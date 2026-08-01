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Tagesgeldkonto wechseln

Stand: 06.08.2026

  • Um immer den höchsten Zins auf das Tagesgeldkonto zu erhalten, lohnt sich ein regelmäßiger Wechsel zum besten Angebot.
  • Da Tagesgeldkonten keinen Schufa-Eintrag nach sich ziehen, ist es möglich, mehrere Konten parallel laufen zu lassen und immer das mit dem aktuell besten Zins zu nutzen.
  • Besonders lukrativ sind oft befristete Neukundenangebote. Mit dem CHECK24 Anlagekonto lassen sich Wechsel und mehrere Tagesgeldkonten flexibel und übersichtlich verwalten, ohne dass eine erneute Legitimation erforderlich ist.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Tagesgeld wechseln: Wie oft und wann lohnt sich das?

Da die Zinsen beim Tagesgeld variabel sind, gibt es keinen festen Zeitpunkt, zu dem es nötig ist, Ihr Tagesgeldkonto zu wechseln. Ein Wechsel lohnt sich immer dann, wenn ein anderes Institut deutlich bessere Konditionen bietet. In der Praxis reicht meist ein regelmäßiger Vergleich (zum Beispiel alle drei bis sechs Monate). Auf diese Weise können clevere Sparer stets von den besten Angeboten profitieren.

Einen Wechsel sollten Sie vor allem dann in Betracht ziehen, wenn es sich bei den angebotenen Zinsen um reine Neukundenangebote handelt oder der Zinssatz nur über einen bestimmten Zeitraum gilt. Nach Ablauf der Aktionsphase fällt der Zins meist auf ein niedrigeres Niveau zurück. Dann ist der richtige Moment gekommen, um zu einem besser verzinsten Tagesgeldkonto zu wechseln. 

Bei der Wahl des Tagesgelds ist nicht ausschließlich die Zinshöhe wichtig. Andere Faktoren wie Zinsgarantien, Sondergutschriften und die Häufigkeit der Zinsausschüttung haben Auswirkung auf die Rendite und sollten deshalb in Ihre Entscheidung mit einbezogen werden. Wer nicht ständig Erspartes zwischen Tagesgeldkonten hin und her überweisen möchte, ist mit Angeboten, die auch für Bestandskunden gelten, gut bedient.

Was ist Zinshopping?

Als Zinshopping oder Tagesgeld-Hopping bezeichnet man die Strategie, sein Guthaben immer wieder zum Kreditinstitut mit dem aktuell höchsten Zins umzuschichten. Da Tagesgeld jederzeit verfügbar ist und der Wechsel kostenlos erfolgt, lässt sich so über das Jahr hinweg eine spürbar höhere Rendite erzielen als bei einem einzigen, dauerhaft gehaltenen Konto.

Es gibt keine gesetzliche Obergrenze für die Zahl der Wechsel oder der Konten. Ein sinnvoller Rhythmus orientiert sich aber weniger an einem festen Takt als an auslaufenden Aktionszinsen. Wer es übertreibt, investiert viel Zeit für wenig zusätzlichen Ertrag.

Tagesgeldangebote vergleichen und zu besten Zinsen anlegen

Die Eröffnung des neuen Tagesgeldes ist einfach und kostenlos. Tagesgeldbanken verlangen weder Kontoführungsgebühren noch Gebühren für die Eröffnung oder Schließung eines Kontos. Zudem können Sie ein Tagesgeldkonto – im Gegensatz zum Festgeldjederzeit fristlos kündigen. Grundsätzlich ist es aber nicht zwingend notwendig, das alte Tagesgeldkonto zu kündigen. Sie können auch mehrere Konten gleichzeitig führen.

Möchten Sie das alte Konto dennoch kündigen, ist es ratsam, zunächst ein neues zu eröffnen. So werden die Ersparnisse ständig verzinst und liegen nicht ungenutzt auf dem Girokonto. Eine neue Tagesgeldkontoeröffnung ist ganz einfach über den CHECK24-Tagesgeldvergleich möglich.

