Warum anlegen jetzt attraktiver ist als tilgen

München, 04.09.2023 | 12:00 | anb

Haben Sie einen laufenden Kredit, freuen Sie sich für gewöhnlich über einen plötzlichen Geldsegen, mit dem Sie eine Sondertilgung leisten können. Denn sinkt die Restschuld, sind auch die Gesamtkosten für den Kredit niedriger und Sie sind schneller schuldenfrei. Doch lohnt sich das in Zeiten steigender Zinsen und lukrativer Festgeldangebote immer noch? Wir zeigen Ihnen, wie effektiv es ist, das Geld anzulegen, statt Sondertilgungen zu tätigen.

In den letzten Jahren war das Zinsniveau für Kredite niedrig. Im Juni 2020 lagen die über CHECK24 verfügbaren Bauzinsen mit einer Sollzinsbindung von zehn Jahren und 90-Prozent-Finanzierung bei 0,68 Prozent eff. p. a. – Traumvoraussetzungen für die Finanzierung des Eigenheims. Dem gegenüber stehen deutlich höhere Zinsen zum aktuellen Zeitpunkt. So pendelten die Bauzinsen in den letzten sechs Monaten zwischen 3,5 und 4,0 Prozent.

Gestiegene Zinsen – auch für Anleger

Allerdings sind die Zinsen nicht nur für Kredite höher, sondern auch für Geldanlagen. Verfügen Sie also über zusätzliches Geld – zum Beispiel durch einen Bonus, die Steuerrückzahlung oder andere Gründe – kann es deutlich sinnvoller sein, sowohl geringe als auch höhere Summen auf einem Festgeldkonto anzulegen als Sondertilgungen für einen Kredit zu leisten.



Eine Beispielrechnung:

Ihnen stehen im September 2023 durch einen plötzlichen Geldsegen 3.000 Euro extra zur Verfügung. Legen Sie diese für fünf Jahre auf ein Festgeldkonto, das Ihnen 3,81 Prozent Zinsen bietet, haben Sie am Ende der Laufzeit 616,74 Euro gut gemacht.



Leisten Sie mit den 3.000 Euro eine Sondertilgung für einen Kredit über 400.000 Euro, den Sie beispielsweise im Juli 2020 zu einem Sollzins von 0,83 Prozent und einer jährlichen Tilgung von drei Prozent aufgenommen haben, sparen Sie damit innerhalb von fünf Jahren 127,06 Euro Zinsen ein. Sie haben also 489,68 Euro mehr von Ihrem Geld, wenn Sie es anlegen!

Haben Sie sogar 30.000 Euro zusätzlich, können Sie 6.167,39 Euro Gewinn machen, wenn Sie das Geld für fünf Jahre auf ein Festgeldkonto legen. Leisten Sie damit eine Sondertilgung, sparen Sie hingegen im selben Zeitraum nur 1.270,75 Euro Zinsen auf Ihr Darlehen.



Diese Beispielrechnung berücksichtigt keine Kapitalertragssteuer auf die Gewinne und geht von der Variante aus, dass die Bank keine Vorfälligkeitsentschädigung für die Sondertilgung erhebt. Wird eine Vorfälligkeitsentschädigung von maximal einem Prozent fällig, wäre die Differenz zwischen der Zinsersparnis bei Sondertilgung und dem Zinsertrag durch das Festgeldkonto sogar noch höher.

Festgeld lohnt sich derzeit auch bei kurzen Laufzeiten

Die Zinsen für Festgeldkonten sind aktuell so gut, dass es sich auch lohnt, Geld kürzer als für fünf Jahre anzulegen. Zum Beispiel, weil Sie es nach einem Jahr wieder benötigen.

In der Übersicht sehen Sie mögliche Anlagen für 3.000 Euro über ein, zwei und drei Jahre:

Anlagesumme Anlagezeitraum eff. p. a.* Zinsertrag** 3.000 € 1 Jahr 4,21 % 126,3 € 3.000 € 2 Jahre 4,0 % 244,80 € 3.000 € 3 Jahre 4,3 % 403,88 €

CHECK24 Tipp: Erteilen Sie Ihrer Bank einen Freistellungsauftrag.

Auf Gewinne, die Sie aus einer Geldanlage erhalten, müssen Sie Steuern zahlen. In Deutschland sind das 25 Prozent der Kapitalerträge plus eventuell Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent. Um diese Steuerlast zu senken, gibt es den Sparerpauschbetrag: Ein Teil der Erträge ist damit steuerfrei. Für Singles sind das 1.000 Euro, für Ehepaare 2.000 Euro. Den Freistellungsauftrag müssen Sie aber aktiv bei Ihrer Bank erteilen, ansonsten wird der gesamte Gewinn versteuert.

Welche Festgeldkonten sind aktuell attraktiv?