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50.000 Euro anlegen

  • 50.000 Euro lassen sich vielseitig investieren: in ETFs, Aktien, Immobilienfonds bis hin zu Tagesgeld und Festgeld. Da sich viele Anleger gerade bei größeren Geldsummen schwertun und Bedenken haben, etwas falsch zu machen, ist die richtige Strategie maßgebend.
  • Entscheidend sind Ihre persönlichen Vorlieben und individuellen Bedürfnisse. Überlegen Sie, welcher Anlagetyp Sie sind und welche Sparziele Sie verfolgen. Wünschen Sie eine bessere Rendite, dann müssen Sie in der Regel ein höheres Risiko tragen. Ist Ihnen eine größere Sicherheit lieber, dann müssen Sie dafür Abstriche bei den Zinserträgen machen.
  • Überdenken Sie Ihre finanzielle Situation. Müssen Sie aktuell noch laufende Ratenkredite bedienen, ist es oft sinnvoll, bestehende Kreditschulden zunächst zu tilgen. Zudem ist ein flexibel verfügbarer Notgroschen von mindestens drei Monatseinkommen empfehlenswert, um unvorhergesehene Situationen finanziell schultern zu können.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie lege ich 50.000 Euro an? Erste Schritte

Beurteilung der aktuellen finanziellen Lage

Bevor Sie darüber nachdenken, 50.000 Euro anzulegen, kann es sinnvoll sein, laufende Kredite zurück zu bezahlen. Gibt es einen Autokredit, der vorzeitig abgelöst werden kann oder laufende Ratenkredite, die die aktuelle Haushaltsrechnung belasten? Wenn der bestehende Kredit höher verzinst ist als die Geldanlage, lohnt sich eine Sondertilgung oder Gesamttilgung. So sparen Sie sich die zukünftigen Zinszahlungen für die restliche Laufzeit des Kredits. Kalkulieren Sie vor Ihrem Investment unbedingt einen Notgroschen ein, also eine Rücklage für Notfälle. Dieser kann unvorhersehbare Ausgaben auffangen und davor schützen, Schulden machen zu müssen. Als Faustregel gelten hierfür zwei bis drei Monatsgehälter. Das Geld sollte jederzeit zugänglich und kurzfristig verfügbar sein. Da Girokonten in der Regel nicht verzinst werden, empfiehlt sich hierfür ein Tagesgeldkonto.

Eigenes Risikoprofil bestimmen

Welcher Anlagetyp sind Sie? Welches Risiko können Sie tragen und welches Risiko wollen Sie tragen, um Ihr Sparziel zu erreichen. Besteht Ihr Plan darin, langfristig Kapital für die private Altersvorsorge aufzubauen, ist vor allem die Rendite entscheidend. Eine hohe Rendite lässt sich beispielsweise mit Fonds- und ETF-Sparplänen erzielen. Das investierte Kapital unterliegt jedoch Kursschwankungen, die Geldanlage kann somit neben einer hohen Rendite auch zu Verlusten führen. Der Ertrag lässt sich somit nicht exakt prognostizieren. Tages- und Festgeldanlagen eignen sich hingegen für ein präzises Sparziel. Die Rendite ist zwar nicht überdurchschnittlich hoch, das eingesetzte Kapital und die Erträge sind aber sicher. Tages- und Festgeldkonten überzeugen mit einer großen Sicherheit zu Lasten niedrigerer Zinsen. Aktien oder ETFs hingegen ermöglichen eine hohe Rendite, die jedoch stark von der Marktlage abhängt.

viele Geldmünzen

Sparziel und Anlagedauer bestimmen

Überlegen Sie vor Ihrer Kapitalanlage, welche Sparziele Sie verfolgen. Planen Sie die Aufstockung Ihrer Altersvorsorge oder eine größere Anschaffung?