Suresse Direkt Bank - Tagesgeld

8,4
Sehr gut
Angebotsbewertung
3,56 %
Zins effektiv
1.067 €
Zinsertrag jährlich

Spanien

(A+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,56 %
Zinssatz nominal3,5 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungObwohl die Suresse Bank ihren Hauptsitz in Spanien hat, wird Ihre Geldanlage über die belgische Niederlassung geführt und nach belgischem Steuerrecht behandelt. In Belgien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Sie benötigen hierfür zwingend einen deutschen Personalausweis oder eine gültige deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Eine Legitimierung mit einem Reisepass ist derzeit leider nicht möglich.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Suresse Direkt Bank
LandSpanien
Gründung1992
Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
Informationen zu Spanien
EU-Mitgliedseit 1986
WährungEUR
Bonität SpanienGut/A+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Bank of Scotland - Tagesgeld

8,3
Sehr gut
Angebotsbewertung
3 %
Zins effektiv
900 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3 %
Zinssatz nominal3 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage50.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentDie Bank of Scotland benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank of Scotland weitergeleitet. Folgende Verfahren stehen zur Auswahl: VideoIdent oder PostIdent.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Bank of Scotland
LandDeutschland
Gründung2019
Die Bank of Scotland mit Hauptsitz in Deutschland wurde im Jahr 2019 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Lloyds Banking Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Geldanlage und Kredite. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 30 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die Bank of Scotland (Lloyds Bank GmbH) ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

TF Bank - Tagesgeld

8,9
Großartig
Angebotsbewertung
3,3 %
Zins effektiv
990 €
Zinsertrag jährlich

Schweden

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,3 %
Zinssatz nominal3,25 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 105.066 €, Stand 07.08.)
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur TF Bank
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
EU-Mitgliedseit 1995
WährungSEK
Bonität SchwedenBeste/AAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.150.000 SEK (= 105.066 €, Stand 07.08.)
Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.

Volkswagen Bank - Tagesgeld

8,7
Großartig
Angebotsbewertung
3,14 %
Zins effektiv
943 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,14 %
Zinssatz nominal3,1 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine komplett digitale Kontoeröffnung ist nicht möglich. Nach der digitalen Antragstellung werden Ihnen die Zugangsdaten für das Onlineportal der Bank per Post zugesendet.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem VideoIdent-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Volkswagen Bank
LandDeutschland
Gründung1949
Die Volkswagen Bank GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig wurde im Jahr 1949 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Zu den Geschäftsfeldern der Volkswagen Bank GmbH zählen alle Services rund um das Fahrzeug, von der klassischen Autofinanzierung über Leasing zu Versicherungen sowie das konventionelle Direktbankgeschäft zu Auto Abos. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 156 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die Volkswagen Bank GmbH Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.

Bester Zins

ING - Tagesgeld (inkl. Girokonto)

6,7
Befriedigend
Angebotsbewertung
3,75 %
Zins effektiv
1.125 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,75 %
Zinssatz nominal3,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftkalenderjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
4,90 €
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem Videoident-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur ING
LandDeutschland
Gründung1965
Die ING mit Hauptsitz in Frankfurt am Main wurde im Jahr 1965 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen ING Groep N.V. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und Wertpapiere. Ihre Bilanzsumme belief sich im Jahr 2024 auf 200,4 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die ING Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.
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So geht's: Tagesgeld kündigen

Um ein Tagesgeldkonto zu kündigen, müssen Sie die Bank schriftlich informieren. Wichtig sind dabei die Angaben, um welches Konto es sich handelt, wann es gelöscht werden soll und Ihre Anschrift. Dieses Schreiben reichen Sie postalisch oder persönlich bei der Bank ein. Viele Kreditinstitute bieten Vorlagen dafür an, einige lassen bereits eine Kündigung über das Online-Banking zu. Guthaben wird nach Löschung des Kontos in der Regel automatisch auf das Referenzkonto ausgezahlt. Mit dem CHECK24 Anlagekonto können Sie Tagesgeldkonten flexibel online kündigen.

