Die C24 Bank GmbH wurde 2020 in der Bankenmetropole Frankfurt am Main gegründet und ist Teil der CHECK24 Gruppe mit eigener Banklizenz. Die Bank von Deutschlands größtem Vergleichsportal kann damit als Open Banking Plattform agieren und ihren Kunden neben eigenen Produkten über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte wie Ratenkredite, Baufinanzierungen, Kreditkarten und Geldanlagen anderer Institute anbieten. In der C24 Bank App lassen sich auch die Konten weiterer Kreditinstitute verwalten. Mithilfe künstlicher Intelligenz können Kontoinhaber Einsparpotentiale identifizieren. In den angebundenen CHECK24 Vergleichen finden sie so zum Beispiel einen günstigeren Tarif für die Energieversorgung oder einen preiswerteren Mobilfunkvertrag. Bei der Entwicklung neuer Produkte legen die Frankfurter Ihren Fokus sowohl auf höchste Sicherheitsstandards und Nachhaltigkeit, als auch auf digitale Prozesse und Lösungen, die jederzeit und von jedem Ort aus einfach anwendbar sind.