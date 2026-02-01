Nur notwendige Cookies
Sie sind hier:
FAQ

Kreditlaufzeit – Was bedeutet sie für Ihre Finanzierung?

Die Kreditlaufzeit gibt an, über welchen Zeitraum ein Kredit vollständig zurückgezahlt wird. Sie wird meist in Monaten oder Jahren angegeben und beginnt mit der Auszahlung des Kredits. Die gewählte Laufzeit beeinflusst sowohl die Höhe der monatlichen Rate als auch die Gesamtkosten des Kredits.

Was ist die Kreditlaufzeit?

Die Kreditlaufzeit beschreibt den vertraglich vereinbarten Zeitraum, in dem ein Kreditnehmer einen Darlehensbetrag an den Kreditgeber zurückzahlt. Die Laufzeit gehört neben dem Kreditbetrag, der monatlichen Rate und der Zinshöhe zu den Rahmenbedingungen eines Kredits.

Konkret beschreibt sie also den Zeitraum zwischen

  • der Auszahlung des Kredits und
  • der vollständigen Rückzahlung inklusive Zinsen.

Je nachdem, um welche Kreditart es sich handelt, sind Laufzeiten von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren üblich. Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie Laufzeiten zwischen 12 Monaten und 20 Jahren (240 Monate) wählen.

Wie beeinflusst die Laufzeit die Kreditkosten?

Wie lange Sie Ihren Kredit an die Bank zurückzahlen, hat einen direkten Einfluss auf die Gesamtkosten.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Zeit Sie für die Rückzahlung Ihres Kredits einplanen, desto mehr Zinsen fallen insgesamt an und dies erhöht die Kreditkosten

Author image

Kurze Kreditlaufzeit

  • höhere monatliche Raten
  • geringere Gesamtkosten durch weniger Zinskosten

Author image

Lange Kreditlaufzeit

  • niedrigere monatliche Raten
  • höhere Gesamtkosten durch längere Zinszahlungen

Author image

Welche Kreditlaufzeit ist sinnvoll?

Welche Kreditlaufzeit sinnvoll ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Kreditlaufzeit, die für Ihr Finanzierungsvorhaben geeignet ist, ist in erster Linie abhängig von Ihrer finanziellen Situation und der Kreditsumme. Ziel ist eine Laufzeit, bei der die monatliche Rate gut tragbar ist, ohne den Kredit unnötig lange laufen zu lassen. Eine zu kurze Laufzeit kann finanziell belasten, eine zu lange verteuert den Kredit.

Mit einem Kreditrechner können Sie anhand unterschiedlicher Parameter herausfinden, welche Laufzeit für Sie sinnvoll ist. Geben Sie den Kreditbetrag, die monatliche Rate und einen realistischen effektiven Zinssatz an und erfahren Sie, welche Laufzeit unter diesen Umständen für Sie geeignet ist.

CHECK24 Hinweis

So finden Sie Ihre passende Kreditrate und Laufzeit

Um festzustellen, wie viel Kredit Sie sich monatlich leisten können, ist es sinnvoll, eine Haushaltsrechnung zu erstellen. Auf Basis dieser Rechnung können Sie herausfinden, welche Kreditlaufzeit mit Ihrem monatlichen Budget einhergehen kann.

Wann ist ein günstiger Zeitpunkt für einen Kredit?

Nicht nur die Laufzeit selbst, sondern auch der Zeitpunkt, zu dem Sie den Kredit abschließen, hat Auswirkungen auf die Gesamtkosten. Sind die Zinsen niedrig, so fallen diese bei einer längeren Laufzeit weniger ins Gewicht als höhere Zinsen. Um die für Sie ideale Kreditentscheidend zu treffen, ist das Zusammenspiel aus aktueller Zinssituation und sinnvoll gewählter Kreditlaufzeit wichtig.

Kreditlaufzeit richtig wählen: Kosten senken, Rate realistisch planen

Eine optimal gewählte Kreditlaufzeit ist entscheidend dafür, wie gut Sie die finanzielle Verpflichtung stemmen können, die mit einem Kredit einhergeht. Die Laufzeit sollte nicht länger gewählt werden als nötig, damit der Kredit nicht unnötig teuer wird. Gleichzeitig ist es wichtig, die monatliche Rate realistisch zu kalkulieren, sodass sie dauerhaft gut tragbar bleibt. Wer Angebote mit unterschiedlichen Laufzeiten vergleicht und auf mögliche Sondertilgungen achtet, kann die Gesamtkosten zusätzlich senken und bleibt bei der Rückzahlung flexibel.

Author image
Anna Molder ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