Tagesgeldkonto-Hopping leicht gemacht mit dem CHECK24 Anlagekonto

Bei den meisten Banken ist bei jeder neuen Kontoeröffnung eine erneute Legitimation erforderlich – das kann auf Dauer umständlich sein. Mit dem CHECK24 Anlagekonto funktioniert Hopping zwischen verschiedenen Anlagebanken ganz einfach: Dazu werden Ihre Kontaktdaten sowie die IBAN des gewünschten Referenzkontos abgefragt. Dieses wird benötigt, um Geld auf das Tagesgeldkonto zu transferieren. Auf diese Weise soll ein unrechtmäßiger Zugriff auf die Spareinlagen verhindert werden. Als Referenzkonto wird für gewöhnlich das eigene Girokonto genutzt.

Im CHECK24-Geldanlagevergleich können Sie durch den gleichnamigen Filter gezielt nach einem Tagesgeldangebot mit CHECK24 Anlagekonto suchen. Haben Sie bereits ein Anlagekonto bei CHECK24, müssen Sie sich in der Regel nicht erneut legitimieren. Über das CHECK24 Anlagekonto lassen sich alle teilnehmenden Tages- und Festgeldanlagen an einem zentralen Ort verwalten. 

Einfache Geldanlage mit Ihrem CHECK24 Anlagekonto

Wie kann ich ein Tagesgeldkonto online eröffnen?

Wenn Sie das neue Tagesgeldkonto eröffnen, müssen Sie Ihre Identität bei dem Anbieter nachweisen. Das ist in den meisten Fällen per PostIdent oder VideoIdent-Verfahren möglich. Bei Letzterem erfolgt die Legitimation bequem von zu Hause aus per Video-Telefonat über das Smartphone, Tablet oder den PC. Dabei gelten höchste Datenschutzstandards: Das Verfahren ist vom Bundesfinanzministerium geprüft. Beim PostIdent-Verfahren identifizieren Sie sich in einer beliebigen Filiale der Deutschen Post bei einem Mitarbeiter oder ebenfalls von zu Hause aus per Video. In allen Fällen ist ein gültiges Ausweisdokument Voraussetzung.

Nach einigen Tagen werden Sie als Neukunde von der Bank über die Eröffnung des Tagesgeldkontos informiert. Als Bestandskunde ist die Eröffnung – ähnlich dem CHECK24 Anlagekonto – bei den meisten Instituten mit nur wenigen Klicks im Online-Banking möglich. Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten erhalten haben, können Sie das neue Konto uneingeschränkt nutzen. Wie ein Girokonto auch verfügt es über eine IBAN, die Ein- und Auszahlungen ermöglicht. Die Ersparnisse können nun vom alten Tagesgeldkonto auf das Referenzkonto transferiert und von dort aus wiederum auf das neue Tagesgeldkonto überwiesen werden.

Hat der Tagesgeldkonto-Wechsel Schufa-Auswirkungen?

Für die Eröffnung eines Tagesgeldkontos wird kein Eintrag bei der Schufa hinterlegt. Das gilt auch beim häufigen Wechseln im Rahmen von Tagesgeld-Hopping. Der Grund ist einfach: Die Schufa gibt Auskunft darüber, wie sicher jemand Geld zurückzahlen könnte. Da ein Tagesgeldkonto nicht ins Minus rutschen kann, ist diese Information für die Schufa nicht relevant. Auch mehrere Tagesgelder haben keinen Einfluss auf den Schufa-Score. Einige Banken verlangen jedoch, dass der Kunde zusätzlich zum Tagesgeldkonto ein Girokonto abschließt. In diesem Fall wird die Bonität abgefragt und das Girokonto bei der Schufa eingetragen. 

Ein Sparschwein und Geldbeutel

Tagesgeldkonto oder Girokonto?

Wo liegt der Unterschied und welche Vorteile oder Grenzen bieten Tages- und Girokonto jeweils. Wir haben alles, was Sie dazu wissen müssen, für Sie zusammengefasst.

Was gibt es beim Tagesgeldwechsel zu beachten?

