50.000 Euro anlegen

50.000 Euro in Kryptowährung anlegen?

Kryptowährungen sind digital erzeugte Währungen. Ursprünglich als Zahlungsmittel gedacht, haben sie sich hauptsächlich zu Spekulationsobjekten entwickelt. Sie sind unabhängig von Banken, Besitzer verwahren sie selbst in digitalen Geldbörsen, sogenannten Wallets, oder über Broker auf. Neue Einheiten werden mithilfe komplizierter Berechnungen durch ein riesiges, weltweites Computernetzwerk erstellt. Ein realer Wert steht nicht dahinter, die Wertentwicklung richtet sich einzig nach Angebot und Nachfrage.

Die älteste und bekannteste Kryptowährung ist der Bitcoin, der eine gewisse Erfolgsgeschichte geschrieben hat: War er in der Anfangsphase von 2009 bis 2011 noch unter einem Dollar zu haben, stieg der Wert eines Bitcoins im November 2021 kurzzeitig auf knapp 70.000 Dollar – und lag ein Jahr später bei circa 16.000 Dollar. Die Wertschwankungen solcher digitaler Geldeinheiten sind enorm und kaum prognostizierbar. Mittlerweile gibt es über 15.000 Kryptowährungen und keine konnte bisher mit dem zwischenzeitlichen Bitcoin-Erfolg mithalten. Kryptowährungen sind als Investition mit einem extremen Risiko behaftet – deutlich höher als Aktien – ein Totalverlust ist jederzeit möglich.

Interessieren Sie sich für einen Kauf, erfordert das viel Beschäftigung mit dem Markt – um die richtige Auswahl zu treffen, rechtzeitig zu kaufen und zu verkaufen, aber auch, um nicht auf unseriöse Anbieter hereinzufallen. Zudem sind Kryptowährungen nicht umweltfreundlich: Die Erzeugung und Verwaltung des elektronischen Geldes benötigt eine hohe Rechenleistung und verbraucht entsprechend viel Strom.

Investitionen in diesem Segment sollten Sie nur tätigen, wenn Sie auf das Geld komplett verzichten könnten. Sowohl Stiftung Warentest als auch die Verbraucherzentrale raten von Kryptowährungen als Geldanlage aufgrund des sehr hohen Risikos ausdrücklich ab. Geld in Festgeld oder Tagesgeld anzulegen ist empfehlenswerter als 50.000 Euro in Kryptowährung zu investieren.