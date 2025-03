Die Creditplus Bank ist ein auf Verbraucherkredite spezialisiertes Geldinstitut. 1960 gegründet, ist die Creditplus heute ein Unternehmen der französischen Bankengruppe Crédit Agricole, einer der größten Banken Europas. Noch unter dem damaligen Namen Beneficial Bank begann das Geldhaus bereits 1997 mit der Online-Kreditvergabe. Seit 2011 bietet die Bank zusätzlich auch Festgeldkonten an. Ihre Kunden betreut die Creditplus Bank in bundesweit 17 Filialen mit über 600 Mitarbeitern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Stuttgart. Der Service des Stuttgarter Bankunternehmens wurde vom TÜV Saarland zertifiziert und als ?gut? ausgezeichnet.