Entscheidend ist, was Sie mit dem Geld vorhaben und vor allem, wann Sie darauf zugreifen möchten. Wie lange können Sie auf das Geld verzichten? Wie viel Vermögen soll am Ende letztendlich rauskommen?

CHECK24 Hinweis

Die AWV-Meldepflicht

Die Deutsche Bundesbank erhebt Daten darüber, wieviel Geld nach und aus Deutschland fließt. Wenn Sie einen Betrag von 50.000 Euro oder höher für mehr als 12 Monate im Ausland anlegen, müssen Sie diesen Geldtransfer deshalb bei der Deutschen Bundesbank melden. Das regelt die sogenannte Außenwirtschaftsverordnung (AWV). Die Meldung erfolgt nicht über CHECK24, Sie müssen sie selbstständig vornehmen. Dies geht telefonisch unter der 0800 1234 111 aus dem deutschen Festnetz. Wichtig: Den Geldtransfer müssen Sie bis zum siebten Werktag des Folgemonats melden. Wenn Sie die Frist verpasst haben, sollten Sie die Zahlung zeitnah nachmelden.

Anlageformen: Wie kann ich 50.000 Euro anlegen

Bei der Bank

Bei einem Tagesgeldkonto handelt es sich um ein variabel verzinstes Konto ohne feste Laufzeit. Die Bank kann den Zinssatz jederzeit erhöhen oder senken. Anders als beim Festgeldkonto bleibt das Geld verfügbar. Der Anleger kann das Geld jederzeit abheben oder die Spareinlage erhöhen. Festgeld ist eine Geldanlage mit einer festgelegten Laufzeit zu einem festgelegten Zinssatz. Je länger die Laufzeit, desto höher ist in der Regel auch der Zinssatz. Der Zinssatz für Festgeld ist oft höher als für Tagesgeld. Vor Ablauf der Laufzeit können Sie jedoch nicht auf das angelegte Geld zugreifen. Deshalb ist es wichtig, auf die Wahl der Laufzeit zu achten. Legen Sie das Geld nur so lange fest, wie Sie auch wirklich darauf verzichten können. Eine vorzeitige Kündigung ist bei Festgeldanlagen nicht vorgesehen und nur in Ausnahmefällen möglich.

ETFs & Aktien

ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Indexfonds, die einen bestimmten Aktienindex abbilden. Mit einem ETF-Wertpapier können Anleger kosteneffizient in Kapitalmärkte investieren und langfristig Vermögen aufbauen. Sie sind renditesicher, kostengünstig und gleichzeitig risikobegrenzt. Aktien, also Wertpapiere und Anteile von einzelnen Unternehmen, sind hingegen nicht immer börsennotiert und können auch privat gehandelt werden. Beim Erwerb einer Aktie kaufen Sie immer Wertpapiere von einem Unternehmen. Eine Diversifikation oder Streuung des Verlustrisikos ist nicht gegeben. Sie müssen sich selbst darum kümmern, indem Sie Aktien von verschiedenen Unternehmen kaufen. ETFs sind geeignet für einen passiven, risikoarmen und langfristigen Vermögensaufbau, Aktien für einen aktiven, risikoreichen und schnellen Vermögensaufbau.

Immobilienfonds

Immobilienfonds sind Investmentfonds, die in Immobilien investieren. Anleger beteiligen sich somit am Immobilienmarkt, ohne eine eigene Immobilie zu besitzen. Immobilienfonds sind risikobehaftet. Der Wert von Immobilien kann stark schwanken und selbst bei langfristigen Mietverträgen bestehen Mietausfallrisiken. Viele Immobilienfonds halten auch Immobilien im Ausland mit fremder Währung. Auch wenn die Mieten stabil sind, fallen die Erträge für den Anleger, wenn der Wert der Währung gegenüber dem Euro fällt.

