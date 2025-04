Rating

Ähnlich wie Banken die Bonität von potenziellen Kunden bei der Kreditvergabe überprüfen, so beurteilen Rating-Agenturen in regelmäßigen Abständen die Zahlungsfähigkeit unter anderem von Staaten, Institutionen oder Unternehmen. Das Bonitätsrating der Agenturen soll Anlegern als Orientierung dienen und ihnen die Auswahl sicherer Geldanlagen erleichtern. Drei große Agenturen decken zusammen den größten Teil des Marktes ab: Standard & Poor's, Moody's und Fitch Ratings. Bei ihren Einschätzungen stützen sich die Agenturen sowohl auf öffentlich zugängliche Daten wie auch auf eigene Analysen. Die Skala, auf der die Bonität angegeben wird, unterscheidet sich von Agentur zu Agentur. Bei der größten Ratingagentur Standard & Poor's reicht die Skala von AAA (bestmögliche Bonität) bis D (schlechteste Bonität).

Für Tagesgeld- oder Festgeld-Sparer, die ihr Geld bei einer ausländischen Bank anlegen möchten, stellen die Ratings eine wichtige Entscheidungshilfe dar. Die EU-weit harmonisierte Einlagensicherung garantiert ihnen zwar prinzipiell die Sicherheit ihrer Ersparnisse bis zu einer Höhe von 100.000 Euro beziehungsweise einem entsprechenden Betrag in der jeweiligen Landeswährung. Falls die Bank in eine finanzielle Schieflage geraten sollte, greift das im jeweiligen Land zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem, um die Sparer zu entschädigen. Sollte dieses wider Erwarten seiner Pflicht nicht nachkommen können, kann der jeweilige Nationalstaat einspringen. Im Ernstfall können das aber natürlich nur Staaten leisten, die auch entsprechend zahlungsfähig sind. So ist das Rating des jeweiligen Landes ein guter Anhaltspunkt dafür, wie sicher das Geld bei einer dort ansässigen Bank aufgehoben ist.

Die Bewertungsskala der größten Agentur Standard & Poor's im Überblick: