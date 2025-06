Beispielrechnung

Szenario 1: Ihnen stehen im September 2023 10.000 Euro zur Verfügung. Legen Sie diese für fünf Jahre auf einem Festgeldkonto an, das Ihnen 3,5 Prozent Zinsen bietet, erhalten Sie am Ende der Laufzeit bei gesamter Zinszahlung am Ende der Laufzeit und vor Steuer 1.876,86 Euro.

Leisten Sie mit den 10.000 Euro nach einem Jahr eine Sondertilgung für einen Kredit über 500.000 Euro, den Sie beispielsweise im Juli 2020 zu einem Sollzins von 0,83 Prozent und einer jährlichen Tilgung von drei Prozent aufgenommen haben, sparen Sie am Ende der Sollzinsbindung 1.147 Euro Zinsen ein. In diesem Fall haben Sie also 729,86 Euro mehr von Ihrem Geld, wenn Sie es anlegen.

Szenario 2: Sie legen Ihr Geld für fünf Jahre auf ein Festgeldkonto, was Ihnen lediglich 2 Prozent Zinsen bietet. Bei diesem Zinssatz haben Sie am Ende der Laufzeit nur 1.040 Euro erreicht. In diesem Fall haben Sie also 107 Euro mehr von Ihrem Geld, wenn Sie eine Sondertilgung leisten.