50.000 Euro in Kryptowährung anlegen?

Kryptowährungen sind digital erzeugte Währungen. Ursprünglich als Zahlungsmittel gedacht, haben sie sich hauptsächlich zu Spekulationsobjekten entwickelt. Sie sind unabhängig von Banken, Besitzer verwahren sie selbst in digitalen Geldbörsen, sogenannten Wallets, oder über Broker auf. Neue Einheiten werden mithilfe komplizierter Berechnungen durch ein riesiges, weltweites Computernetzwerk erstellt. Ein realer Wert steht nicht dahinter, die Wertentwicklung richtet sich einzig nach Angebot und Nachfrage.

Die älteste und bekannteste Kryptowährung ist der Bitcoin, der eine gewisse Erfolgsgeschichte geschrieben hat: War er in der Anfangsphase von 2009 bis 2011 noch unter einem Dollar zu haben, stieg der Wert eines Bitcoins im November 2021 kurzzeitig auf knapp 70.000 Dollar – und lag ein Jahr später bei circa 16.000 Dollar. Die Wertschwankungen solcher digitaler Geldeinheiten sind enorm und kaum prognostizierbar. Mittlerweile gibt es über 15.000 Kryptowährungen und keine konnte bisher mit dem zwischenzeitlichen Bitcoin-Erfolg mithalten. Kryptowährungen sind als Investition mit einem extremen Risiko behaftet – deutlich höher als Aktien – ein Totalverlust ist jederzeit möglich.

Interessieren Sie sich für einen Kauf, erfordert das viel Beschäftigung mit dem Markt – um die richtige Auswahl zu treffen, rechtzeitig zu kaufen und zu verkaufen, aber auch, um nicht auf unseriöse Anbieter hereinzufallen. Zudem sind Kryptowährungen nicht umweltfreundlich: Die Erzeugung und Verwaltung des elektronischen Geldes benötigt eine hohe Rechenleistung und verbraucht entsprechend viel Strom.

Investitionen in diesem Segment sollten Sie nur tätigen, wenn Sie auf das Geld komplett verzichten könnten. Sowohl Stiftung Warentest als auch die Verbraucherzentrale raten von Kryptowährungen als Geldanlage aufgrund des sehr hohen Risikos ausdrücklich ab. Geld in Festgeld oder Tagesgeld anzulegen ist empfehlenswerter als 50.000 Euro in Kryptowährung zu investieren.

Beliebte Tagesgeldangebote

Suresse Direkt Bank - Tagesgeld

8,4
Sehr gut
Angebotsbewertung
3,56 %
Zins effektiv
1.778 €
Zinsertrag jährlich

Spanien

(A+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,56 %
Zinssatz nominal3,5 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungObwohl die Suresse Bank ihren Hauptsitz in Spanien hat, wird Ihre Geldanlage über die belgische Niederlassung geführt und nach belgischem Steuerrecht behandelt. In Belgien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Sie benötigen hierfür zwingend einen deutschen Personalausweis oder eine gültige deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Eine Legitimierung mit einem Reisepass ist derzeit leider nicht möglich.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Suresse Direkt Bank
LandSpanien
Gründung1992
Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
Informationen zu Spanien
EU-Mitgliedseit 1986
WährungEUR
Bonität SpanienGut/A+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Bank of Scotland - Tagesgeld

8,3
Sehr gut
Angebotsbewertung
3 %
Zins effektiv
1.500 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3 %
Zinssatz nominal3 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage50.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentDie Bank of Scotland benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank of Scotland weitergeleitet. Folgende Verfahren stehen zur Auswahl: VideoIdent oder PostIdent.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Bank of Scotland
LandDeutschland
Gründung2019
Die Bank of Scotland mit Hauptsitz in Deutschland wurde im Jahr 2019 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Lloyds Banking Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Geldanlage und Kredite. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 30 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die Bank of Scotland (Lloyds Bank GmbH) ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

