Die Tochtergesellschaft der französischen Genossenschaftsbank Credit Mutuel besitzt in Deutschland ein Vertriebsnetz mit mehr als 360 Filialen an 200 Standorten, die von rund 7.000 Mitarbeitern betreut werden. Für ihre Privatkunden bietet die TARGOBANK alle gängigen Bankdienstleistungen im Privatsektor an: Sparen und verschiedene Geldanlagemöglichkeiten, Konten und Karten, Vorsorge, Schutz, Vermögen, Finanzierung und Kredite . Die TARGOBANK stellt sechs verschiedene Wege für ihre Kunden bereit, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen: Filialniederlassungen, Service Terminals, Internet Banking, Mobile Kundenberatung, Telefon und TARGOBANK Gold. Die TARGOBANK betreut in Deutschland vier Millionen Privatkunden und wies im Jahr 2015 eine Bilanzsumme in Höhe von 14,2 Milliarden Euro auf.