Festzins

Ein Festzins ist der Zinssatz einer Geldanlage, der für eine bestimmte Zeitdauer festgeschrieben ist. Während dieses festgelegten Zeitraums unterliegt der Zinssatz keinen Schwankungen und darf daher seitens der Bank nicht an das aktuelle Marktzinsniveau angepasst werden.

In der Regel bieten Banken bei einem Festgeld immer einen Festzins an, den der Anleger für sein eingesetztes Kapital über die komplette vereinbarte Laufzeit erhält. Je länger die Laufzeit des Festgelds anhält, desto höher sind üblicherweise auch die festgeschriebenen Zinsen. Eine weitere Anlageform, bei der ein Festzins üblich ist, sind Anleihen. Bei einem Tagesgeld erhält ein Anleger hingegen variable Zinsen für das auf dem Konto angelegte Geld. Theoretisch kann die Bank den Zinssatz täglich anpassen. Um die Attraktivität der Tagesgeldkonten zu steigern, bieten Banken immer wieder Festzinsen für einen bestimmten Zeitraum an. Dieser liegt meistens bei sechs Monaten und richtet sich überwiegend an Neukunden.