Festgeld: Attraktive Konditionen bei Direktbanken

Wenn Sie einen Teil Ihres Ersparten in Festgeld anlegen möchten, ist es ratsam die verfügbaren Angebote miteinander zu vergleichen. In diesem Fall werden Sie schnell erkennen, dass Direktbanken oftmals einen höheren Zinssatz versprechen als Filialbanken. Dies hat einen einfachen Grund:

Direktbanken verfügen in der Regel nicht über ein eigenes Filialnetz. Auf diese Weise sparen sie Kosten für Räumlichkeiten und Mitarbeiter, wodurch sie wiederum die Möglichkeit haben, Finanzdienstleistungen im Vergleich zu Filialbanken günstiger anzubieten. Bankgeschäfte können Kunden in der Regel online und telefonisch sowie gelegentlich auch per Fax abwickeln. Damit müssen Sparer zwar auf den persönlichen Kontakt zu einem Berater verzichten – telefonisch ist die Bank allerdings meist von morgens bis abends erreichbar.

Wenn Sie Ihre Ersparnisse in Form von Festgeld bei einer Direktbank anlegen wollen, lohnt sich oft auch ein Blick in das europäische Ausland. Die Zinsunterschiede können je nach Anlageland mitunter hoch sein. Durch die digitale Abwicklung der Kontoeröffnung und -verwaltung können Sie auch diese Angebote für Ihren Sparplan nutzen.