Die SWK Bank gibt es seit 1959 in Bingen am Rhein. Sie beschäftigt dort knapp 170 Mitarbeiter. Das Hauptgeschäft der SWK Bank sind Online-Kredite. Bei Gewährung eines solchen Kredites, der zwischen 2.500 und 100.000 € liegen kann, kommt es innerhalb von 2 Werktagen zu einer Auszahlung. Dabei bleibt der Zinssatz während der gesamten Laufzeit fest. Die Laufzeit liegt bei 24 bis 120 Monaten. Darüber hinaus bietet die SWK Bank ihren Kunden für die Einlage von Festgeld für eine bestimmte Laufzeit einen festen Zinssatz an. Die Kontoführung ist hierbei kostenlos. Allerdings liegt die Mindesteinlagesumme bei 10.000 €.

jetzt vergleichen