TF Bank - Tagesgeld

8,9
Großartig
Angebotsbewertung
3,3 %
Zins effektiv
1.649 €
Zinsertrag jährlich

Schweden

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,3 %
Zinssatz nominal3,25 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 105.066 €, Stand 07.08.)
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur TF Bank
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
EU-Mitgliedseit 1995
WährungSEK
Bonität SchwedenBeste/AAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.150.000 SEK (= 105.066 €, Stand 07.08.)
Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.
Weitere Angebote

Die beliebtesten Festgelder

BGFIBank Europe - Festgeld 1 Jahr

8,8
Großartig
Angebotsbewertung
3,19 %
Zins effektiv
1.597 €
Zinsertrag

Frankreich

(A+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,19 %
Zinssatz nominal3,15 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Frankreich fallen keine ausländischen Steuern an. Anlagen bei der BGFI Bank Europe werden treuhänderisch von der C24 Bank verwaltet und daher nach deutschem Steuerrecht behandelt. Das bedeutet: Kapitalerträge werden pauschal mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert (es sei denn, Sie reichen bei der C24 Bank einen Freistellungsauftrag ein). Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur BGFIBank Europe
LandFrankreich
Gründung2009
Die 2009 gegründete BGFIBank Europe mit Sitz in Paris ist die französische Tochtergesellschaft der Bankengruppe BGFIBank. Die Bank konzentriert sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Handels- und Exportfinanzierung, Unternehmensfinanzierung sowie Finanzmanagement. Hierzu gehören unter anderem Vorfinanzierung, Diskontierung, Factoring und die Kreditvergabe. Die Bilanzsumme der BGFIBank Europe beläuft sich im Jahr 2023 auf 674 Mio. Euro.
Informationen zu Frankreich
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität FrankreichGut/A+
Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,9 Billionen Euro im Jahr 2024. Frankreich hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, mit starken Sektoren in der Luftfahrt, Automobilindustrie, Chemie sowie im Bereich Luxusgüter. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanz- und Tourismussektor, ist ebenfalls bedeutend. Das Land ist bekannt für seine wirtschaftliche Stabilität, unterstützt durch eine gut regulierte Finanzindustrie und eine robuste Infrastruktur. Trotz einiger wirtschaftlicher Herausforderungen bietet Frankreich ein attraktives und sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandFrankreich
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Frankreich ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - FGDR) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Bester Zins Deutschland

OLB - Festgeld 1 Jahr

9,9
Exzellent
Angebotsbewertung
2,76 %
Zins effektiv
1.380 €
Zinsertrag

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,76 %
Zinssatz nominal2,76 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage5.000 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Kundenbereich einreichen.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur OLB
LandDeutschland
Gründung1869
Die Oldenburgische Landesbank (OLB) mit Hauptsitz in Oldenburg wurde im Jahr 1869 gegründet. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder umfasst die Geldanlage von Privatpersonen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 25,9 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die OLB Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen über 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.

