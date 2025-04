20.000 Euro anlegen

CHECK24-Tipp:

Die Treppenstrategie



Wenn Sie wissen, dass Sie nur einen Teil der 20.000 Euro in absehbarer Zeit benötigen, legen Sie Ihr Geld am besten gestaffelt auf unterschiedliche Zeiträume an. Sie „parken“ beispielsweise einen Teilbetrag auf einem Tagesgeldkonto, legen einen weiteren Teil für ein Jahr auf ein Festgeldkonto und noch einen Teil für einen längeren Zeitraum an. So behalten Sie eine gewisse Verfügbarkeit, lassen Geld längerfristig für sich arbeiten, können aber zwischendurch auch wieder neu anlegen und Ihre Strategie an Ihre aktuelle Gesamtsituation anpassen.