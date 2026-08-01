Da die Zinsen beim Tagesgeld variabel sind, gibt es keinen festen Zeitpunkt, zu dem es nötig ist, Ihr Tagesgeldkonto zu wechseln. Ein Wechsel lohnt sich immer dann, wenn ein anderes Institut deutlich bessere Konditionen bietet. In der Praxis reicht meist ein regelmäßiger Vergleich (zum Beispiel alle drei bis sechs Monate). Auf diese Weise können clevere Sparer stets von den besten Angeboten profitieren.

Einen Wechsel sollten Sie vor allem dann in Betracht ziehen, wenn es sich bei den angebotenen Zinsen um reine Neukundenangebote handelt oder der Zinssatz nur über einen bestimmten Zeitraum gilt. Nach Ablauf der Aktionsphase fällt der Zins meist auf ein niedrigeres Niveau zurück. Dann ist der richtige Moment gekommen, um zu einem besser verzinsten Tagesgeldkonto zu wechseln.

Bei der Wahl des Tagesgelds ist nicht ausschließlich die Zinshöhe wichtig. Andere Faktoren wie Zinsgarantien, Sondergutschriften und die Häufigkeit der Zinsausschüttung haben Auswirkung auf die Rendite und sollten deshalb in Ihre Entscheidung mit einbezogen werden. Wer nicht ständig Erspartes zwischen Tagesgeldkonten hin und her überweisen möchte, ist mit Angeboten, die auch für Bestandskunden gelten, gut bedient.