Abschlussvoraussetzungen und Zinsgarantie

Wenn Sie Ihr Tagesgeld immer wieder wechseln möchten, um die besten Zinsangebote wahrzunehmen, sollten Sie auf Angebote achten, die an keine Bedingungen – wie den Abschluss eines Girokontos – geknüpft sind. So können Sie auch mehrere Tagesgeldkonten bei unterschiedlichen Kreditinstituten parallel führen und das Geld entsprechend immer auf das Konto mit dem besten Zinsangebot transferieren. Über die Zinsgarantie im CHECK24-Tagesgeldvergleich erfahren Sie, wie lange der aktuelle Zins unverändert auf das Tagesgeld gezahlt wird, bevor die Bank diesen wieder anpassen darf. So lässt sich eine Erinnerung für einen erneuten Wechsel einrichten. 

Freistellungsauftrag kündigen und neu erteilen

Nach der Eröffnung sollten Sie einen Freistellungsauftrag für das neue Konto erteilen und gegebenenfalls bei der alten Bank ändern oder löschen. Mit dem Freistellungsauftrag wird verhindert, dass die Banken Abgeltungssteuer auf die Zinserträge einbehalten und an das Finanzamt abführen. Diese fällt auf Zinserträge an und beträgt 25 Prozent plus 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag. Mit dem Freistellungsauftrag bleibt ein Freibetrag von 1.000 Euro – beziehungsweise 2.000 Euro für Verheiratete – steuerfrei.

Die Einrichtung und Löschung eines Freistellungsauftrags sind kostenlos. Bei vielen Direktbanken können Änderungen direkt auf der Homepage vorgenommen werden. Andernfalls sind vorgefertigte Formulare auf der Internetseite der Banken erhältlich. Der Freistellungsauftrag muss in der Regel bis zum letzten Bankarbeitstag eines Jahres eingereicht werden. Bei einigen Tagesgeldbanken gelten allerdings andere Fristen.

Gehört das Tagesgeldkonto zu einer ausländischen Bank, können zusätzliche Steuern anfallen. Informationen dazu finden Sie im CHECK24-Tagesgeldvergleich unter den wichtigen Details eines Angebots.

Häufige Fragen

Wann lohnt sich ein Wechsel des Tagesgeldkontos am meisten?

Sie sollten zu einem besser verzinsten Tagesgeldkonto wechseln, wenn die Zinsen Ihres aktuellen Kontos deutlich unter dem Marktniveau liegen. Da die Höhe der Zinsen beim Tagesgeld variabel ist, senken viele Banken die Konditionen nach einer gewissen Zeit, insbesondere nach dem Ende von befristeten Neukundenangeboten. Ein Vergleich hilft, die Zinslage am Markt besser einzuschätzen und einen Wechsel abzuwägen. 

Wie oft kann ich mein Tagesgeldkonto wechseln?

Ein Tagesgeldkonto können Sie beliebig oft wechseln, da es in der Regel keine feste Laufzeit und keine Kündigungsfrist gibt. Das Guthaben bleibt jederzeit verfügbar und kann problemlos auf ein anderes Konto überwiesen werden.

Kann ich mehrere Tagesgeldkonten gleichzeitig haben und nutzen?

Ja, Sie können mehrere Tagesgeldkonten gleichzeitig eröffnen und nutzen. Es gibt keine gesetzliche Begrenzung für die Anzahl an Tagesgeldkonten. Ein Tagesgeldkonto hat zudem keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score, es sei denn, zum Tagesgeld wird ein Girokonto abgeschlossen. Mehrere Tagesgeldkonten können sinnvoll sein, zum Beispiel:

  • um unterschiedliche Zinssätze zu nutzen, etwa bei zeitlich befristeten Neukundenangeboten,
  • zur besseren Strukturierung des Ersparten, etwa für Rücklagen, größere Anschaffungen oder den Notgroschen,
  • zur Erhöhung der Sicherheit, indem Sie größere Beträge auf mehrere Banken verteilen und so innerhalb der Einlagensicherung bleiben.
Gibt es Kosten für den Wechsel oder die Führung eines neuen Tagesgeldkontos?

In den meisten Fällen entstehen weder für den Wechsel noch für die Führung eines Tagesgeldkontos Kosten. Die Eröffnung des Kontos, die laufende Kontoführung sowie Ein- und Auszahlungen sind kostenlos. Gebühren können jedoch anfallen, wenn im Zuge der Kontoeröffnung ein Girokonto miteröffnet werden muss, das nicht kostenfrei geführt wird.

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