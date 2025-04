5.000 Euro anlegen

Tipp 1: Investitionsformen mischen

Um das meiste aus Ihren 5.000 Euro herauszuholen, ist eine Mischform sinnvoll. So profitieren Sie von verschiedenen Anlagestrategien und deren Vorteilen. Dabei spielen Ihr geplanter Anlagehorizont und Ihre persönliche Risikobereitschaft eine entscheidende Rolle: Fühlen Sie sich mit einer Anlage nicht wohl, legen Sie lieber in sichere Geldanlagen wie Tages- und Festgeld an. Sind Sie auf das Geld in absehbarer Zeit angewiesen, wählen Sie entsprechend kurze Laufzeiten. Grundsätzlich ist es besser, nicht den gesamten Betrag in eine Anlage zu stecken, sondern aufzuteilen. Eine sehr sichere Variante stellt die nachfolgende Abbildung dar.

Mit den verschiedenen Anlagezeiträumen entsteht die sogenannte Treppenstrategie. So haben Sie immer Geld zur Verfügung und können bei Ende der Festgeldlaufzeiten über eine erneute Anlage entscheiden.