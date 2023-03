50.000 Euro anlegen

Beurteilung der aktuellen finanziellen Lage

Bevor Sie darüber nachdenken, 50.000 Euro anzulegen, ist es sinnvoll, laufende Kredite zurück zu bezahlen. Gibt es einen Autokredit, der vorzeitig abgelöst werden kann oder laufende Ratenkredite, die die aktuelle Haushaltsrechnung belasten? Wenn sich die finanzielle Möglichkeit bietet, bestehende Kredite abzulösen, dann sollten Sie das tun. So sparen Sie sich die zukünftigen Zinszahlungen für die restliche Laufzeit des Kredits. Kalkulieren Sie vor Ihrem Investment unbedingt einen Notgroschen ein, also eine Rücklage für Notfälle. Dieser kann unvorhersehbare Ausgaben auffangen und davor schützen, Schulden machen zu müssen. Als Faustregel gelten hierfür zwei bis drei Monatsgehälter. Das Geld sollte jederzeit zugänglich und kurzfristig verfügbar sind. Da Girokonten in der Regel nicht verzinst werden empfiehlt sich hierfür ein Tagesgeldkonto.