung Ihres Kredits einplanen, desto mehr Zinsen fallen insgesamt an und dies erhöht die Kreditkosten.
Nicht nur die Laufzeit selbst, sondern auch der Zeitpunkt, zu dem Sie den Kredit abschließen, hat Auswirkungen auf die Gesamtkosten. Sind die Zinsen niedrig, so fallen diese bei einer längeren Laufzeit weniger ins Gewicht als höhere Zinsen. Um die für Sie ideale Kreditentscheidend zu treffen, ist das Zusammenspiel aus aktueller Zinssituation und sinnvoll gewählter Kreditlaufzeit wichtig.
Eine optimal gewählte Kreditlaufzeit ist entscheidend dafür, wie gut Sie die finanzielle Verpflichtung stemmen können, die mit einem Kredit einhergeht. Die Laufzeit sollte nicht länger gewählt werden als nötig, damit der Kredit nicht unnötig teuer wird. Gleichzeitig ist es wichtig, die monatliche Rate realistisch zu kalkulieren, sodass sie dauerhaft gut tragbar bleibt. Wer Angebote mit unterschiedlichen Laufzeiten vergleicht und auf mögliche Sondertilgungen achtet, kann die Gesamtkosten zusätzlich senken und bleibt bei der Rückzahlung flexibel.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
