Günstiger geht es nicht

Der CHECK24 Best-Zins-Check

Wir sind davon überzeugt, dass Sie bei CHECK24.de stets die günstigste Baufinanzierung für Ihr Immobilienvorhaben finden. Daher bieten wir Ihnen gerne unseren CHECK24 Best-Zins-Check an:

Sollten Sie eine Baufinanzierung zu einem günstigeren effektiven Jahreszins abschließen als in unserem persönlichen Zinsrechner abgebildet, zahlen wir Ihnen die Best-Zins-Prämie i.H.v. 50 €.

Unsere Best-Zins-Check-Bedingungen:

Am Tag der Vertragsunterzeichnung Ihrer Baufinanzierung wird Ihnen auf CHECK24.de im persönlichen Zinsrechner ein höherer effektiver Jahreszins als Bestzins ausgewiesen, unter Berücksichtigung einer absolut identischen Finanzierung zu gleichen Bedingungen (Produktart „Annuitätendarlehen“, Nettodarlehensbetrag, Beleihungswert, Laufzeit, Tilgung).

Wie erhalte ich die Best-Zins-Prämie?

Senden Sie bitte innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer Vertragsunterzeichnung eine Kopie des unterschriebenen Darlehensvertrags sowie einen Screenshot des Bestzinses aus unserem persönlichen Zinsrechner an untenstehende Anschrift. Bitte vergessen Sie auch nicht, Ihre Bankverbindung mit anzugeben, damit wir Ihnen die Best-Zins-Prämie i.H.v. 50 Euro auszahlen können. Wir werden Ihre Unterlagen prüfen und uns dann so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen bzw. Ihnen den Betrag überweisen.

CHECK24 Vergleichsportal Baufinanzierung GmbH

Arnulfstraße 19

80335 München