Bester Zins

Banka Kovanica - Festgeld 1 Jahr

6,3
Befriedigend
Angebotsbewertung
3,25 %
Zins effektiv
1.625 €
Zinsertrag

Kroatien

(A-)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,25 %
Zinssatz nominal3 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A-
Kosten
keine
Mindestanlage2.500 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der kroatischen Quellensteuer in Höhe von 12 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Keine digitale Kontoeröffnung über CHECK24Eine rein digitale Kontoeröffnung über CHECK24 ist leider nicht möglich. Für die Beantragung der kroatischen Steuernummer muss der Antrag ausgedruckt, unterschrieben und per Post an CHECK24 verschickt werden.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Banka Kovanica
LandKroatien
Gründung1997
Die Banka Kovanica mit Hauptsitz in Varaždin (Kroatien) wurde im Jahr 1997 gegründet und befindet sich im Besitz der Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, der ältesten Bankengruppe der Republik San Marino. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder liegt in der Vergabe von Verbraucherkrediten und Betriebsmittelfinanzierung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 233,0 Mio. Euro.
Informationen zu Kroatien
EU-Mitgliedseit 2013
WährungEUR
Bonität KroatienGut/A-
Kroatien hat sich als eine zunehmend stabile Wirtschaft im südosteuropäischen Raum etabliert, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 86 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Tourismussektor spielt eine Schlüsselrolle in der kroatischen Wirtschaft, begleitet von einem starken Industriesektor in Bereichen wie Schiffbau, Maschinenbau und Lebensmittelproduktion. Die Wirtschaft profitiert von einer soliden makroökonomischen Stabilität, moderaten Inflationsraten und einem robusten Bankensektor. Kroatien ist seit 2023 Mitglied der Eurozone, was die wirtschaftliche Integration weiter stärkt. Für Tages- und Festgeldanlagen bietet Kroatien ein wachsendes und stabilisiertes wirtschaftliches Umfeld.
LandKroatien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Kroatien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Croatian Deposit Insurance Agency) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
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50.000 Euro anlegen bei CHECK24: So funktioniert's

Geplanten Anlagebetrag & Anlagedauer eingeben

Wählen Sie das Produkt und den gewünschten Anlagebetrag. Möchten Sie Ihr Geld flexibel und zu sicheren Renditen anlegen, dann fahren Sie mit einer Kombination aus Tagesgeld- und Festgeldanlage am besten.

Achten Sie bei Ihrer Festgeldanlage auf die Laufzeit und prognostizieren Sie die Zukunft: Legen Sie das Geld langfristig fest und die Zinsen sinken, dann profitieren Sie auch in den darauffolgenden Jahren vom ursprünglich festgelegten Zinssatz.

Insofern der Zinssatz in den Jahren jedoch steigt, Ihr Kapital aber laufzeitbedingt an den vereinbarten Zins gebunden ist, gehen Ihnen mögliche Zinserträge verloren.

CHECK24 Tipp

Treppenstrategie nutzen

Die Treppenstrategie macht es möglich, flexibel auf Zinserhöhungen zu reagieren und Renditeverluste zu verringern. Hierbei wird die gesamte Anlagesumme in gleiche Teilbeträge aufgeteilt, die jeweils zu verschiedenen Laufzeiten angelegt werden. Es empfehlen sich Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren.

Beispiel: Bei einer Anlagesumme von 50.000 Euro werden jeweils 10.000 Euro mit den Laufzeiten eins bis fünf Jahre festgelegt. Das erste Festgeld wird nach einem Jahr fällig, welches Sie dann mit dem aktuell höchsten Zins für weitere fünf Jahre festlegen. Diesen Prozess wiederholen Sie jährlich. Ergebnis: Ihnen stehen innerhalb von kurzen Abständen liquide Mittel zur Verfügung und Sie sichern sich immer die besten Zinssätze für die jeweiligen Zeiträume.

Angebote vergleichen & auswählen

Über den CHECK24 Geldanlage-Vergleich vergleichen Sie die besten Tagesgeld- und Festgeld-Angebote verschiedener deutscher und europäischer Banken. Über verschiedene Filter lassen sich die Angebote eingrenzen und sortieren:

  • Sortieren Sie nach Empfehlung und dem höchsten Zins oder der besten Landesbonität.
  • Wählen Sie Angebote, die Sie direkt über das CHECK24 Anlagekonto abschließen können.
  • Filtern Sie nach weiteren Kriterien, z. B. guten Kundenbewertungen.
Frau hält ein Tablet in der Hand

CHECK24 Anlagekonto eröffnen & Geld einzahlen

Füllen Sie das Online-Formular aus und bestätigen Sie Ihre Identität mittels Video- oder PostIdent. Nach der Kontoeröffnung können Sie den gewünschten Betrag einzahlen.

