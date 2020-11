CHECK24 volldigitaler Abschluss

Für das Videoident-Verfahren ist der Abgleich von Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum mit Ihren Ausweisdaten notwendig. Darüber hinaus wird für den Versand der TAN Ihre Mobiltelefonnummer benötigt. Mit Ihrer Zustimmung leiten wir diese Daten ausschließlich an das Unternehmen weiter, das die Identifikation durchführt.

Hinterlegt werden die Informationen auf einem Server in Deutschland. Nach erfolgreicher Identifikation werden die Daten an die Bank weitergeleitet, bei der Sie Ihren Kredit beantragt haben und die daher Ihre Identifikation benötigt. Wir beziehungsweise das durchführende Unternehmen gewährleisten die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten – sowohl in der Übertragung, bei der Speicherung, der Bearbeitung während der Identifikation als auch bei der Weiterleitung an die Bank. Das geschieht unter anderem durch eine vollständige Verschlüsselung der Daten nach den höchsten technischen Standards.