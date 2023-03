Tagesgeldkonto eröffnen & Identität nachweisen

Nachdem Sie Ihr neues Tagesgeldkonto ausgewählt haben, müssen Sie für die Kontoeröffnung Ihre Identität bei der Bank nachweisen. Das ist per PostIdent oder mit einer komplett digitalen Kontoeröffnung über CHECK24 inklusive VideoIdent möglich. Bei dieser schnellen und sicheren Alternative zum umständlichen PostIdent-Verfahren legitimieren Sie sich dabei bequem von zu Hause oder unterwegs per Video-Telefonat über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC. Dabei gelten höchste Datenschutzstandards: das Verfahren ist vom Bundesfinanzministerium geprüft.Beim PostIdent-Verfahren identifizieren Sie sich in einer beliebigen Filiale der Post als Person. Dafür werden die ausgefüllten und unterschriebenen Kontoeröffnungsunterlagen sowie ein gültiger Personalausweis benötigt. Der Post-Mitarbeiter überprüft die Identität und schickt die Unterlagen dann an die Bank zurück. Das PostIdent-Verfahren ist kostenlos.