Vorteile: Über das CHECK24 Anlagekonto betreuen Sie all Ihre Fest- und ausgewählte Tagesgeldanlagen an einem zentralen Ort. Für eine Neuanlage ist keine erneute Kontoeröffnung notwendig. Zusätzlich steht Ihnen der kostenlose Kundeservice von CHECK24 zur Seite.

CHECK24 Tipp

CHECK24 Anlagekonto nutzen

Bei Fragen stehen Ihnen die Experten von CHECK24 telefonisch unter 089 – 24 24 11 15 oder per E-Mail unter anlagekonto@check24.de selbstverständlich zur Verfügung. Unsere kompetenten Berater unterstützen Sie gerne und helfen auch bei Geldanlagen bei ausländischen Banken.

Taschenrechner über einem Plan für eine Geldanlage

Weitere Anlagebeträge

10.000 Euro anlegen
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100.000 Euro anlegen
5.000 Euro anlegen

Ist eine Anlage über 50.000 Euro geschützt?

Sie müssen sich als Anleger um Ihre Geldanlage keine Sorgen machen. Neben Spareinlagen gelten Tages- und Festgelder als die sichersten Anlageprodukte. Sie unterliegen keinem Kurs- und Zinsrisiko. Das einzige Risiko, das sogenannte Emittentenrisiko, also, dass die Bank, die Ihr Anlagekonto führt, insolvent werden könnte, ist durch verschiedene Einlagensicherungen geschützt. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt in Deutschland und innerhalb der Europäischen Union das Guthaben der Kunden bis zu einer Anlagesumme von 100.000 Euro. Darüber hinaus sind zahlreiche Banken freiwilliges Mitglied eines privaten Einlagensicherungsfonds. Die Sicherungsgrenzen liegen hier noch deutlich höher.

Häufige Fragen 

Ist es sinnvoll, den Anlagebetrag von 50.000 Euro aufzuteilen?

Möchten Sie möglichst flexibel auf Zinsänderungen reagieren, sollten Sie das Anlagekapital auf verschiedene Geldanlagen verteilen und/oder die Laufzeiten variieren. Eine Aufteilung ist ebenfalls empfehlenswert, wenn Sie auf den gesamten Anlagebetrag in Höhe von 50.000 Euro nicht über einen einheitlichen Anlagezeitraum hinweg verzichten wollen oder können.

Ist es sinnvoll jetzt 50.000 Euro anzulegen?

Wenn Sie 50.000 Euro auf Ihrem Girokonto liegen haben, verliert es dort an Wert, da Sie nicht mit einer Verzinsung rechnen können und Ihr Erspartes dort der Inflation ausgesetzt ist. Über unseren Geldanlage-Vergleich sichern Sie sich die besten Tages- und Festgeldangebote aller wichtigen Anbieter.

Ist es klug, 50.000 Euro Guthaben einfach auf dem Girokonto zu belassen?

Nein, das Girokonto ist als Geldanlageform nicht geeignet. Girokonten sind meist nicht verzinst. Deshalb lohnen sich Tages- und Festgeldkonten weitaus mehr. Sie erhalten dafür Zinsen, ohne ein großes Risiko eingehen zu müssen.

Was mache ich, wenn die Zinsen bei einer anderen Bank steigen?

Insbesondere bei Tagesgeldanlagen, die über das CHECK24 Anlagekonto verwaltet werden, haben Sie die Flexibilität, mit nur wenigen Klicks zur Bank mit dem besten Zinsangebot zu wechseln.

Was ist die AWV-Meldepflicht?

AWV steht für Außenwirtschaftsverordnung. Diese regelt, dass eine Geldanlage von 50.000 Euro oder höher, die für mehr als 12 Monate im Ausland angelegt wird, bei der Deutschen Bundesbank gemeldet werden muss. Dazu muss der Anleger eigenständig Kontakt zur Deutschen Bundesbank aufnehmen. Als Frist gilt der siebte Werktag des Folgemonats. Die AWV-Meldepflicht kann ganz einfach telefonisch durchgeführt werden.

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